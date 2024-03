Manifestación 8M en Madrid por el Día de la Mujer este viernes: cortes de tráfico y zonas afectadas

Un año más, las feministas se dividirán este 8 de marzo en dos cabeceras para manifestarse con motivo Día Internacional de la Mujer. La división del colectivo se refleja en puntos como la Ley Trans o el abolicionismo de la prostitución.

La capital se verá totalmente colapsada por las movilizaciones, ya que estas marchas causarán cortes de tráfico en varias calles de la capital, además de que alterarán la ruta de algunos autobuses de la EMT y de que están previstos paros parciales en el Metro de Madrid.

En concreto, en Madrid habrá dos manifestaciones diferentes. Por un lado, la convocada por el Movimiento Feminista de Madrid y, por el otro, la organizada por la Comisión 8M.

A continuación, te indicamos cuáles van a ser las principales vías cortadas por esta marcha y las alteraciones que van a causar en el transporte público.

¿Cuál es el horario y recorrido de las dos marchas por el 8M en Madrid?

La manifestación organizada por el Movimiento Feminista partirá de Cibeles hasta Plaza de España, con el lema 'La prostitución no es un trabajo. ¡Abolición ya!'. La manifestación empezará a las 19.00 horas.

Mientras, la marcha coordinada por la Comisión del 8-M empezará en Atocha para finalizar en la plaza de Colón, con el eslogan 'Patriarcado, Genocidios, Privilegios #SeAcabó' y denunciará, además, la "violaciones de derechos humanos" en Gaza. Saldrán, de igual manera, a las 19.00 horas.

Se espera que, como en años anteriores, las principales reivindicaciones estén centradas en el papel de la mujer en la sociedad actual. Además, al ser la de Madrid la manifestación más multitudinaria, suele contar con la presencia de representantes de diferentes instituciones, tanto del Gobierno de España como de la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento.

Los cortes de tráfico por las dos manifestaciones del 8M

Las dos manifestaciones que se celebran al unísono van a causar cortes de tráfico en algunas de las principales vías de la capital. A continuación, te indicamos la información de las calles afectadas que ha facilitado el Ayuntamiento de Madrid.

De 12.00 a 14.30 horas: se encuentran previstas incidencias y/o cortes de tráfico en la Puerta del Sol, Preciados, Plaza de Callao, Gran Vía y San Bernardo.

De 17.00 a 20.00 horas: se encuentran previstas incidencias y/o cortes de tráfico en la calle Peña Gorbea, avenida de Monte Igueldo, avenida de la Albufera, avenida Ciudad de Barcelona, Paseo de la Infanta Isabel y Plaza del Emperador Carlos V.

De 17.30 a 23.00 horas: se encuentran previstas incidencias y/o cortes de tráfico en la Plaza del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos y Plaza de Colón.

De 19.00 a 22.00 horas: se encuentran previstas incidencias y/o cortes de tráfico en Alcalá, Plaza de Cibeles, Puerta del Sol y Gran Vía.

Paros parciales en el Metro de Madrid por el 8M

Las organizaciones sindicales CC.OO, Sindicato Libre (SL) y Solidaridad Obrera (SO) han convocado este viernes paros parciales en Metro de Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo.

Ante ello, Metro ha establecido servicios mínimos del 73% durante los paros parciales de cuatro horas en diferentes turnos de trabajo, lo que puede provocar una afección en la prestación del servicio desde las 9.00 hasta las 00.30 horas.

Coincidiendo con el 8M, estas organizaciones sindicales han convocado estos paros parciales para reclamar, entre otras, medidas de impulso de equiparación salarial e igualdad laboral entre hombres y mujeres.

Dos manifestaciones con diferentes lemas

Por parte del Movimiento Feminista de Madrid, además de continuar con la reivindicación histórica de poner en valor a la mujer, insistirán en la denuncia de la prostitución y la pornografía. "Hay indicios muy evidentes de un perjuicio social de la extensión de la banalización de la violencia sexual contra las mujeres a través de la pornografía, de libre acceso incluso para los menores", explicaron al convocar la marcha.

Junto al Movimiento Feminista de Madrid acudirán la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres quiénes siguen apostando por "la unidad", mientras que piden a las asistentes que no atiendan a "las que no interpelan a las mujeres". "No es el día para otras causas", han indicado desde la organización.

Del otro lado, la Comisión 8M volverá a defender "los cuerpos diversos, excluidos, perseguidos, violentados y disidentes". "Somos las raras, las que no gustan, las que asustan. Somos las vidas que no importan, las manos que cuidan, las historias invisibles, las precarias, las vulnerables. Las que señalamos todas las violencias, la impunidad y el silencio. Las que salimos a pararlo todo. Las que vamos a cambiarlo todo", ha expuesto la organización a través de una publicación en X.

División y malos datos de participación

El hecho de que las marchas se hayan separado en Madrid por dos cabeceras diferentes ha perjudicado a las cifras de asistencia. En otras capitales de provincia, lo que hacen es acudir a la misma manifestación, pero bajo diferentes pancartas y con una separación entre ellas. Esto hace que los datos de asistencia no se resientan.

Solo hace falta ver los datos de Madrid para entender la situación. El año pasado, en torno a 27.000 mujeres marcharon en Madrid en dos marchas separadas para reivindicar el Día Internacional de la Mujer, según datos de la Delegación del Gobierno.

Las cifras están bastante alejadas respecto a las registradas en 2018 y 2019, cuando unas 300.000 mujeres se desplegaron en marchas unitarias en la capital de España.

Sin embargo, en 2020, poco antes del inicio de la pandemia de coronavirus, la cifra descendió a unas 120.000 asistentes. En 2021 no hubo convocatorias debido a la pandemia y en 2022, acudieron un total de 56.000 a las dos manifestaciones convocadas.

Esto quiere decir que, de 2022 a 2023, la división del movimiento feminista le 'costó' a la movilización casi 30.000 asistentes.