Los mejores planes este fin de semana en Madrid: vivir Los juegos del hambre y un festival de manualidades

Para los que prefieran otro tipo de planes, desde Madrid Total proponemos diversas opciones: participar en Los Juegos del Hambre, visitar un mercadillo navideño o el festival Handmade, perfecto para los amantes del Do it yourself.

Y para los amantes de los libros y de la literatura proponemos el nuevo Book Friday 2023 en la Cuesta Moyano.

Participar en Los Juegos del Hambre

Ya ha llegado a los cines la película Los Juegos del Hambre: balada de pájaros cantores y serpientes, y para celebrarlo, desde el Autocine Madrid Cesur FP, te proponen un reto: convertirte en un tributo de los juegos.

Podrás hacerlo a través de una gymkhana inmersiva. Durante todos los días de proyección, desde el 17 al 29 de noviembre, de la mano de Kopérnico y a través de una aplicación para coche, los participantes tendrán que ir moviéndose por el recinto para ir superando más de 20 pruebas al más puro estilo Los Juegos del Hambre en el mundo de Panem. Entre las pruebas destacan el tiro con arco, ahorcados, ¡e incluso un bidón de serpientes!

El objetivo es ir superando las fases que salen en el mapa para conseguir el máximo de puntos y poder ganar grandes premios como: una cena de película, un abono de temporada Autocine 2024 o un combo mediano de palomitas. Además, superando cierta puntuación en algunas pruebas, el público podrá encontrar descuentos inmediatos para disfrutar la experiencia Autocine al máximo, descuentos en cerveza y menús, 2x1 en palomitas, entradas gratuitas, ¡y mucho más!

Como broche de oro, los participantes disfrutarán del estreno de la última entrega y precuela de Los Juegos del Hambre, cuyo título es Los Juegos del Hambres del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes.

Basada en el libro de Suzanne Collins, sigue el viaje de un joven Coriolanus Snow de 18 años y se desarrolla en el mundo de Panem 64 años antes de los eventos de la trilogía original. Los fans de la saga seguirán la pista al protagonista, que muchos años antes de convertirse en Presidente de Panem, es elegido mentor del Distrito 12 en los nuevos Juegos del Hambre. Aquí utiliza su encanto, astucia e inventiva para ayudar a su candidata a ganar.

Toda la información está disponible a través de la web de autocines.

Participar en Los Juegos del Hambre Lugar: Autocine Madrid Cesur FP. Precio: distintos precios dependiendo del tipo de entrada.

Book Friday 2023

La Asociación ciudadana Soy de la Cuesta y la Asociación de comerciantes del Barrio de Las letras presentarán a la prensa, este viernes, 24 de noviembre, a las 11:15 h en la Caseta 22 de la Cuesta de Moyano, el programa, participantes y espacios del primer Book Friday en la jornada mundial del consumo del Black Friday



En este evento, autores, cineastas, artesanos y periodistas como Lawrence Weschler, Berta García Faet, Sergio del Molino, Rodrigo Fresán, Víctor Balcells, Javier Rioyo, Juan Tallón, Carlos Bardem, Paula Ortiz, Sergio C. Fanjul, Marta Fernández, Sofía Nieto, Marta Trivi, Gonzalo Escarpa o Raquel Peláez, integran un programa de encuentros y lecturas a modo de almacén de historias del mundo material en la literatura.

Book Friday 2023

Lugar: Caseta 22 de la Cuesta de Moyano,



Precio: Gratis

Un mercado navideño

Con la llegada de la Navidad, desde el 24 de noviembre hasta el 31 de diciembre, la plaza Mayor de Madrid se convierte en un gran mercado lleno de coloridas casetas donde ciudadanos y turistas encuentran todo tipo de figuras de Belén, instrumentos musicales navideños, juguetes y artículos de broma.

La Navidad se acerca y una de las mayores tradiciones, el Mercado de la plaza Mayor, vuelve para celebrar estas fiestas con todos aquellos que quieran acercarse y recorrer sus 104 casetas. La Asociación del Mercado Tradicional Navideño de la plaza Mayor acoge a todos los vendedores en este enclave madrileño para ofrecer sus productos navideños donde se pueden encontrar principalmente belenes, adornos navideños y artículos de broma.

Ya en el siglo XVII la plaza de Santa Cruz acogía un mercado navideño donde adquirir frutas y hortalizas, además de adornos y regalos. En el siglo XIX se estabiliza la ubicación en dicho espacio y se dicta una normativa para regular la venta. Desde ese momento, la plaza Mayor será el mercado de venta de pavos, turrones y dulces, mientras que la Plaza de Santa Cruz se centraba en puestos de figuras de Belén, zambombas, juguetes, o artículos de broma.

En la década de 1980, los toldos de los puestos fueron sustituidos por casetas, importante cambio que ha permanecido hasta nuestros días. Un evento organizado por la Asociación del Mercado Navideño de la plaza Mayor.

Mercado navideño Lugar: Plaza Mayor Precio: gratis

Handmade Festival Madrid 2023

El festival de referencia para los amantes del Do it yourself celebra su segunda edición en Madrid del 24 al 26 de noviembre en el Pabellón de Convenciones del Recinto Ferial Casa de Campo. Un evento lleno de creatividad con talleres únicos, clases, espacios para compartir con influencers del mundo Do it yourself (DIY) y más sorpresas.

Durante tres días, este encuentro presentará los mejores materiales del sector y acogerá más de 150 talleres centrados en el bricolaje, la papelería, la costura y el jardín de la mano de su patrocinador BAUHAUS que también participa ofreciendo talleres muy creativos.

Como novedad para esta segunda edición de 2023 se ha ampliado el número de talleres y actividades gratuitas ofrecidas por grandes marcas. El objetivo de los organizadores es impulsar el crecimiento personal y artístico de las personas amantes de las manualidades. También se apuesta por los pequeños comercios de artesanía, ofreciéndoles un espacio donde compartir sus conocimientos y productos.

En Hadmade Festival toman parte grandes maestros y se organizan diferentes masterclas como Customiza las zapatillas de moda o Mending Loom. Muchos talleres contarán con sugerencias que van desde adentrarse en el mundo del Lettering, el Scrapbooking, el Hilo-Macramé, el Crochet o los trabajos con papel, entre otros.

Una oportunidad única para encontrar herramientas, ideas, productos, profesionales con los que conversar, inspiración, ganas de crear, nuevas técnicas, nuevos materiales, proyectos originales y las últimas novedades del sector.

Handmade Festival Madrid 2023 Lugar: Pabellón de Convenciones del Recinto Ferial Casa de Campo Precio: 12 € por persona.

