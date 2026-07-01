Ayuso incrementará un 78% el número de catedráticos de enseñanzas no universitarias con 330 nuevas plazas

El nuevo decreto aprobado en enero refuerza el papel del catedrático en la coordinación pedagógica y la formación del profesorado.

Las plazas están destinadas a profesores de Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Artes Plásticas y Diseño, y se adjudicarán por concurso de méritos.

La Comunidad de Madrid aumentará en un 78% el número de catedráticos de enseñanzas no universitarias con 330 nuevas plazas.

La Comunidad de Madrid incrementará un 78% el número de catedráticos de enseñanzas no universitarias de su sistema educativo público. El Gobierno regional ha publicado la convocatoria de 330 nuevas plazas dirigidas a profesores de Educación Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Artes Plásticas y Diseño, que se sumarán a los 424 catedráticos actualmente en servicio activo en este cuerpo docente. Los interesados pueden presentar su solicitud hasta el próximo 15 de septiembre a través de este enlace.

Las plazas se adjudicarán por concurso de méritos. Así, se reconocerá la experiencia acumulada y el desarrollo profesional, permitiendo acceder a la condición de catedrático a funcionarios de carrera que acrediten una dilatada trayectoria en la docencia, junto con méritos relevantes en los ámbitos de la innovación, formación, gestión educativa y excelencia académica.

Esta iniciativa de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades se enmarca en la estrategia del Gobierno regional para impulsar y reforzar la figura del catedrático en las enseñanzas no universitarias y reconocer su importancia como garante de la calidad, la innovación y la excelencia educativa.

Para ello, el Ejecutivo madrileño aprobó el pasado mes de enero un nuevo decreto que regula la organización y las funciones de este cuerpo docente, considerado el máximo exponente del conocimiento en cada especialidad. Este marco normativo ha supuesto un avance significativo en el reconocimiento institucional, profesional y funcional de este colectivo, reforzando su papel en ámbitos estratégicos como la coordinación pedagógica, la innovación educativa y la formación de los profesores.

“La convocatoria de estas plazas supone un paso más en el compromiso de la Comunidad de Madrid con el reconocimiento del profesorado y la mejora de la calidad de la enseñanza pública, consolidando una carrera profesional basada en el mérito, la experiencia y la excelencia”, ha señalado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo.