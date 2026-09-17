El nuevo carnet senior de Ayuso para mayores de 55 años: desde descuentos en actividades a programas de ejercicio

Ayuso, durante el Debate del Estado de la Región. EFE

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Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid lanzará en 2027 el Carné Senior para mayores de 55 años, con formato físico y digital. El Carné Senior ofrecerá descuentos, acceso a actividades de ocio, cultura, formación digital y programas de ejercicio físico adaptado. Permitirá consultar recursos públicos y privados, y estará conectado a una plataforma digital vinculada con servicios sociales y de autonomía. La Comunidad también prepara la atención farmacéutica a domicilio y sistemas personalizados de dosificación de medicamentos para dependientes y personas con movilidad reducida.

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha el nuevo Carné Senior para mayores de 55 años durante el primer semestre de 2027. Ayuso avanzó esta medida durante su intervención en el Debate del Estado de la Región.

La presidenta regional explicó que estará disponible en formato físico y digital y facilitará el acceso a recursos, actividades, descuentos y otras ventajas relacionadas con el ocio, la cultura, el aprendizaje y la promoción de hábitos saludables.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia que activó el Gobierno regional el pasado año. Dotado con una inversión anual de 400 millones de euros, contempla más de 100 actuaciones destinadas a favorecer la vida activa de las personas mayores y reforzar su papel en la sociedad, en coordinación con otras administraciones públicas y entidades sociales.

El nuevo documento permitirá consultar de forma sencilla el mapa de recursos públicos y conocer la oferta de servicios y propuestas disponibles, también en el ámbito privado, e incorporará distintos beneficios para sus titulares.

Así, el Carné Senior incluirá descuentos en actividades y eventos y, en el sector educativo, facilitará el acceso a formación digital y universitaria, así como a talleres tecnológicos. En materia de hábitos saludables, ofrecerá programas de ejercicio físico adaptado y actividades dirigidas a prevenir caídas y fomentar el bienestar emocional.

Plataforma digital

El Carné Senior funcionará a través de una plataforma digital conectada con la Historia Social Única y con otras soluciones que se incorporen a la cartera de Servicios para la Autonomía y Atención a la Dependencia, como la teleasistencia avanzada.

Los interesados podrán solicitarlo en las oficinas de atención ciudadana, los centros sociales o en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid.

La implantación de esta medida supondrá un nuevo paso en el compromiso del Gobierno regional con las personas mayores, acercando la Administración a los ciudadanos mediante un sistema más ágil, accesible e integrado que concentrará en un único soporte los servicios, actividades y ventajas disponibles.

Farmacia

La Comunidad de Madrid también va a poner en marcha la atención farmacéutica a domicilio para mejorar el servicio a los usuarios. El Consejo de Gobierno autorizó solicitar el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora autonómica, un paso necesario para continuar con su aprobación.

Uno de los objetivos de esta iniciativa del Ejecutivo regional, que desarrolla parcialmente la Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid, es facilitar que las personas en situación de dependencia o con problemas de movilidad puedan recibir en sus hogares los medicamentos y productos sanitarios dispensados por estos establecimientos, además de los procedentes de los servicios hospitalarios.

El proyecto de Decreto fija los requisitos para que la atención farmacéutica a domicilio se realice con las mismas garantías de seguridad y calidad y siempre por profesionales cualificados. Además, regula la ampliación de horarios y el personal necesario para ofrecer este servicio.

Además, la nueva normativa establece las condiciones para que las farmacias puedan preparar sistemas personalizados de dosificación de medicamentos. La medida está dirigida principalmente a pacientes crónicos, polimedicados y dependientes, y facilita el seguimiento de los tratamientos al organizar las dosis y hacer más sencilla su correcta administración.

También regula los horarios y el personal necesario para garantizar la atención de las farmacias durante las guardias y los periodos vacacionales, con el objetivo de mantener el servicio a los ciudadanos los 365 días del año con los mismos niveles de calidad y seguridad. Además, simplifica los trámites relacionados con la transmisión de estos establecimientos para agilizar estos procesos.