Los mejores planes con niños este fin de semana en Madrid: hacer galletas y ver la nueva película de Disney

Las navidades están cerca y para los 'peques' esta época es sinónimo de vacaciones acompañadas de las visitas de Papá Noel y los Reyes Magos, por eso, ha llegado el momento de comenzar a escribir la carta con todos los regalos.

Pero el fin de semana también está cerca y como siempre, Madrid ofrece diversos planes para hacer con niños. Desde Madrid Total recomendamos ir a un autocine a ver la nueva película de Disney y así celebrar el centenario de la compañía del ratón o dos obras de teatro, una de ellas con frases y citas de grandes autores de la literatura española.

Y, por otro lado, y para esquivar el frío, hay un plan muy navideño y perfecto para niños y adultos: aprender a hacer galletas y roscón en un pop-up store bebiendo chocolate caliente.

Wish: el poder de los deseos, ya ha llegado a los cines. Una película que sirve como celebración del centenario de Disney y que narra con una preciosa historia y tiene una banda sonora inolvidable. Por eso, para ver esta película a lo grande, la mejor opción es ir a Autocine Madrid Cesur FP que proyectará este nuevo film del 1 al 9 de diciembre.

Además, los más pequeños podrán disfrutar de: Cantajuegos, paseos en pony, castillo hinchable, Automeal, maquillaje de princesas y Zona de juegos.

El cartel de Wish en el autocine. Autocine Madrid Cesur FP

Todas las actividades son gratuitas para los 'peques', excepto los paseos en poni y el Automeal para merendar, que tienen un precio extra. Además, y coincidiendo con la llegada del puente, el 1 de diciembre inauguran el alumbrado navideño en todo el espacio.

El Parque Warner comienza la Navidad con emocionantes experiencias. Este año, ofrece cuatro nuevos espectáculos y un clásico renovado: The Christmas Musical Live en el Teatro Hollywood.

Una experiencia que permite sumergirse en la tradición navideña con un espectáculo de 40 minutos donde se interpretarán canciones navideñas populares con música en directo. Imagine the Story, un fascinante musical que toma inspiración de la apasionante historia de Warner Bros Company en relación con el centenario.

Y al llegar la noche, Superstars of Christmas Parade contará con una impresionante variedad de personajes entrañables que cobrarán vida en un despliegue visual y artístico sin igual, bailarines y figurantes, acompañados de luces, música y una buena dosis de nieve. Las deslumbrantes carrozas de Papá Noel y los Reyes Magos completarán este espectáculo inolvidable que inundará el parque todas las noches.

Además, el día 5 de enero, el parque seguirá contagiando la magia de la Navidad con la presencia de todos los personajes del parque como son los Superhéroes, Looney Tunes y los Reyes Magos. La cabalgata especial de la noche de reyes contará con un espectáculo de pirotecnia al final del desfile que dejará a los espectadores presentes, recuerdos inolvidables.

El 20 de noviembre se celebró el Día Universal de los Derechos de la Infancia y con ese motivo el Ayuntamiento de Valdemoro invita a la ciudadanía a la representación de la obra de teatro La rebelión de los caracoles el sábado 2 de diciembre

La representación de La rebelión de los caracoles corre a cargo de la compañía Teatro Mutis y está dirigida al público familiar. Relata las aventuras que suceden en una pequeña aldea basada en la novela de Chinguiz Aitmàtov El primer maestro.



El espectáculo se representará el sábado a las 12.30 horas en el Centro de Actividades Educativas, es un homenaje a la educación como medio de progreso, que propicia el análisis crítico de situaciones de discriminación por motivos de sexo, como que las mujeres no puedan estudiar en países no tan lejanos.

La rebelión de los caracoles Lugar: Centro de Actividades Educativas de Valdemoro. Precio: gratis.

Aprender a hacer galletas en un pop up navideño

¿Qué mejor plan para esquivar el frío que aprender a hacer galletas en un pop up navideño? Se trata de un evento que tendrá lugar el viernes 1 y el sábado 2 de diciembre en el espacio The Art of Living Frigicoll, ubicado en calle Villanueva 36.

Durante los dos días, María Lo, Clara Villalón y Paula Velasco liderarán una agenda llena de talleres y showcookings, donde mostrarán cómo exprimir al máximo la versatilidad de los productos de la marca KitchenAid. Un evento diseñado para toda la familia, desde los mini chefs en ciernes hasta los cocineros más experimentados.

El viernes se abrirá el evento el público a las 12:00 horas y el sábado a las 10:00 horas. Ambos días contarán con diversos talleres para aprender a hacer galletas y roscón de reyes.

Un electrodoméstico de KitchenAid. KitchenAid

Además, durante ambos días se podrá disfrutar de descuentos especiales para sorprender en las comidas y cenas navideñas con los mejores electrodomésticos. Y para deleitar los sentidos, se ofrecerá un exquisito chocolate caliente para todos los asistentes.