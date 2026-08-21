Los pueblos de Madrid que se preparan para un 'boom' vecinal: más de 44.000 nuevas viviendas y 132.000 habitantes

Las claves

Las claves Generado con IA Cuatro municipios madrileños (Brunete, Rivas-Vaciamadrid, Alcobendas y Paracuellos de Jarama) concentran la construcción de más de 44.000 nuevas viviendas. Estos desarrollos urbanísticos supondrán la llegada de unos 132.000 nuevos habitantes, multiplicando en algunos casos la población actual de las localidades. Brunete lidera el crecimiento con el proyecto Nuevo Brunete, que prevé 17.572 viviendas, casi cinco veces su población actual. Rivas, Alcobendas y Paracuellos apuestan por grandes urbanizaciones, zonas verdes y vivienda protegida, transformando así la estructura urbana y social de la periferia madrileña.

La escasez de suelo en Madrid capital ha derivado en la aceleración de proyectos residenciales en la primera y segunda corona metropolitana de la Comunidad de Madrid.

Cuatro municipios de la región - Brunete, Rivas-Vaciamadrid, Alcobendas y Paracuellos de Jarama - concentran 44.145 nuevas viviendas, que, tomando como referencia una media de tres habitantes por hogar, supone la llegada de unos 132.435 nuevos residentes.

Con grandes desarrollos que, en algunos casos, multiplicarán la población actual de los municipios y cambiarán su estructura urbana.

Brunete

Brunete es el caso más extremo. El crecimiento actual del municipio parte del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2007, que definió once sectores de desarrollo: ocho residenciales y tres destinados a usos industriales y terciarios.

El proyecto de Nuevo Brunete contempla 17.572 viviendas, de las que un 42% tendrán algún tipo de protección. Con una media de tres habitantes por hogar, supondría la llegada de 52.716 nuevos vecinos.

En un municipio que ronda actualmente los 11.000 habitantes, el desarrollo permitirá multiplicar por casi cinco su población. El planeamiento se ha ido consolidando en distintos sectores y, en los últimos años, ha puesto el foco en la vivienda asequible y protegida.

Brunete también se ha incorporado al proyecto LandCam de Asprima, una herramienta destinada a mejorar la gestión y visualización de los datos relacionados con el suelo y el desarrollo urbanístico.

Rivas-Vaciamadrid

Rivas-Vaciamadrid afronta ahora una nueva etapa después de tres décadas de expansión. El municipio presentó en junio el avance de su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con el objetivo de rematar el crecimiento de la ciudad y ordenar sus futuros desarrollos.

Entre ellos se encuentra Cristo de Rivas, que prevé incorporar 10.740 viviendas, lo que supondría unos 32.220 nuevos habitantes.

El nuevo planeamiento busca que el crecimiento no se limite a sumar viviendas. El documento, elaborado a partir del proceso de participación ciudadana “Rivas párate a pensar” y de la Agenda Urbana 2030, apuesta por consolidar un anillo verde alrededor de la ciudad, reservar espacio para servicios públicos y favorecer un urbanismo más integrado entre barrios.

El plan contempla más de un millón de metros cuadrados de zonas verdes y espacios públicos, además de 282.000 metros cuadrados para dotaciones y equipamientos, 190.000 para usos terciarios y 124.100 metros cuadrados destinados a nuevas viviendas.

Alcobendas

En el norte de la región, Alcobendas impulsa Los Carriles-Valgrande, el mayor desarrollo urbanístico de la Zona Norte de la Comunidad de Madrid. El proyecto contempla 8.600 nuevas viviendas y una inversión estimada de 2.300 millones de euros.

El ámbito ocupa más de 2,17 millones de metros cuadrados y se extiende hasta el límite con Madrid. Del total de viviendas, el 54% será vivienda pública, mientras que se prevén casi 600.000 metros cuadrados de zonas verdes y más de 55.000 metros cuadrados destinados a usos terciarios y comerciales.

El desarrollo supondrá, según las previsiones municipales, la llegada de unos 25.800 nuevos habitantes. Además, durante su construcción se prevé la creación de cerca de 4.000 empleos, a los que se sumarían más de 1.000 puestos una vez terminado.

El proyecto ha entrado ya en una nueva fase con el inicio del vallado perimetral y los trabajos de acondicionamiento de los terrenos. Si se cumplen las previsiones municipales, en 2027 comenzarán los movimientos de tierra y la construcción.

Paracuellos de Jarama

Paracuellos de Jarama prepara su segunda gran expansión residencial con Miramadrid 2, un desarrollo que contempla 7.233 nuevas viviendas sobre una superficie de más de 2,1 millones de metros cuadrados.

El proyecto supondrá la llegada estimada de 21.699 nuevos residentes y se desarrollará en aproximadamente ocho años, entre 2027 y 2034. El crecimiento se dividirá en tres fases: la primera, entre 2027 y 2030, contempla 4.040 viviendas; la segunda, entre 2030 y 2032, otras 2.247; y la tercera, entre 2032 y 2034, las 946 restantes.

La vivienda protegida tendrá un peso destacado: 3.716 viviendas, el 51% de la edificabilidad residencial, estarán sujetas a algún régimen de protección pública y se concentrarán en la primera fase.

El nuevo desarrollo también contempla más de medio millón de metros cuadrados de zonas verdes, además de nuevas infraestructuras viarias como las Rondas Norte y Sur, que buscan mejorar la conexión del municipio.

En conjunto, estos cuatro proyectos suman más de 44.000 nuevas viviendas y dibujan el desplazamiento de una parte importante del crecimiento residencial de Madrid hacia sus municipios metropolitanos.

Brunete, Rivas, Alcobendas y Paracuellos no solo aumentarán su parque de viviendas: en los próximos años podrían incorporar conjuntamente a más de 132.000 nuevos habitantes.