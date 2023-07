¿Cuánto cuesta una cerveza en el Mad Cool? Los motivos que la convierten en un bebida de lujo en un festival

Madrid se prepara, como cada año, para uno de sus grandes eventos: el Mad Cool. Desde hace ya varias ediciones, la capital de España abrirá de par en par el verano con esta espectacular macrocelebración, un festival de música que arranca este jueves con actuaciones tan espectaculares como la de Robbie Williams y que continuará en los próximos días con celebridades de la talla de The Black Keys, Spoon o Delaporte.

El plato fuerte no llegará hasta el sábado, cuando pasarán por los diferentes escenarios estrellas como Red Hot Chili Peppers, Liam Gallagher, The Prodigy, Ava Max, Shinova, Morgan o Elyella. El festival durará del 6 al 8 de julio y tendrá una particularidad respecto a años anteriores, y es que cerrará sus puertas antes de lo normal. En ediciones previas venía haciéndolo a las 03:30 horas, pero en 2023 se espera que los espectáculos no pasen de las 02:00 horas. Otra de las críticas que ha recibido han estado relacionadas con sus casi prohibitivos precios.

No obstante, Madrid ha vuelto a apostar fuerte por el Mad Cool un año más con más de 35 conciertos al día y un cartel de absoluto lujo. Un festival que no cuenta con gran experiencia, ya que se estrenó en el año 2016 y que ha tenido algunas ediciones en blanco por culpa de los efectos de la pandemia de la Covid-19. A pesar de eso, está considerado como uno de los más importantes a nivel nacional a pesar de que se celebre en el centro de la península, muy lejos de la costa.

Entradas, pulseras y... ¿cerveza?

Una de las dudas más importantes cuando se acerca un festival de esta entidad son los precios. Especialmente, los que existen dentro del propio recinto, adicionales lógicamente a las entradas que cada uno haya adquirido. Sobre todo si el evento en cuestión se celebra en unas fechas como las actuales, cuando el sofocante calor aprieta en las calles. Un arma indispensable para que nos gastemos aún más dinero.

Hidratarse es una opción obligada y en mitad de una fiesta tan grande como la que cada año ofrece el Mad Cool, lo que más suele apetecer es apostar por una buena cerveza, que ayuda a continuar con la celebración y también a combatir el duro calor. Sin embargo, antes de entrar en materia cervecera, vamos a repasar otros precios importantes en la celebración del festival.

El abono general de los tres días se encuentra por un precio de 189 euros. Sin embargo, si queremos una opción un poco más atrevida, se puede optar por el llamado abono VIP, el cual tiene un coste de 480 euros. En cambio, la opción más conservadora es adquirir una entrada general por día. Ahí, cada sesión tendría un precio de 79 euros. La opción VIP para un solo día cuesta 185 euros. No obstante, a esas entradas habría que sumarle después los tradicionales gastos de distribución de las empresas comercializadoras.

Una vez ya tenemos la entrada, ahora llega el momento de consumir dentro. Como viene siendo habitual en estos festivales, es el turno de olvidarse del dinero en efectivo, de los pagos con tarjeta o del móvil. Solo se pueden abonar las consumiciones a través de la pulsera oficial, la cual se puede recargar mediante el formato online o en los puntos habilitados dentro del recinto.

La diferencia entre estas dos opciones es importante. La recarga mínima online son 10 euros, mientras que dentro del festival puede ser de un solo euro. Otra particularidad de los festivales es que hay que tener cuidado con los vasos. Para poder consumir, primero es necesario adquirir uno propio del evento que tiene un coste de un euro. Otra vía para volver a dejarnos dinero.

Si lo perdemos y queremos adquirir otra consumición, habría que volver a abonar esta cifra. Posteriormente, la bebida más demandada suele ser la cerveza, la cual está adherida a la polémica regla no escrita de los 6 euros de precio en vaso pequeño. Si queremos que esta sea en vaso grande, ya tendría que irse hasta unos considerables 11 euros.

Junto a toda esta información, los asistentes al festival Mad Cool 2023 dispondrán de todo tipo de servicios que se pueden encontrar en el propio recinto del evento o también en la zona destinada a la acampada. Entre los más destacados se encuentran una amplia oferta de restaurantes y puntos de alimentación, tiendas de merchandising oficial y hasta un gran mercado donde adquirir otro tipo de productos.

