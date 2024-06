Adiós al menú del día a 14 euros en Madrid: ahora se llama 'ejecutivo' y cuesta 30 €

El tradicional menú del día a un precio económico en un restaurante de Madrid es cada vez más difícil de encontrar. En los últimos años, está siendo habitual que los hosteleros madrileños se vean obligados a subir su precio, cambiar el concepto o, directamente, eliminarlo.

El menú del día ha pasado de costar 11,7 euros en 2022 a 13,2 euros el pasado año, según la media nacional. En Madrid, el dato se dispara, pasando a ser una de las tres comunidades más caras del país. En esta región su precio en 2023 es de 14 euros y en la capital se eleva a 14,5 euros, según datos sobre el Estudio del Menú del Día de Edenred para la Condecoración Nacional de Hostelería de España.

"Tres de cada cuatro hosteleros de la Comunidad de Madrid se han visto obligados a subir el precio de su menú este 2023. Ha sido evidente la presión de los costes. Ha habido una subida enorme de materias primas: el aceite de oliva un 67% más caro, las bebidas un 10%, etc.", enumera José Antonio Aparicio, presidente de la Asociación de Hosteleros de Madrid.

Debido a su alto coste, los restaurantes que no viven en exclusiva de los menús del día ven cada vez más incompatible ofrecerlo junto a su carta. Uno de tantos ejemplos es el del restaurante Egun-On, en el barrio madrileño de Barajas. "Lo tenía a 12 euros, cuando la Guerra de Ucrania lo subí a 13 euros y ahora a 14. Aun así, no me compensa con lo que me han subido el producto. No me deja el suficiente beneficio para toda la preparación que lleva, lo tendría que subir a 18 euros", explica su propietario, Eduardo Collado.

Por el momento, resiste, aunque ya lo ha eliminado los viernes. "Me da pena dejar sin menú a las personas mayores, mi clientela más fiel, que vienen desde hace tantos años cada día a comer", lamenta el cocinero.

Tal vez, sin ser muy consciente de ello, el chef Collado lo mantiene por la función social que cumple este servicio de comidas. Por eso, el menú del día no va a desaparecer.

Así lo aseguran desde Hostelería Madrid, que argumenta que está en un proceso de cambio y que evolucionará en la creación de menús del día más saludables, equilibrados y sostenibles. "Tiene mucho potencial en el futuro. Hay que darle una vuelta a este concepto, pero el menú del día cubre necesidades básicas a una calidad-precio insuperables", informa José Antonio Aparicio.

Una de las tendencias en esta época de cambio está siendo la de ofertar el menú, pero con otro nombre. Cada vez es más habitual encontrar en los restaurantes de Madrid que el menú del día desaparece para pasar a ser menú ejecutivo. Un concepto que están aplicando en gran medida los locales que acaban de abrir sus puertas en los últimos meses.

La gran diferencia para el cliente es su precio. El menú ejecutivo suele partir de los 30 euros. "El tradicional suele ser más contundente, ofrece muchas opciones y es más para residentes de la zona. El ejecutivo es más combinable, te lo puedes llevar, con un servicio más ágil y cubre una necesidad, sobre todo para los trabajadores", desarrolla presidente de la Asociación de Hosteleros de Madrid.

El menú del día no va a desaparecer, pero, por el momento, no está siendo rentable para los hosteleros madrileños que no lo trabajan en grandes cantidades y necesitan cubrir los altos costes.