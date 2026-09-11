Ayuso contraprograma a Mónica García con su paquete sanitario: eliminará las guardias de 24 horas y subirá los salarios

En 2027 comenzará a funcionar la fundación BIOSUR para investigación biomédica en hospitales del sur de Madrid junto a la Universidad Rey Juan Carlos.

Se creará una Mesa Técnica de Médicos y un Comité de Cuidados para enfermeras, así como un programa de bienestar emocional para profesionales del Sermas.

La inversión anual será de 38 millones de euros para incrementar el salario de médicos y enfermeras por guardias, noches y festivos a partir de 2028.

Ayuso anuncia la eliminación de las guardias de 24 horas y una subida salarial para que los sanitarios madrileños sean los mejores pagados por guardia en España en 2028.

Isabel Díaz Ayuso, ha contraprogramado a Mónica García en el Debate del Estado de la Región con un paquete de medidas para favorecer a los sanitarios. Entre ellas, la eliminación de las guardias de 24 horas y una subida salarial que busca que los sanitarios madrileños sean los que más cobren por guardia en España en 2028.

En total, el gobierno regional llevará a cabo una inversión anual de 38 millones de euros para incrementar el salario de médicos y enfermeras por guardias, noches y festivos a partir de 2028.

Este incremento en las nóminas que se hará efectivo desde el 1 de enero de 2028 se sumará a las mejoras ya acordadas con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Sanidad para personal estatutario del Sermas de cara a 2026 y 2027, que afecta a más de 60.000 profesionales de hospitales, Atención Primaria, Puntos de Atención Continuada y Summa 112.

Ayuso, a su llegada a la Asamblea de Madrid. Comunidad de Madrid

En concreto, el incremento de cara a 2028 permitirá a un médico pasar de los 424,83 euros por guardia en día laborable realizada en junio de este año a 566,61 en 2028 (+33%). El acuerdo con los sindicatos establecía una remuneración por este tipo de jornada de 484,31 euros desde agosto, que ascendería a 513,36 euros a partir del 1 de enero del próximo año.

En el caso de las guardias realizadas en días festivos, la retribución pasaría de los 656,64 euros en junio a 888,48 euros en 2028 (+35%). En este caso, el acuerdo en Mesa Sectorial establecía una remuneración de 748,57 euros para este año, que aumentará hasta 793,48 euros en 2027.

De esta forma, supone una nueva mejora de las condiciones laborales de médicos y enfermeras que se suma a los 70 millones ya aplicados para este año y para 2027, a los que se añadirá otros 5 millones anuales más a partir del próximo año para las prolongaciones de jornada de los profesionales del Servicio Madrileño de Salud.

Esta última será efectiva para todas las categorías, e incidirá especialmente en médicos del Summa 112, enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y técnicos de emergencia sanitarias.

Además, el Ejecutivo autonómico continúa trabajando para eliminar la obligatoriedad de las guardias de 24 horas y, con el objetivo de dar un espacio propio a médicos se creará una Mesa Técnica de Médicos de Madrid como órgano estable de trabajo y diálogo, y para enfermeras un Comité de Cuidados de naturaleza consultiva y asesora.

Programa de bienestar emocional

También enfocado en estas mejoras, la Consejería de Sanidad que dirige Fátima Matute tiene previsto activar un Programa de Bienestar Emocional y Salud Mental para los profesionales del Sermas, que incluirá, entre otras actuaciones, una unidad de apoyo entre iguales, además de atención individual y grupal.

Entre los avances también en el ámbito sanitario, desde 2023 más de 3.600 nuevas plazas en la sanidad pública madrileña y en el primer trimestre de este año habrán consolidado su empleo más de 34.000 profesionales. La región también ha sido pionera en el impulso de los concursos extraordinarios de méritos sin examen, ha recuperado los concursos de traslados, convocado ofertas públicas de empleo (OPEs) bienales y mejorado la conciliación laboral.

Fundación BIOSUR

En materia de investigación, la presidenta regional también ha anunciado que en 2027 empezará a funcionar una nueva fundación de investigación e innovación biomédica en los hospitales de Alcorcón, Fuenlabrada y Móstoles, todos ellos en la zona sur de la región, bajo la denominación de BIOSUR.

Este nuevo polo de innovación sanitaria contará con la Universidad Rey Juan Carlos como socio académico y científico y posibilitará coordinar y potenciar la gestión de proyectos, ensayos clínicos e iniciativas de investigación en esta materia, con una estructura específica para impulsar la generación y transferencia de conocimiento.

Esta nueva fundación permitirá aportar la experiencia de los propios pacientes al desarrollo científico y tecnológico en el ámbito biomédico, favoreciendo la colaboración entre hospitales y universidades con una investigación más conectada con la práctica asistencial. Se trata, además, de un primer paso estratégico para su futura acreditación como Instituto de Investigación sanitaria.