El 'Broadway castizo' se dispara en Gran Vía: 13 nuevos musicales en sólo un año y facturación millonaria

Fue en 1975 cuando se estrenó el primer musical en España, Jesucristo Superstar, protagonizado por Camilo Sesto. Su éxito fue tan grande que tuvo una ovación de seis minutos tras la caída del telón. En 2005 se estrenó el otro gran musical que alcanzó una popularidad comparable: Hoy no me puedo levantar. Fue el primero de gran formato que habla de las gentes, los ambientes y los problemas propios de la sociedad española. A partir de ese momento, se empezó a consolidar la industria de los musicales en Madrid que fue creciendo hasta alcanzar una enorme explosión.

Madrid es la tercera potencia mundial del teatro musical después de Broadway (Nueva York) y West End (Londres) y la segunda a nivel europeo. Silvia Montesino, directora de 'LetsGo Entertainment', afirma que los musicales están teniendo más éxito con respecto a la representación teatral o cinematográfica: "El musical te permite ver una historia, un concierto y una película a la vez. Te olvidas de la vida cotidiana y es una experiencia que se vive".

Los musicales están gestionados por empresas privadas y se manejan muchas cantidades de dinero. Se necesitan mínimo 300.000 euros para poner en marcha un espectáculo de este tipo. Y se necesita mucho tiempo y éxito para recuperar tal cantidad. Sin embargo, con la popularidad que están teniendo todo apunta a que merece la pena.

En los años 2020 y 2021 todos los teatros tuvieron que cerrar y, a la vuelta de la pandemia, nadie tenía fe en que esta industria se recuperara tan rápidamente. Sin embargo, la facturación subió como nunca. "Después del encierro necesitábamos reírnos, pasarlo bien y disfrutar", afirma Jan Buxadera protagonista del musical The Book of Mormon.

Tras año y medio en el que la vida cultural se había visto fuertemente afectada, las productoras decidieron impulsar toda una serie de propuestas que han elevado la Gran Vía madrileña a la categoría del "Broadway castizo". Los teatros se llenaron y en 2023 se estrenaron 13 musicales, el doble respecto a 2019.

El dinero que mueven los musicales

Detrás del telón están las grandes productoras musicales que venden más de 1.000.000 entradas al año. 'Stage Entertainment' es la compañía internacional que lleva a España los carteles de Broadway y West End, como El Rey León y Aladdin. 'SOM Produce' es la apuesta española de la cartelera madrileña que estrenó los famosos espectáculos de Chicago, The Book of Mormon, Grease y Mamma mia! Y 'LetsGo Entertainment' es la tercera gran productora que empezó estrenando tres obras y que ahora lleva 10.

La industria de los musicales en Madrid mueve mucho dinero. Aunque no se pueden obtener las cifras de facturación de cada espectáculo, Yolanda Pérez Abejón, directora general de Stage Entertainment, afirma que para poner en marcha un espectáculo así se necesitan entre 300.000 euros y 10 millones, como es el caso de El Rey León.

En este presupuesto inicial reside no solamente el coste de la producción, sino también la paga de más de 200 nóminas al mes, incluido el trabajo de los actores. "Lo miras con comparativa a un sueldo normal en España y estamos muy por encima", afirman los actores Jan Buxadera y Alejandro Mesa. Sin embargo, los actores tienen un día libre a la semana, y fuera de la temporada, de junio a octubre, nadie los está pagando. "Hay muchas cosas en el convenio que se tienen que revisar, porque nos dejan muy desprotegidos", explican.

Almudena Maíllo, concejal de Turismo de Madrid, cuenta a EL ESPAÑOL que Madrid recibe 10,5 millones de turistas al año y casi el 35% de los gastos públicos se dedican a actividades culturales de la ciudad. De hecho, en 2024 el Ayuntamiento de Madrid ha invertido una partida de 500 millones de euros para la promoción de teatros y musicales, 100 millones más respecto al 2023.

El turismo de los musicales

En octubre de 2021, Madrid se constituyó como la tercera ciudad del mundo con mayor número de musicales en cartel y, por tanto, como la capital mundial de este estilo en castellano. "El musical es el principal reclamo del turismo, dada la diversidad y calidad que tienen", dice Almudena Maíllo.

Hoy en día, la capital se llena de propuestas con un riesgo de exceso de oferta. "La dificultad está en encontrar teatros, hay veces que hay títulos que no se estrenan porque no consiguen un espacio", afirma Silvia Montesino. El Rey León recibe más de 10.000 espectadores semanales y el 80% del público es de fuera de la Comunidad de Madrid.

La ciudad cuenta con 49 espacios de representación teatral - Teatro Lope de Vega, Teatro Coliseum, Nuevo Teatro Alcalá, Espacio Ibercaja Delicias, Teatro Calderón, Teatro EDP Gran Vía y Teatro La Latina- y casi un tercio de las butacas de Madrid se dedican íntegramente a acoger el público de los musicales.

Sin embargo, la situación no es la misma en el resto de España. En Barcelona es difícil que un musical aguante más de diez semanas. Mientras que a nivel Europeo, Londres es la capital de los musicales, seguida por Madrid y Hamburgo. En Francia los musicales no funcionaron bien y en Italia hubo un 'boom' hace unos años, pero la calidad era tan baja que se retiraron del mercado.

Las grandes apuestas

"El Rey León ya no es solo una experiencia de teatro musical, se ha convertido en una atracción turística típica de Madrid", afirma Jan Buxadera. "Siempre será el que encabece la lista" opina, a su vez, Silvia Montesino. Todos los grandes productores están de acuerdo en que el gran 'boom' del teatro musical empezó en 2011 con su estreno, han pasado ya 13 años y el espectáculo sigue manteniéndose por encima del 90% de ocupación diaria.

Además, la temporada 2023/2024 ha sido asistido un éxito sorprendente de otras ofertas. El fantasma de la Ópera, Aladdín, ¡Mamma Mia!, The Book of Mormon y Malinche se han mantenido por encima de la media y ya están empezando a anunciar su continuación en la siguiente temporada.

"Nadie se esperaba tanto éxito, era una experiencia nueva porque en España no se conoce la cultura de la Iglesia mormona", cuentan Jan y Alejandro. El espectáculo se difundió a través del rudimental 'boca a boca'. Al principio se encontraron con un público pequeño, pero justo antes de Navidad empezó a despegar y todo el mundo no paraba de decir "tienes que ir a verlo". Con The Book of Mormon, hicieron el récord de venta en una función y ahora están entre el 85 y el 90% de la ocupación diaria.

Se ha generado un fenómeno que nunca antes se había visto en el teatro musical pues, normalmente, hay muy pocas producciones que aguantan más de tres temporadas. De hecho, muchos espectáculos han tenido que cerrar por el poco éxito que tuvieron en 2023 como School of Rock, Una rubia muy legal, Matilda y Pretty Woman.

