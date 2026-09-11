Ayuso activa la maquinaria electoral con el mayor paquete de medidas de su historia: los 100 anuncios, uno a uno

El plan incluye mejoras salariales para personal sanitario, ayudas directas para pacientes de ELA y un impulso a la cultura, el deporte y la protección civil.

Se invertirán 26 millones en la reconstrucción de municipios afectados por incendios y se instalarán 1.100 cámaras de videovigilancia en pueblos pequeños.

Entre las novedades destacan la Línea 6 del Metro funcionando 24 horas los fines de semana, inversión en IA, ayudas a autónomos y nuevas viviendas asequibles.

Ayuso presenta el mayor paquete de medidas de su mandato con 100 anuncios que afectan a transporte, vivienda, educación, sanidad y empleo.

Isabel Díaz Ayuso ha sacado este jueves toda la artillería. Cien anuncios, uno detrás de otro, para poner a la Comunidad de Madrid en modo campaña a menos de un año de las elecciones autonómicas.

La presidenta ha convertido la primera jornada del último Debate sobre el Estado de la Región de su mandato en un escaparate de medidas que abarcan todos los aspectos: transporte, vivienda, educación, sanidad, empleo, ayudas, infraestructuras...

El resultado es el mayor paquete anunciado por el Gobierno de Ayuso en la historia de los Debates del Estado de la región. Algunas rescatan iniciativas pasadas y metidas en un cajón, otras ya tienen fecha prevista y otras dependen de proyectos que todavía deben echar a andar.

Ayuso ha querido recuperar así el control del relato después de unas semanas marcadas por la polémica del ático de Chamberí. Por ello, el centenar de medidas que hacen en su conjunto esta larga lista ha estado precedido de un balance con datos sobre el total de su legislatura.

"La más inversora de la historia", ha afirmado rotunda la presidenta, dando la cifra para probarlo: 17.300 millones movilizados para reforzar los servicios públicos.

Pero el Gobierno de Ayuso no solo mira a lo ya hecho; también ha querido poner el foco en lo que queda por hacer. "Ahora nos centramos en qué región queremos ser de aquí hacia adelante. Y por eso miramos a largo plazo, a un 2040 para adelantarnos en todas y cada una de nuestras políticas, consejería por consejería", ha señalado.

Uno de los episodios que más ha recordado durante su ponencia es el más reciente en el tiempo y con enorme impacto, sobre todo en la zona oeste de la región: los incendios que afectaron este verano a la Sierra Oeste.

Ayuso durante la primera jornada del Debate del Estado de la Región 2026. CAM

Por ello no es de extrañar que las primeras de estas 100 medidas que se detallan a continuación hayan ido dirigidas a ayudar a los vecinos de municipios como Navas del Rey, Pelayos de la Presa o Aldea del Fresno, algunos de los que más daños sufrieron.

Estas se unen a las más de 50 que ya se empezaron a poner en marcha desde el pasado mes de agosto. Entre las nuevas se encuentra una inversión de 26 millones de euros para la reconstrucción de estas localidades y ayudas de hasta 70.000 euros a autónomos y empresas.

Administración local

El primer bloque de anuncios mira especialmente a los municipios. En este caso, la Comunidad instalará 1.100 cámaras de videovigilancia en localidades de menos de 20.000 habitantes para controlar la movilidad, detectar incidencias de tráfico e identificar vehículos de interés para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

También habrá un nuevo plan para recuperar patrimonio histórico y artístico dentro del programa Pueblos con Vida.

En materia judicial, el Gobierno regional prevé terminar las estructuras de los edificios del Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial de la Ciudad de la Justicia y construir nuevos Palacios de Justicia en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. A ello se suma una Oficina de Apoyo a las Familias en las sedes judiciales.

El paquete incluye también una exposición sobre las víctimas de ETA en Washington para recordar fuera de España a quienes defendieron la libertad frente al terrorismo y la ampliación de la ayuda de 14.500 euros para madres de hasta 35 años que tengan su tercer hijo.

Trabajo y empleo

Para los autónomos, Ayuso ha anunciado nuevas ayudas que cubrirán el 100% de la cuota durante los primeros 60 días de enfermedad y 1.250 euros para contratar a un sustituto en casos de paternidad, cuidados familiares o incapacidad. También habrá una 'Tarifa Cero' para quienes continúen trabajando después de alcanzar la edad de jubilación.

En empleo, la Comunidad pondrá en marcha Conecta Empleo, un programa de mentorías individualizadas para desempleados, y creará un registro público de negocios viables que no encuentren relevo generacional.

La idea es poner esas actividades en contacto, a través de las Oficinas de Empleo, con personas desempleadas que quieran emprender.

