Imagen de archivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el jefe saliente de la 1ª Zona de la Guardia Civil en la región, el general de división José Antonio Berrocal. Comunidad de Madrid

Ayuso reservará viviendas de alquiler asequible para Policía y Guardia Civil entre las 2.500 nuevas que va a construir

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid reservará viviendas de alquiler asequible del Plan Vive para agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El Ejecutivo regional sumará 2.500 nuevas viviendas al Plan Vive en su línea Solución Joven, alcanzando un total de 16.500 casas en marcha. La Agencia de Vivienda Social construirá 600 pisos adicionales que se añaden a los 2.700 que ya están en ejecución para personas vulnerables. El programa Mi Primera Vivienda amplía a doce las entidades financieras adscritas para facilitar hipotecas de hasta el 100% a compradores.

La Comunidad de Madrid reservará viviendas de alquiler asequible para policías nacionales y guardias civiles. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso incluirá dentro del Plan Vive una reserva específica para miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según han anunciado desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

Con esta medida, explican desde el departamento, la Comunidad atiende las demandas que le plantearon los sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que llevan tiempo reclamando facilidades de acceso a la vivienda para los agentes que trabajan en la región.

Se suma al Plan Vive Sanitario que se puso en marcha este año. Con él, al menos 120 de los 1.000 pisos previstos en San Sebastián de los Reyes, junto al Hospital Universitario Infanta Sofía, se destinarán a profesionales sanitarios.

La reserva llega junto a un aumento del Plan Vive en su línea Solución Joven, destinada a menores de 35 años. El Ejecutivo regional sumará 2.500 viviendas nuevas, que se levantarán en municipios como Madrid, Alcorcón, Colmenar Viejo, Boadilla del Monte o Galapagar.

Con esta ampliación, la Comunidad asegura que está construyendo 16.500 viviendas del Plan Vive, de las cuales ya ha entregado 6.530.

El segundo gran bloque es el de la Agencia de Vivienda Social (AVS), que gestiona el parque público para personas vulnerables. La Consejería asegura que ya construye unas 2.700 viviendas en distintos municipios de la región y anuncia 600 más en parcelas específicas, que ya están en licitación.

Sumadas a las del Plan Vive Solución Joven, son más de 3.000 nuevas viviendas de alquiler asequible.

Según el balance de la Consejería, en esta legislatura la AVS ha finalizado y entregado 132 viviendas: 98 de obra nueva y 34 locales comerciales transformados en vivienda. A ellas se añaden otras 365 ya terminadas que se entregarán en los próximos meses: 180 en Majadahonda, 79 en el Ensanche de Vallecas y 106 en Móstoles. En total, 497 viviendas entregadas o finalizadas.

Otra de las medidas es la ampliación del programa Mi Primera Vivienda, que pasa de nueve a doce entidades financieras. Bankinter, Cajamar y Unión de Créditos Inmobiliarios se sumarán a CaixaBank, Banco Santander, Ibercaja, ING, Unicaja, Kutxabank, ABANCA, Banco Sabadell y Eurocaja Rural.

La iniciativa, dotada con 25 millones de euros en 2026, va dirigida a jóvenes y familias solventes que no tienen ahorros suficientes para comprar una casa. La financiación puede llegar al 100% del valor del inmueble para menores de 40 años, al 95% entre los 40 y los 45, y al 90% entre los 45 y los 50.

El límite general de edad es de 50 años, aunque no se aplica a familias con hijos menores a su cargo, numerosas y monoparentales. El precio máximo de la vivienda es de 425.000 euros.

El paquete se completa con un plan para incorporar al Plan Alquila las viviendas deshabitadas de la región, y con el plan Rehabilita Madrid 2026-2030, dotado con 450 millones de euros para rehabilitar barrios y edificios, que incluye una línea de 50 millones para instalar ascensores.