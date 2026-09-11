Madrid saca la cara por los autónomos: plan de absentismo, tarifas cero y 1.250 euros para contratar a empleados de baja

La presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante el acto de inicio del curso político del PP de Madrid celebrado este sábado en Getafe. Efe

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Las claves Generado con IA Madrid ofrecerá 1.250 euros mensuales a autónomos para contratar sustitutos durante bajas por maternidad, paternidad o incapacidad. La 'Tarifa Cero' cubrirá el 100% de las cotizaciones de nuevos autónomos y también de quienes opten por la jubilación activa. El Gobierno regional destinará 37 millones de euros en 2026 a ayudas para autónomos, un 17,7% más que el año anterior. Se pondrá en marcha un plan integral contra el absentismo laboral, con guías y herramientas para empresas y reconocimiento a las mejores prácticas.

La política que lleva poniendo en marcha el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid desde que es presidenta ha estado centrada, en buena medida, en los autónomos que ejercen en la región.

Por ello, no es de extrañar que en los 100 anuncios que ha hecho Ayuso este jueves en la primera sesión del Debate de Estado de la Región, se contemplaran en algunos de ellos ayudas y apoyos a estos profesionales.

Una de estas cifra en 1.250 los euros mensuales a percibir para que los trabajadores autónomos puedan contratar a una persona que les sustituya cuando afronten la paternidad o la maternidad, el cuidado de un hijo, un embarazo de riesgo o incapacidad prolongada.

"El objetivo es que puedan mantener su actividad e ingresos en momentos personales o familiares delicados, sin verse obligados a cerrar su negocio", como han explicado desde el Ejecutivo autonómico. Esta medida se suma al abono del 100% de la cuota de autónomos durante los primeros 60 días en caso de enfermedad, de modo que la baja no suponga una carga añadida para el trabajador.

Ambas actuaciones se enmarcan en el conjunto de líneas de apoyo al trabajo por cuenta propia del Gobierno regional, entre las que destaca la 'Tarifa Cero', que sufraga el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de los nuevos autónomos durante sus primeros doce meses de actividad, junto a las subvenciones dirigidas a quienes ponen en marcha su negocio.

Ahora habrá una nueva 'Tarifa Cero' también para cubrir las cotizaciones de los autónomos que, tras alcanzar la edad legal de retiro, se acojan a la jubilación activa.

Con esta iniciativa pionera en España, el Ejecutivo autonómico abonará el 100% de las cuotas del trabajador por cuenta propia a la Seguridad Social. De este modo, quienes opten por permanecer en activo, compatibilizándolo con su pensión, no asumirán ningún coste asociado por seguir de alta.

Ayuso este jueves durante la primera sesión del Debate del Estado de la Región 2026. CAM

La medida se dirige a profesionales y pequeños empresarios que, al llegar a esa edad, mantienen abierto su negocio, conservando clientes y sosteniendo puestos de trabajo. Al tener que seguir cotizando, muchos se ven obligados a cerrar forzosamente, con la consiguiente pérdida de empleo, actividad y experiencia acumulada.

En total, el Ejecutivo madrileño destinará en 2026 un total de 37 millones de euros a las distintas ayudas para los autónomos, un 17,7% más que el año anterior. Este respaldo ha impulsado el trabajo por cuenta propia en la región, cuyo crecimiento desde agosto de 2019 hasta hoy ha sido del 11,3%, casi duplicando la media nacional (6,4%).

Antiabsentismo laboral

Para los trabajadores, la Comunidad de Madrid también contempla un plan integral contra el absentismo laboral. Reunirá medidas para gestionar las ausencias injustificadas del puesto de trabajo.

Entre ellas, una guía práctica para que las compañías dispongan de los instrumentos jurídicos y organizativos para prevenir y afrontar las situaciones de ausencias sin justificación, ofreciendo criterios homogéneos y de aplicación sencilla.

Según el Gobierno regional, serán especialmente útiles para aquellas empresas más pequeñas que no suelen disponer de departamentos específicos en la materia.

También propondrá herramientas para analizar el origen de estas incidencias y hacer un seguimiento continuado, clasificarlas por tipología y cuantificar su alcance mediante indicadores comunes. Incluyen las cláusulas al respecto que la patronal madrileña plantea incorporar a la negociación colectiva, recogidas en su barómetro anual sobre esta problemática.

El Plan creará un reconocimiento público específico para distinguir a las compañías que destaquen por sus buenas prácticas en este ámbito. Se completará con campañas de sensibilización sobre el uso responsable de los recursos públicos y con jornadas de análisis y divulgación.