En paralelo, Madrid quiere reforzar su posición económica en el exterior con Madrid Abierto, su primera estrategia de internacionalización económica. Y habrá una novedad para los ciudadanos en sus relaciones con la Administración: la Comunidad no cobrará determinadas tasas cuando incumpla los plazos fijados para algunas tramitaciones.

Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial ocupa otro de los grandes espacios de la hoja de ruta hacia 2040, por lo que, para empezar, elaborará un Plan Estratégico Regional de IA.

La gran apuesta en este aspecto será, por lo tanto, la Factoría de IA. Se tratará de un centro de innovación dotado con 50 millones de euros para que empresas, startups, universidades e instituciones desarrollen soluciones aplicadas tanto a los servicios públicos como al tejido empresarial. También se diseñará un nuevo plan para mejorar las redes digitales y detectar problemas de cobertura en los 179 municipios madrileños.

La presidenta también ha puesto sobre la mesa uno de los proyectos más futuristas de su paquete: el primer gemelo digital de la región. Es decir, una réplica virtual de la comunidad que utilizará inteligencia artificial y computación cuántica para analizar datos en tiempo real, anticipar problemas y probar soluciones antes de aplicarlas en ámbitos como el transporte, las emergencias o las infraestructuras.

La IA llegará también a la sanidad a través de los proyectos Cron-IA, Personaliz@ y Preven-IA, destinados a reforzar la prevención, el seguimiento remoto de pacientes y la medicina de precisión.

Educación

Las educadoras infantiles de las escuelas de 0 a 3 años, en huelga por los salarios y las condiciones desde hace más de cinco meses, también han tenido su pequeño momento en medio de toda la ponencia de Ayuso. Y es que uno de los anuncios iba dirigido a intentar mejorar esa circunstancia que reivindican.

Por ello, los nuevos contratos de gestión indirecta de escuelas de la Comunidad de Madrid incluirán incentivos para las empresas licitadoras que mejoren las condiciones retributivas de las profesionales que realicen estos cursos.

En materia de educación, el Ejecutivo regional también quiere reforzar la autoridad pública del profesorado: modificará el decreto de convivencia para agilizar las actuaciones ante faltas graves o muy graves y asumirá la asistencia jurídica a los docentes que sufran una agresión.

Los alumnos tendrán además una nueva Tarjeta Virtual Educativa que reunirá su vida académica, permitirá tramitar ayudas y firmar autorizaciones y ofrecerá orientación sobre itinerarios de estudio.

Los grandes anuncios: el Metro

Las medidas relativas a todo lo que tiene que ver con el Metro de Madrid son las que mayor impacto podrían tener. Y es que la Línea 6 -la más usada por los madrileños diariamente- funcionará las 24 horas durante los fines de semana tras las obras de automatización que actualmente están ejecutando.

Y no solo eso, de cara a los próximos diez años se prevé que la red del suburbano se extienda con 32 kilómetros más. Para ello, proyecta nuevas ampliaciones en tres líneas: la L1, la L10 y la L11. También la Línea 3 de Metro Ligero crecerá hasta los nuevos desarrollos de Boadilla del Monte.

Habrá además una tarifa única de 1,50 euros para el billete sencillo en toda la zona A y teleasistencia por videollamada en las nuevas máquinas de venta de Metro.

En cuanto a otras formas de transporte, el coche compartido llegará a 13 municipios del sureste -una iniciativa que ya comenzó como solución para paliar los problemas de movilidad causados por los mencionados incendios-. Asimismo, Madrid impulsará un proyecto de taxis sin conductor pionero en Europa.

En carreteras, se estudiará el desdoblamiento de la M-501 entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa hasta el límite con Castilla y León, se terminará la M-203 entre Mejorada del Campo y Loeches y se invertirán 41 millones en nuevos enlaces y glorietas en diez municipios.

A ello se sumará una nueva Escuela de Formación Técnica en Carreteras y Seguridad Vial.

Sanidad

La sanidad ocupa 15 de los 100 anuncios. La que más peso tiene en el día a día de los profesionales del sector es el nuevo incremento salarial para médicos y enfermeras que hagan guardias, noches y festivos o prolonguen su jornada. El objetivo es alcanzar en 2028 la mejor retribución por hora de guardia de España.

También se impulsará la desaparición de las guardias obligatorias de 24 horas y se creará una Mesa Técnica de Médicos de Madrid como espacio estable de diálogo. Esto se completa con un programa de Bienestar Emocional y Salud Mental para los trabajadores del SERMAS y el Plan Vive Sanitario, que reservará 120 viviendas junto al Hospital Universitario Infanta Sofía.

