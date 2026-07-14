Almeida abre el segundo polideportivo municipal más grande de Madrid: 6.700 m2 y aforo para 1.000 personas

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha finalizado el nuevo polideportivo Las Rosas-Fernando Carro en San Blas-Canillejas, con capacidad para más de 1.000 personas. El pabellón, de 6.700 m2, será el segundo polideportivo municipal más grande de Madrid y abrirá sus puertas tras el verano. La instalación cuenta con pista polideportiva para baloncesto, fútbol sala, balonmano y voleibol, además de gimnasio, vestuarios y cafetería. El proyecto ha supuesto una inversión de 13,7 millones de euros y refuerza la oferta deportiva en el distrito de San Blas-Canillejas.

El Ayuntamiento de Madrid ha finalizado las obras del nuevo pabellón del Centro Deportivo Municipal Las Rosas-Fernando Carro, en San Blas-Canillejas.

La instalación, con capacidad para más de un millar de espectadores, comenzará a funcionar tras el verano y se convertirá en el segundo polideportivo más grande de la capital.

Abrirá en otoño

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha visitado este lunes las nuevas instalaciones junto a varios responsables municipales para comprobar el estado final de las obras.

El nuevo pabellón abrirá sus puertas después del verano y se convertirá en el segundo polideportivo municipal más grande de la capital.

Más de 6.700 metros

El edificio cuenta con 6.700 metros cuadrados construidos y un aforo superior al millar de personas.

En su interior alberga una pista polideportiva preparada para la práctica de baloncesto, fútbol sala, balonmano y voleibol, además de espacios auxiliares para deportistas y público.

Nuevas instalaciones

El complejo incorpora también gimnasio, vestuarios, cafetería, almacenes, dependencias administrativas, aseos y distintas salas técnicas, con el objetivo de acoger tanto la actividad deportiva diaria como competiciones y eventos

Nuevo Polideportivo Las Rosas-Fernando Carro, en San Blas-Canillejas Europa Press

Según ha destacado el Ayuntamiento, se trata de una de las principales actuaciones deportivas del mandato y permitirá reforzar la oferta de instalaciones en San Blas-Canillejas, un distrito que el Consistorio considera uno de los referentes deportivos de la ciudad. El proyecto ha contado con una inversión de 13,7 millones de euros.