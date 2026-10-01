Juan Mera quiere 'desbloquear' el conflicto del Colegio de Arquitectos: "El alquiler no funciona. Es tirar el dinero"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) sigue sumido en un conflicto tras las elecciones de mayo de 2025, con dos grupos enfrentados que reclaman la legitimidad de la Junta. Juan Mera, arquitecto y vocal del COAM, propone convocar nuevas elecciones para desbloquear la crisis y apuesta por una candidatura integradora que fomente la participación. Mera denuncia la baja participación de los colegiados (solo un 20% vota) y critica la falta de unión y el clima de enfrentamiento dentro del COAM. El arquitecto defiende el papel social del colegio, la mejora de la vivienda y propone revisar el sistema de concursos y la relación del COAM con las instituciones.

El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) lleva más de un año inmerso en un conflicto que todavía no llega a su fin. Una situación que uno de sus arquitectos, Juan Mera, pretende 'desbloquear' definitivamente.

Todo empezó con las elecciones de mayo de 2025. En ellas salió reelegido Sigfrido Herráez, en el cargo de decano desde 2022. Sin embargo, los estatutos limitan a dos los mandatos consecutivos.

Por tanto, se discutía si Herráez podía presentarse porque ya había ejercido anteriormente como decano. La candidatura de Herráez fue inicialmente excluida, recurrió y consiguió concurrir finalmente gracias a unas cautelares que solicitó cuando le dejaron fuera del proceso. Finalmente, se celebraron las elecciones y ganó.

Aun así, eso no frenó la batalla legal con dos posiciones diferenciadas: Todos COAM, el grupo encabezado por Herráez, que asegura que no existe una resolución firme que permita sustituir a su Junta; y su oponente, Nexo, el de Jesús San Vicente, que sostiene que, al considerar que no podía presentarse, corresponde reconocer a su candidatura como ganadora.

Y entre toda esta situación ha aparecido Mera, vocal de la Junta de Representantes del Colegio por el grupo de Factoría AR. Su objetivo es que se vuelvan a convocar elecciones para 'desbloquear' definitivamente el enfrentamiento.

11.000 colegiados: un 20% vota

Juan Mera, además de en la arquitectura, ha desarrollado su carrera en la docencia. Desde los 80 y hasta los primeros años del 2000 fue profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Posteriormente, participó en la fundación de la Escuela de Arquitectura de Toledo, de la que también fue director desde 2016 hasta hace poco más de un año.

Y en el COAM también formó parte de la Junta de Gobierno del COAM durante la etapa de Ricardo Aroca, a principios de siglo.

Juan Mera, arquitecto del COAM. Mónica Mollá

Ahora su intención es conseguir que se celebren unas nuevas elecciones en las que poder presentar su candidatura. La posibilidad tomó fuerza a principios de septiembre, cuando el propio COAM anunció que había iniciado los trámites para convocarlas con el objetivo de poner fin a dicha crisis institucional.

La convocatoria todavía tiene que completar los trámites correspondientes, pero Mera ya ha dado a conocer su intención de impulsar una candidatura de integración. Su propuesta pasa por dejar atrás el enfrentamiento entre las dos partes y recuperar la participación de los colegiados en la institución.

Y es que Mera opina que la Junta de Gobierno del COAM se está convirtiendo en una suerte de "Congreso de los Diputados", donde destaca la "falta de educación y de categoría" y se "copian los modos de insulto".

Porque uno de los problemas que, a su juicio, tiene el Colegio es precisamente la distancia entre sus órganos de gobierno y buena parte de sus miembros. El COAM cuenta con alrededor de 11.000 colegiados, pero en las últimas elecciones Mera asegura que vota alrededor del 20%. "Es ridículo", afirma en conversación con Madrid Total.

De hecho, en las elecciones de mayo de 2025 los votos para Todos COAM fueron 1.216, frente a los 1.040 de Nexo. Es decir, esto hace un total de 2.256 votos.

"La primera pretensión que yo tengo es conseguir que la gente vote". Para Mera, recuperar esa participación pasa también por hacer entender a los arquitectos que el Colegio "es mucho más importante de lo que parece". Esta cuestión es el punto de partida para plantear cómo debería ser el COAM que quiere construir.

Pregunta.- ¿Por qué es importante el Colegio?

Respuesta.- Porque hay lugares donde no hay un colegio de arquitectos fuerte y ahí sí que hay una falta de seguridad jurídica, por ejemplo, a la hora de hacer un edificio de viviendas. Algo que aquí, afortunadamente, sí que está regulado, gracias a los visados colegiales que se critican constantemente, pero que son vitales -el reconocimiento de firma- para que la profesión siga existiendo.

De hecho, una idea que tengo es que haya una conferencia de colegios profesionales, porque, por ejemplo, tenemos el conflicto de la vivienda, que es un conflicto enorme. Pero la vivienda no solamente tiene que ver con los arquitectos: también con los ingenieros, los políticos, los economistas... Es un problema global. Decir que el colegio no sirve para nada es como decir que el agua corriente no vale para nada. Pero cuando te la cortan, prepárate.

