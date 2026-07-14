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Almeida. Ayuntamiento de Madrid

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Almeida abre el segundo polideportivo municipal más grande de Madrid: 6.700 m2 y aforo para 1.000 personas

El proyecto ha contado con una inversión de 13,7 millones de euros. Se podrá practicar fútbol sala, baloncesto, voleibol y balonmano.

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El Ayuntamiento de Madrid ha finalizado el nuevo polideportivo Las Rosas-Fernando Carro en San Blas-Canillejas, con capacidad para más de 1.000 personas.

El pabellón, de 6.700 m2, será el segundo polideportivo municipal más grande de Madrid y abrirá sus puertas tras el verano.

La instalación cuenta con pista polideportiva para baloncesto, fútbol sala, balonmano y voleibol, además de gimnasio, vestuarios y cafetería.

El proyecto ha supuesto una inversión de 13,7 millones de euros y refuerza la oferta deportiva en el distrito de San Blas-Canillejas.

El Ayuntamiento de Madrid ha finalizado las obras del nuevo pabellón del Centro Deportivo Municipal Las Rosas-Fernando Carro, en San Blas-Canillejas.

La instalación, con capacidad para más de un millar de espectadores, comenzará a funcionar tras el verano y se convertirá en el segundo polideportivo más grande de la capital.

Abrirá en otoño

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha visitado este lunes las nuevas instalaciones junto a varios responsables municipales para comprobar el estado final de las obras.

El presidente del Atlético, Enrique Cerezo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la colocación de la primera piedra de la 'Ciudad del Deporte'.

El nuevo pabellón abrirá sus puertas después del verano y se convertirá en el segundo polideportivo municipal más grande de la capital.

Más de 6.700 metros

El edificio cuenta con 6.700 metros cuadrados construidos y un aforo superior al millar de personas.

El salto de Almeida en un centro deportivo en San Blas.

En su interior alberga una pista polideportiva preparada para la práctica de baloncesto, fútbol sala, balonmano y voleibol, además de espacios auxiliares para deportistas y público.

Nuevas instalaciones

El complejo incorpora también gimnasio, vestuarios, cafetería, almacenes, dependencias administrativas, aseos y distintas salas técnicas, con el objetivo de acoger tanto la actividad deportiva diaria como competiciones y eventos

Nuevo Polideportivo Las Rosas-Fernando Carro, en San Blas-Canillejas

Nuevo Polideportivo Las Rosas-Fernando Carro, en San Blas-Canillejas Europa Press

Según ha destacado el Ayuntamiento, se trata de una de las principales actuaciones deportivas del mandato y permitirá reforzar la oferta de instalaciones en San Blas-Canillejas, un distrito que el Consistorio considera uno de los referentes deportivos de la ciudad. El proyecto ha contado con una inversión de 13,7 millones de euros.