Un incendio en Lozoyuela obliga a confinar dos pueblos de la Sierra de Madrid, desalojar viviendas y cortar la A-1

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio forestal en Lozoyuela ha obligado a confinar dos pueblos en la Sierra de Madrid y desalojar viviendas cercanas. La autovía A-1 fue cortada al tráfico a la altura del kilómetro 69 debido al fuego, aunque el carril izquierdo ya se ha reabierto. Se ha activado el nivel 2 del Plan INFOMA, lo que implica la intervención de recursos estatales como la Unidad Militar de Emergencias. Diez dotaciones terrestres y seis medios aéreos trabajan en la zona mientras se pide a la población afectada que permanezca en sus casas con puertas y ventanas cerradas.

Un incendio forestal declarado en Lozoyuela, al norte de la Comunidad de Madrid, ha obligado a confinar a la población de dos localidades cercanas, a realizar el desalojo preventivo de viviendas aisladas, a cortar la A-1 durante una hora y ha declarar el nivel 2, lo que significa que la gravedad del fuego escala significativamente.

La Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid 112 (ASEM112) ha activado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA) ante un incendio registrado en el término municipal de Lozoyuela.

El incendio se ha originado sobre las 16.00 horas en una zona de vegetación donde por el momento trabajan 10 dotaciones terrestres y seis medios aéreos de Bomberos y Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid en colaboración con Agentes Forestales.

🚨 La @ComunidadMadrid activa la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil ante Incendios Forestales #INFOMA26 debido a la evolución del incendio forestal en Lozoyuela.



Se ha enviado un ES-ALERT a la población afectada, próxima a las localidades de Buitrago de Lozoya y… pic.twitter.com/KbzRFyV9iF — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 16, 2026

Protección Civil y la Agencia de Seguridad de Emergencias Madrid 112 han enviado un mensaje ES-ALERT a los móviles de la población afectada, próxima a las localidades de Buitrago de Lozoya y pedanías de Cinco Villas y Manjirón, ambas en el municipio de Puentes Viejas, según ha informado 112 Comunidad de Madrid.

Además, la Delegación del Gobierno en Madrid informa de que se está llevando a cabo el desalojo preventivo de viviendas aisladas y de la urbanización San Lázaro, en Buitrago de Lozoya.

En ese mensaje de alerta pedían que "debido a las proximidades" con las localidades, "permanezca confinado en su vivienda hasta nuevo aviso. Mantenga puertas y ventanas cerradas y evite salir al exterior".

Como consecuencia del fuego, la autovía A-1 (Madrid-Burgos) ha sido cortada al tráfico a la altura del kilómetro 69, por Lozoyuela. Casi una hora después, se había reabierto el carril izquierdo, pero la salida 69 permanece cortada.

El nivel 2 (Situación Operativa 2) se activa cuando la gravedad del fuego escala significativamente. En este escenario, la emergencia representa un peligro grave y directo para la seguridad de las personas y sus viviendas, lo que supera la capacidad de los bomberos autonómicos y obliga al Gobierno regional a solicitar formalmente la intervención de recursos estatales de apoyo, como la Unidad Militar de Emergencias (UME).

"Los equipos de emergencia continúan desplegados para proteger a las personas y el entorno. Son momentos de coordinación, responsabilidad y trabajo en equipo", ha escrito en la red social X la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.



Por su parte, la Guardia Civil mantiene desplegadas patrullas de seguridad ciudadana, las Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

En este nivel operativo la Comunidad de Madrid mantendrá informada a la Delegación del Gobierno.

De hecho, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido en un mensaje en X "mucha precaución y máxima atención a las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias", poniendo a disposición "todos los recursos públicos" para atender la emergencia.