P.- ¿Cómo está el ambiente entre los colegiados estos meses?

R.- Se ha convertido en una pelea pequeña, de poca gente, pero que tiene una trascendencia enorme y que hay que acabar ya con ella. Al grupo de Sigfrido Herráez se le ha acusado mucho de ser de una especie de ideología, cuando está unido con grupos de distinto pensamiento. Por tanto, no es verdad que el grupo de Sigfrido sea de monopensamiento. Y además, yo creo que el grupo que ha gobernado el colegio estos años lo ha hecho bien.

El problema es que ahora, por un conflicto debido a la falta de voto y de compromiso de muchísimos de nuestros compañeros, tenemos una situación inaudita. Dos cabezas, una que ganó las elecciones y otra que las perdió, y que dice que es el decano auténtico.

Por ese motivo tiene que haber unas elecciones sí o sí, para volver a empezar de nuevo, de una manera tranquila. El grupo que ganó ya ha dicho públicamente que se retira en caso de que haya elecciones. Por tanto, el que ahora mismo tiene bloqueado el sistema es el que perdió. Si no fuera una cosa importante, sería casi una broma. Como aquel niño de colegio que tiene la pelota y no deja jugar a nadie. Es una situación completamente absurda.

Juan Mera. Mónica Mollá

P.- ¿Cómo se ha llegado a esta situación de enfrentamiento entre grupos?

R.- Es una copia ridícula del Congreso de los Diputados. Sacan de quicio las discusiones cuando las cosas van bien en cosas que a veces parecen enfrentamientos entre unos y otros. Se copian los modos de insulto. Yo te digo esto; el otro dice lo otro. Es una falta de educación y de categoría increíble, que me gustaría trasladar al país entero. Se supone que eres la persona que nos representa. Y cuando esto se copia encima en un colegio de arquitectos, es el colmo.

Un decano es una persona que tiene una responsabilidad. La gente que hemos participado tenemos que tener claro que no puedes estar queriendo eternizarte en los sitios.

P.- Y usted plantea una candidatura de integración. Con la desunión que hay ahora, ¿cómo conseguir unirlos?

R.- Yo no tengo nada contra nadie. Quiero que todas las sensibilidades estén incluidas.

Hay una frase que dijo Kennedy que fue superbonita: "No preguntes qué puede hacer tu país por ti; pregunta qué puedes hacer tú por tu país". Algo así es lo que yo le diría a los arquitectos. Piensa también qué puedes hacer tú por el colegio, porque te representa. La integración la entiendo desde ese punto de vista. Basta de bloques, basta de enfrentamiento. Los problemas que tenemos en la profesión se arreglan desde la unión y no desde el enfrentamiento.

P.- ¿Cuáles son esos problemas?

R.- La sociedad tiene que saber cuánto cuesta un arquitecto. No puedes hacer concursos como se están haciendo. He visto un concurso hace poco para hacer un centro penitenciario en una zona de España. La dirección de una obra gigantesca por 20.000 euros. Eso no se puede hacer.

En los estudios de arquitectura, cuando tienen una obra grande, necesitan mucha gente trabajando. Eso vale mucho dinero y a la gente hay que pagarle bien. Se empeñan en reducir los honorarios e implica que el que está trabajando en el estudio cobra menos que el salario mínimo. Cuando pagas honorarios, tienes que llegar a un precio razonable. Y la administración no lo está haciendo.

Juan Mera. Mónica Mollá

P.- ¿Qué es lo primero que haría si su candidatura fuera elegida en estas posibles elecciones?

R.- Lo primero que haría es una invitación al acto de toma de posesión del gobierno a la sociedad civil. Me gustaría que el resto de las profesiones formasen parte de ese inicio para que el colegio no estuviera cerrado a la sociedad.

Lo siguiente que haría es empezar a tratar de hablar con empleados y colegiados, que es muy importante para que las cosas vayan bien, que el ambiente que creamos entre todos sea bueno.

Y luego, potenciar aquello que va en el colegio bien. Y corregir o revisar determinadas cosas, como por ejemplo, hay que hablar con las instituciones para revisar cómo se hacen los concursos. Hay que hablar con las instituciones para revisar cómo se plantea el tema de la vivienda, que es una cosa fundamental. Hay que explicar a los jóvenes arquitectos que es importante que se coloquen. Hay que hablar con los viejos arquitectos para que también se animen. Hay que hablar más de la protección y explicar a la sociedad qué patrimonio es el que verdaderamente tenemos todos. Que se está haciendo, pero insistir más. Yo quiero que el colegio tenga más difusión.

Y luego hay una cosa muy clave: explicar a la sociedad que vivir en una casa buena es muy diferente a vivir en una casa mala. Nuestro trabajo es arreglar las casas para que sean mejores. No somos alguien que firma algo, sino que servimos para algo. Tratar de explicar para qué servimos.

