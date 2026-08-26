A vueltas con las "no fiestas" de Villarejo: el alcalde cancela el Día de los Niños tres días después de haberlo aprobado

El programa de las "no fiestas" de Villarejo de Salvanés. E.E.

Las claves

Las claves Generado con IA El alcalde de Villarejo de Salvanés canceló el Día de los Niños tres días después de haberlo aprobado, alegando falta de documentación y plazos administrativos. Vecinos, asociaciones y peñas han organizado por su cuenta unas "no fiestas" con actividades autofinanciadas, tras el aplazamiento oficial de las fiestas municipales. La decisión del Ayuntamiento ha generado indignación y acusaciones de sabotaje por parte de los colectivos vecinales, que critican la actitud del alcalde. El Consistorio atribuye los problemas a la ausencia de interventor y tesorero municipales, lo que dificulta la gestión administrativa y la contratación de servicios para las fiestas.

En Villarejo de Salvanés, normalmente los últimos días de agosto son de celebración. Suelen ser las fiestas de verano, unas fechas marcadas en el calendario para disfrutar de las verbenas y las charangas.

Sin embargo, este año están marcadas por el enfado de los vecinos contra su alcalde, Jesús Díaz. Y es que entre los colectivos vecinales existe ya una opinión generalizada de "sabotaje" por parte del Gobierno municipal. Algo que está caldeando el ambiente del pueblo.

Todo empezó la semana pasada, tan solo a unos días de que estuviera previsto que dieran el pistoletazo de salida. El Ayuntamiento tomó la decisión de "aplazar" (sin fecha prevista) estos festejos, a causa de la falta de dos figuras públicas necesarias para llevar a cabo la tramitación.

Ante esto, el pueblo alcorano no se quedó quieto. En unos pocos días, establecimientos, peñas, asociaciones y voluntarios del pueblo lograron realizar ellos mismos un programa de las bautizadas ahora como "no fiestas".

Las actividades comenzarán este mismo miércoles 26 de agosto y se extenderán hasta el lunes 31, con financiación "íntegra" a base de las aportaciones de todo el que se ha querido sumar y apoyar.

Entre estas —que incluyen charangas, talleres, pintacaras, concursos...—, el jueves se tenía previsto celebrar el Día del Niño. Las AMPA de los dos colegios (el público Nuestra Señora de la Victoria y el concertado Santa Elena) decidieron organizar esta jornada. Un evento que también repiten cada año al finalizar el curso.

Según confirman a Madrid Total fuentes conocedoras de la situación, el pasado viernes las dos asociaciones recibieron el visto bueno por parte del Consistorio para poder utilizar el patio del colegio público Nuestra Señora de la Victoria para este acto.

Sin embargo, tres días después, este lunes, el Ayuntamiento finalmente les comunica que este permiso queda cancelado. Argumentan que "la solicitud debe realizarse con 15 días de antelación" y que se necesita para ella "documentación adicional", como publican las AMPA organizadoras en un comunicado.

Por ello, desde las asociaciones comentan que se ven en la obligación de "aplazar" también la Fiesta del Niño.

"Rabia y envidia"

Se trata de un episodio más para desatar la "indignación" de los habitantes de Villarejo. En un comunicado emitido por las peñas del pueblo —quienes están organizando buena parte de estas "no fiestas"— achacan esta decisión a "pura rabia y envidia" y "no a un problema de permisos y de logística".

"Le molesta profundamente ver a un pueblo unido, en pie y demostrando que, con voluntad y corazón, en solo dos días se puede organizar lo que él no fue capaz de gestionar en todo un año", expresan.

Programación (sin actualizar) de las "no fiestas" de Villarejo de Salvanés. E.E.

Y añaden: "Le ha dejado en evidencia. Y ante su incapacidad de estar a la altura, la única respuesta del alcalde ha sido frenar el esfuerzo de los demás, pagándolo, para colmo, con los más pequeños. Los niños no tienen la culpa de su incompetencia y de su soberbia".

Esto ha conllevado que muchos vecinos tengan la sensación de que "el alcalde va a intentar sabotear todo lo que la gente ha estado preparando para las 'no fiestas'", como comenta Carmen, una vecina del pueblo. "Es morir matando. Ir poniendo trabas continuamente a todo", agrega Alicia, otra ciudadana de la localidad.

Ante esto, este periódico se ha intentado poner en varias ocasiones en contacto con el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés para conocer su versión, pero no ha recibido respuesta.

Por su parte, peñas, asociaciones, comercios y otros voluntarios continúan organizando el resto de actividades. Así, la colecta vecinal ha ascendido a aproximadamente unos 3.000 euros para pagar la charanga, el desfile de peñas, los pañuelos... "Cada peña ha aportado su granito de arena", explica un portavoz de estas a Madrid Total. Como, por ejemplo, abrir su local y ofrecer música y bebida a todo el que quiera.

La última incorporación ha sido la de la Banda de Música de Villarejo de Salvanés, que ha confirmado en sus redes sociales este martes su presencia el próximo 1 de septiembre acompañando musicalmente a la imagen de Nuestra Señora la Virgen de la Victoria durante su procesión.

Según la información ofrecida, en este caso han sido la Comisaría y la Hermandad de la Virgen de la Victoria quienes han asumido el pago de los honorarios correspondientes a los servicios de la banda en lugar del Ayuntamiento, "como se venía haciendo históricamente". Para facilitarlo, por parte del grupo han acordado un "importe inferior al habitual".

Falta de interventor y tesorero

Desde el Ayuntamiento sostienen en sus canales oficiales que esta decisión de "aplazar" las fiestas "no tiene que ver con problemas de dinero", sino con "los plazos administrativos necesarios para poder tramitar y contratar todos los servicios que requieren".

Así, argumentan que el Consistorio "dispone de los recursos económicos necesarios para celebrarlas". Cifran en 225.000 euros el presupuesto de 2026 destinado a las fiestas. Además, presentan un documento perteneciente a las últimas cuentas (de 2024) presentadas ante la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, cerradas con un saldo positivo de 350.899,42 euros.

Concentración a las puertas del ayuntamiento de Villarejo de Salvanés este domingo. Cedida

Pero, según el Gobierno municipal, la ausencia de interventor y tesorero municipales es lo que "dificulta gravemente la tramitación municipal".

"La normativa obliga a seguir unos procedimientos y unos plazos que, en las circunstancias actuales, hacen imposible completar a tiempo determinadas contrataciones necesarias para celebrar las fiestas en las fechas previstas", añaden.

La "situación administrativa excepcional" que conlleva el que falten los dos cargos públicos de tesorero e interventor existe "desde hace meses". Esta se debe a la necesidad de "asistencia de la Comunidad de Madrid para poder desarrollar funciones esenciales del área económica municipal".

Afirman que "estos puestos no son de libre contratación por parte del Ayuntamiento". "Están reservados por ley a funcionarios con habilitación de carácter nacional. Corresponde al Estado convocar y seleccionar a estos funcionarios y, cuando una plaza vacante debe cubrirse temporalmente, corresponde a la Comunidad de Madrid efectuar los nombramientos previstos legalmente".