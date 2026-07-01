Muere Javier Márquez Ortiz, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Leganés

Las claves

Las claves Generado con IA Javier Márquez Ortiz, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Leganés, ha fallecido este miércoles. Márquez estuvo vinculado al Ayuntamiento de Leganés desde 1999 y ocupó diversas responsabilidades en el partido y el grupo municipal. Desde 2024 ejercía como portavoz del Grupo Municipal Socialista, destacando por su cercanía, honestidad y defensa de los valores socialistas. El PSOE de Leganés ha destacado la huella imborrable y el legado que deja en la ciudad y el partido.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Leganés, Javier Márquez Ortiz, ha fallecido este miércoles, según ha informado el partido en un comunicado.

"Queremos trasladar nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño a su familia, amigos, compañeros y compañeras, así como a toda la militancia socialista en estos momentos de enorme tristeza", ha señalado la agrupación.

El partido ha reivindicado que Márquez dedicó "desde muy joven" gran parte de su vida al socialismo y que estuvo desde 1999 vinculado al Ayuntamiento.

De hecho asumió diferentes responsabilidades tanto en el partido como en el Grupo Municipal, del que era portavoz desde 2024 desarrollando una "labor con cercanía, honestidad y una firme defensa de los valores que siempre guiaron su trayectoria política y personal".

"Javi deja una huella imborrable en nuestro partido y en nuestra ciudad. Su compromiso, sus valores y su manera de entender la política desde el respeto, la entrega y la defensa de los demás constituyen un ejemplo y un legado que permanecerán en la memoria colectiva del socialismo de Leganés", han rematado desde el PSOE de Leganés.