P.- ¿Qué les falta a las otras candidaturas?

R.- Pienso que Nexo tiene una visión demasiado parcial y de enfrentamiento. Yo creo que se equivoca en eso.

P.- ¿Hay algo que haya aprendido como docente, que podría servirle si fuera decano, que puede que no tengan otros arquitectos?

R.- El otro día el hijo de mi hija entró de urgencias al hospital y lo operaron de apendicitis. No le hemos preguntado a la doctora o al doctor cuál es su currículum. Yo me he fiado totalmente. Ahora hay un vicio de las administraciones de exigir currículum a la gente para hacer un concurso, a veces incluso pequeño.

Es decir, que para hacer un colegio tienes que haber hecho ya un colegio; así no puedes conseguir que los jóvenes entren. Eso hay que quitarlo. Yo quiero separar la idea de que los jóvenes no saben y los mayores sí. Y quiero prometer cosas que voy a hacer reales.

P.- Habla de negociar con las administraciones. ¿Piensa que el COAM debe ser más combativo con ellas?

R.- En ocasiones sí. Ahora mismo, por ejemplo, hay un edificio del arquitecto Miguel Fisac en Madrid, en la plaza Conde Casal, al que se le va a cambiar la fachada. Es una tragedia. El colegio ha intentado que no se hiciera.

Yo quiero explicar a las instituciones que defender, por ejemplo, un edificio de Fisac es bueno para la ciudad y es bueno para el promotor que lo haga. Imagínate que tuvieras un cuadro de Dalí. Es un prestigio para ti. La gente no se da cuenta de que defender el patrimonio es un bien de todos. Las instituciones, a veces yo diría que son blandas a la hora de defender cosas importantes.

P.- ¿Qué papel debería tener el COAM en el debate sobre la vivienda que se está produciendo en Madrid?

R.- La necesidad de vivienda es abordable. Lo que pasa es que hay que ponerse ya. Porque para hacer una vivienda se tardan entre tres y cuatro años en sacarla adelante: entre el suelo, el proyecto, la licencia... Hay que hablar con la administración para que ponga suelo a disposición.

A mí me parece que el Colegio podría participar en organizar unos concursos de vivienda. A ser posible, muchos y no muy grandes, para que participara mucha gente. Y luego hay también sistemas de cooperativas donde el Colegio puede dar garantías y apoyo legal.

Y las viviendas tienen que tener lógica. El otro día fui a ver una que vendían en Idealista. Estaba reformada y no tenía casi ventanas. La gente se apoya en la normativa más que en la lógica. Si tiene que tener un 10% de ventilación, iluminación; te cumplo un 10% en un rincón.

Además, hay cantidad de espacios muertos. Yo no sé cuántos edificios puede tener la administración que se podían poner a disposición para convertirlo en viviendas con el apoyo, incluso, de créditos blandos.

Y luego la gente está muy empeñada en el tema del alquiler. El alquiler en España no funciona. Es tirar el dinero por la ventana. El alquiler funciona bien cuando es muy económico. Yo soy partidario de la vivienda de protección. Que tenga un apoyo financiero real, porque la construcción no se estaba haciendo con los precios reales. Ahora mismo la construcción real está en unos 2.000 euros el metro cuadrado. Si tú pones 2.000 euros de construcción y otros mil y pico de gastos, ya te vale 3.000. Eso por 100 son 300.000.

Y que la vivienda social se revalorice. Porque si no, los edificios se destruyen y se producen guetos.

P.- En resumen, si dentro de unos años mira atrás y piensa que todo este esfuerzo por recuperar el COAM ha merecido la pena, ¿qué tendría que haber cambiado?

R.- Tiene que volver a sus orígenes. Secundino Zuazo —líder de la primera Junta de Gobierno de la institución tras su creación formal en 1929— hizo un origen de entusiasmo; de crear una institución de enorme prestigio cuando no existía. Y se hizo, y él lo dijo así, por la defensa de la arquitectura y de la sociedad. Y a mí me gustaría que eso fuera lo que se entendiera que es el colegio.

Ahora le preguntas a cualquier arquitecto quién es y todo el mundo lo sabe. Y además es el arquitecto que le da el carácter a Madrid: el trazado de la Castellana, Nuevos Ministerios, La Casa de las Flores... Fue el que marcó un poco el carácter moderno de la ciudad.

P.- ¿Es posible que finalmente se puedan celebrar esas elecciones?

R.- No solamente posible, lo veo inevitable. No me gustaría estar en la piel del Grupo Nexo. Me gustaría que lo entendieran porque lo que están haciendo no está bien. No se puede querer gobernar sin haber ganado las elecciones.

¿Cuánto tiempo va a durar esta situación? No lo sé. Pero yo personalmente no tengo ninguna prisa. En el momento en que haya elecciones, todo se va a resolver.