Por otra parte, de cara a los pacientes, el Gobierno regional creará Madrid Hospital 360, que utilizará tecnología y datos para reforzar la atención médica y farmacéutica a domicilio, junto a un nuevo modelo de Unidades de Cuidados Complejos en Domicilio.

También llegará el SERMAS 100, un programa de atención integral y personalizada para las alrededor de 2.500 personas centenarias que viven en Madrid, y pondrá en marcha 'Chequea tu salud', una estrategia específica para la salud masculina.

Se ampliará el cribado neonatal hasta detectar 37 patologías y una nueva vacuna frente al neumococo para los mayores de 60 años. Habrá más recursos para los cuidados paliativos pediátricos y el derecho al olvido oncológico, que podrá certificarse en la Tarjeta Sanitaria Virtual.

Por último, la investigación tendrá una nueva Fundación BIOSUR, vinculada a los hospitales de Alcorcón, Fuenlabrada y Móstoles, y se impulsará un Plan de Medicina de Precisión.

El bloque social

En materia social, uno de los anuncios más destacados son las nuevas ayudas directas de hasta 18.000 euros anuales para pacientes con ELA. También aumentarán hasta un 25% las ayudas para familias acogedoras de menores tutelados y se creará un programa de apoyo a madres con discapacidad para favorecer que puedan cuidar de sus hijos en el entorno familiar.

Para los jóvenes, Madrid tendrá Magma 28, un gran centro de referencia dedicado a la creatividad, la formación y la generación de oportunidades.

Y para los mayores, el Plan 40-40 abrirá en Valdemoro la primera residencia para personas mayores y sus hijos con discapacidad intelectual.

Las medidas sociales para los mayores de 55 años continúan con un nuevo Carné Senior y un Centro Base virtual que agilizará las valoraciones de discapacidad y priorizará los casos urgentes.

Además, habrá un programa de terapia asistida con caballos para mujeres víctimas de violencia. También se pondrá en marcha 'Kilómetro Cero', una estrategia dirigida a personas en riesgo de exclusión que combinará por primera vez en un solo programa vivienda asequible, inserción laboral y acompañamiento social.

En el caso de la vivienda, uno de los grandes problemas de los ciudadanos, Ayuso ha anunciado más de 3.000 nuevas casas de alquiler asequible en municipios como Madrid, Alcorcón, Boadilla del Monte, Brunete y Colmenar Viejo.

Cultura y deporte

El último bloque mira al Madrid cultural y turístico. Ayuso ha recordado grandes eventos acontecidos, como la visita del Papa o la NFL, y los que quedan por acontecer, como la Fórmula 1, que llegará este fin de semana a la capital.

Así, para seguir potenciándolo, la Comunidad abrirá tres nuevos Centros de Innovación Turística dentro del proyecto Madrid, destino rural, en Las Vegas, Sierra Oeste y Sierra Norte.

También pondrá en marcha el Programa Legado para recuperar y difundir patrimonio relacionado con grandes figuras y acontecimientos históricos, desde el centenario de la Generación del 27 hasta el bicentenario de la muerte de Goya o el V centenario del nacimiento de Felipe II.

'Madrid en Bronce' llevará a las calles esculturas dedicadas, entre otros, a Pérez Galdós, Mingote y Picasso. En Collado Villalba se creará la Casa del Cine en la vivienda del cineasta Carlos Saura y se pondrá en marcha una red de destinos de rodaje para facilitar la actividad audiovisual y ofrecer seguridad jurídica al sector.

Los jóvenes tendrán además su propio incentivo: el programa Jóvenes al cine ofrecerá descuentos de 3,5 euros por entrada durante febrero a quienes tengan entre 18 y 25 años.

Se declarará el conjunto de trenes históricos de Metro de Madrid como Bien de Interés Cultural y se inaugurará un nuevo Mercado Internacional de la Música para que jóvenes artistas puedan entrar en contacto con programadores y productores de todo el mundo.

En cuanto al deporte, las ayudas se duplicarán para deportistas olímpicos y paralímpicos, subirán un 30% para los deportistas de élite y un 22% para las federaciones.

El paquete incorpora además una nueva Escuela de Caza y más efectivos en materia de servicios de emergencias y protección civil. En concreto, el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad crecerá hasta superar los 2.000 efectivos y contará con nuevos grupos especializados en riesgos radiológicos, biológicos y químicos y en incendios forestales.

Por último, Madrid 112 contará con una base de datos voluntaria de personas con movilidad reducida para poder reforzar su atención en situaciones de emergencia. Y los ayuntamientos tendrán un proceso selectivo unificado para las oposiciones de nuevo ingreso de agentes de Policía Local y Municipal.