La vuelta al cole en Madrid: 16.000 alumnos menos, 1.200 profesores más y una huelga indefinida en el horizonte

Varios niños a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid (España). Marta Fernández / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La vuelta al cole en Madrid arranca con 16.106 alumnos menos que el año pasado, atribuida a la caída de la natalidad. El curso inicia con un récord de 68.899 profesores en la educación pública, 1.280 más que el pasado año y 673 adicionales para refuerzos específicos. Se ha convocado una huelga indefinida de profesores para octubre, centrada en mejoras salariales y de horarios. Entre las novedades destacan el aumento de becas educativas, la reducción de ratios en las aulas y la gratuidad o bonificaciones en FP para los mejores expedientes.

Septiembre ha llegado con una vuelta a la rutina escalonada. Los trabajadores se han ido reincorporando a sus puestos tras las vacaciones y la próxima semana será el turno de los estudiantes, que pondrán fin al verano para regresar a las aulas.

En Madrid, el lunes día 7 comenzarán los alumnos de Infantil y Primaria, mientras que los de ESO y Bachillerato lo harán el martes 8. En total, 1.251.281 niños y adolescentes en toda la región, según las cifras recopiladas en el informe sobre la vuelta a las clases presentado este miércoles por la Consejería de Educación de la Comunidad en el Consejo de Gobierno.

Es un 1,2% menos que el año pasado (donde los datos regionales apuntaban a un comienzo de curso con 1.267.387 alumnos), es decir, un total de 16.106 menos. Es un hecho que desde la Consejería achacan a la bajada de la natalidad registrada en los últimos años en toda España. "Aunque el número de escolares sigue creciendo en Bachillerato o FP, no compensa la reducción que se registra en etapas como el segundo ciclo de Infantil o Primaria, pese a que la Comunidad de Madrid está empezando a revertir ese invierno demográfico con un incremento del 3,3% en nacimientos el pasado año", explican fuentes del Ejecutivo.

Además, el 80,3% de los matriculados cursarán sus estudios en centros sostenidos con fondos públicos (tanto concertados como privados).

Como ha informado la consejera, Mercedes Zarzalejo, en una rueda de prensa posterior a esta reunión, este nuevo curso 2026-2027 empieza con varias novedades. Muchas de ellas, como parte del acuerdo alcanzado el pasado año con los representantes de las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial de Educación, vigente hasta 2028.

Pese a esto, el periodo lectivo empieza con la mirada puesta en la primera huelga indefinida del sector de este curso, convocada ya para octubre. Los sindicatos de profesores, quienes la han convocado, abogan en sus peticiones, principalmente, por la mejora de horarios y salarios.

Una huelga que Zarzalejo ha calificado de "política, innecesaria, injusta e irresponsable". "Lo único que pretende es incendiar las calles de Madrid a menos de un año de las elecciones y tomando como rehenes a los menores y sus familias con unas reivindicaciones que son irrealizables", ha comentado al respecto en declaraciones a los medios.

Novedades en la Comunidad de Madrid

Entre las novedades anunciadas por Zarzalejo para este nuevo curso se encuentran la ampliación del número de profesores o de las becas y ayudas para el estudio.

De hecho, la consejera ha empezado su ponencia matizando que este año hay un "récord de docentes", con un total de 68.899 profesores en los colegios e institutos públicos madrileños, 1.280 más que el pasado curso. Una cifra a la que sumar otros 26.603 de la concertada, por lo que el número total en centros sostenidos con fondos públicos alcanza los 95.502.

A todos ellos se sumarán otros 673 docentes, que supondrán una inversión de más de 32,3 millones de euros aprobada este miércoles por el Consejo de Gobierno. Se trata de un refuerzo específico en las plantillas de los centros públicos para ayudar a los alumnos con necesidades especiales y mejorar aspectos como la comprensión lectora, el aprendizaje de las matemáticas o el cuidado de la salud mental.

La consejera también ha señalado que, tal y como se recoge en el documento firmado con los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y ANPE de la Mesa, "con el fin de reducir la carga burocrática de los docentes", se incorporan este curso 275 nuevos maestros y 300 puestos de Personal de Administración y Servicio (PAS).

En cuanto a becas y ayudas educativas, la inversión alcanza los 278,8 millones, un 6,4% más que el pasado 2025/26. Concretamente, se destinarán 68 millones a las de comedor; 67,4 a Educación Infantil; 43,5 a Bachillerato; 30,6 a Formación Profesional; 15 a Segunda Oportunidad; 53 al programa de préstamo de libros ACCEDE y 1,3 millones a las de transporte, apertura de los comedores en periodos no lectivos y desayunos.

Este curso, por primera vez, la matrícula será gratis para los alumnos que accedan a los estudios de Grado Superior de Formación Profesional con una nota media de nueve, diez o matrícula de honor.

Además, los que alcancen unas calificaciones de siete u ocho dispondrán de una bonificación del 50%, de forma que solo tendrán que pagar 200 euros. "La eliminación del pago de tasas busca premiar el esfuerzo académico y reforzar la equidad en el acceso a la formación", ha añadido.

Las ratios también fueron uno de los principales requerimientos. Este curso continúan las clases de 20 alumnos en los tres cursos del segundo ciclo de Infantil y ahora también alcanza a toda la Educación Secundaria Obligatoria, que pasa de 30 a 25 escolares por clase. En el primer ciclo de Primaria (1.º y 2.º), habrá 20 niños por aula.

El pasado curso comenzó con varias medidas pioneras por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Una de ellas eran los CEIPSO, es decir, los colegios que incluyen los dos primeros años de Secundaria.

Este año se incrementan los centros con respecto al pasado año, donde ya hubo 52: se suman otros 49, hasta superar el centenar (101). Zarzalejo ha destacado asimismo la continuidad del Plan de Refuerzo de las Matemáticas, que se puso en marcha el pasado curso en 1.200 centros educativos sostenidos con fondos públicos y del que ya se han beneficiado 500.000 alumnos.

Más en FP

Pese a la bajada de alumnos en las etapas obligatorias de los estudios, en Formación Profesional afirman desde el Ejecutivo autonómico una subida del 2,2% de estudiantes con respecto al año pasado, con un total de 192.590 alumnos.

Estos estudios ofrecen 168 títulos repartidos en 22 familias que se imparten en 178 centros públicos y que abarcan todo tipo de ciclos formativos, algunos de los cuales tienen un 100% de inserción laboral.