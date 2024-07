Al Fuego, el restaurante con la mejor carne del mundo: tiene tienda propia y más de 120 años de historia

Al Fuego no es un restaurante de comida argentina al uso. De hecho, no es solo un restaurante. También es una tienda y un lugar donde aprender a cocinar un tipo de carne de vacuno considerada una de las mejores del mundo con premios otorgados por el World Steak Challenge.

Fundada como empresa familiar productora de carne en la provincia argentina de La Pampa hace más de 120 años, actualmente ya son cinco las generaciones que ha visto pasar esta entidad. Los hermanos Denise y Axel Schneir son los que ahora mismo están al frente del negocio.

Durante ese tiempo, sus carnes se han exportado desde Argentina a países como China o Rusia. En dicho lugar, de donde provienen, cuentan con 14 tiendas y cuatro restaurantes. El primero de ellos abierto hace unos ocho años con la idea de fusión entre tienda y restaurante para poder llegar al consumidor final directamente. Madrid es la primera ciudad extranjera en contar con uno de sus establecimientos.

La mejor carne en Valdebebas

Abierto en el mes de enero de este año, el local, que integra el restaurante y la tienda, llamado Al Fuego se encuentra ubicado en Valdebebas. "Tanto mi hermano como yo nos vinimos a vivir a España hace unos años e instalamos aquí una empresa distribuidora. De ahí surgió la posibilidad este año de abrir el establecimiento", explica Denise Schneir, copropietaria del negocio.

Un lugar donde poder consumir y comprar este tipo de carne proveniente del país latinoamericano. "Es algo que en España prácticamente no existe. No es muy común ir a comer a un sitio y, al salir, poder llevártelo si te ha gustado", opina.

Uno de los platos de carne de Al Fuego. Al Fuego

"Nosotros tenemos nuestras propias haciendas", dice Schneir. Ella apunta que la diferencia en este producto es la alimentación de los animales. "Están criados en la zona de La Pampa, muy característica por el clima que tiene y el pasto", sin suplementos químicos. Además, explica que solo ostentan las mejores razas. "La carne es muy blanda porque también controlamos mucho la edad del animal". Y es que suelen tener un promedio de 30 meses y un peso entre 450 y 500 kilos.

Pero asegura que el secreto de su sabor no solo está en la materia prima, también es muy importante la forma de cocinarse. En el restaurante todo se hace a las brasas. De hecho, la parrilla no está en una cocina apartada de la vista de los comensales, sino que pueden observar en todo momento cómo se está elaborando el producto que luego les será servido. Incluso preguntar y aprender a hacerlo luego.

"Aquí la gente que venía pensaba que sin una barbacoa no podían hacerlo en casa. Y no es así. La mayoría de los cortes que vendemos en la tienda se pueden hacer tranquilamente en una plancha, al horno o en la airfryer". Cuenta la dueña que, por esa razón, en la tienda disponen de algunas recetas para ayudar al cliente a que se anime a probar a cocinarlo en sus hogares.

"Luego se llevan una sorpresa y vuelven", dice. Asimismo, expresa que la acogida en la capital ha sido "muy buena". "Tenemos tanto clientes argentinos como españoles que vienen usualmente". Añade que hay también "restaurantes conocidos" que adquieren estos productos para sus comercios.

Una carta "sencilla"

Su público es mayoritariamente familiar. Por eso, dentro de lo que cabe, la carta es bastante sencilla. "No deja de ser un asador argentino y nosotros lo que queremos resaltar es el valor de la calidad de la carne".

El restaurante y la tienda Al Fuego en Valdebebas. Al Fuego

Y es que en su carta destaca el lomo bajo -el llamado solomillo-, ganador de la medalla de oro y plata del World Steak Challenge 2023. Un concurso con sede en Reino Unido en el que participan todos los años, al igual que los principales productores de carne de todos los países.

Aun así, en su carta también se pueden encontrar embutidos, cortes de pollo, secreto de cerdo ibérico; guarniciones como arroz o ensaladas e, incluso, pescado como puede ser el salmón. Con un precio medio de 20 a 30 euros por persona. También cuentan con un menú de niños a base de hamburguesa y milanesa hecha con su producto estrella.

Una materia que también se puede comprar por Internet desde cualquier punto de España. "Hemos implementado hace poco nuestra tienda online. Aunque no estén todos los cortes que tenemos en el local físico, sí están la mayoría", dice. Aunque lo que no presenta el restaurante es el servicio a domicilio. "Son platos que se tienen que comer en el momento. Lo importante de esta carne es el punto. Si lo recalientas o lo comes frío, no sabe igual".

La propietaria cuenta que Madrid es la primera a la que han decidido extenderse, pero no será la última. "Tenemos intención de expandirnos a otros países". Aunque, por ahora, lo único que puede adelantar es que su próximo destino se encontrará dentro del continente europeo.