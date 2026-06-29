El pueblo con más cámaras de vigilancia por habitante de la Comunidad de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Fresno de Torote es el municipio con más cámaras de vigilancia por habitante de la Comunidad de Madrid. El ayuntamiento ha instalado 20 cámaras de tráfico en puntos estratégicos para mejorar la seguridad y el control vial. Se prevé la incorporación inmediata de siete nuevas cámaras de última generación para reforzar la vigilancia en zonas clave. La alcaldesa destaca la apuesta por una gestión basada en anticipación y eficacia, con inversiones continuas en seguridad para proteger a los vecinos.

La seguridad ciudadana se ha convertido en el eje vertebrador de las políticas gubernamentales locales en la Comunidad de Madrid. En este escenario, un pequeño municipio de la periferia ha logrado posicionarse de manera indiscutible en la cima de la vigilancia tecnológica.

Se trata de Fresno de Torote, que se ha consolidado oficialmente como el pueblo con más cámaras de Madrid en proporción a su número de habitantes, marcando un hito sin precedentes en la gestión de la seguridad urbana, el control vial y la prevención delictiva.

A lo largo de los tres primeros años de la presente legislatura 2023-2027, el Consistorio madrileño ha ejecutado una ambiciosa estrategia de protección pública. Concretamente, el Ayuntamiento de Fresno de Torote ha llevado a cabo la instalación de 20 cámaras de tráfico ubicadas rigurosamente en distintos puntos estratégicos del término municipal.

Esta firme apuesta técnica y presupuestaria ha permitido optimizar de forma notable el control de la movilidad, la monitorización en tiempo real y la prevención de incidentes viales en todo el territorio local, ofreciendo una mayor tranquilidad a los residentes.

Blindaje de la red vial

Lejos de detenerse tras alcanzar esta posición de liderazgo regional, la administración local continúa reforzando su blindaje tecnológico e institucional. En la actualidad, las autoridades gubernamentales se encuentran trabajando activamente en una nueva fase de desarrollo para la ampliación de esta red de vigilancia.

Este plan técnico contempla la incorporación inmediata de siete nuevas cámaras de tráfico de última generación para reforzar los puntos negros del tráfico.

Los nuevos dispositivos de control automatizado se distribuirán minuciosamente tanto en diferentes zonas del núcleo urbano principal como en otras áreas clave y accesos del término municipal. Con esta ampliación, Fresno de Torote incrementará sustancialmente la cobertura visual global de sus calles y, al mismo tiempo, potenciará de manera drástica la capacidad de respuesta rápida de las fuerzas de seguridad ante posibles emergencias o infracciones de tráfico.

Un modelo basado en resultados reales

La alcaldesa de la localidad, Ana Isabel Arias, ha manifestado que "con estas actuaciones, reafirmamos nuestro modelo de gestión basado en la anticipación, eficacia y la protección de los vecinos, apostando por políticas públicas que dan resultados reales". La firme intención del ejecutivo local pasa por consolidar una infraestructura moderna que minimice los tiempos de intervención policial.

Asimismo, la regidora ha subrayado de manera contundente que "la seguridad seguirá siendo una línea prioritaria durante toda la legislatura, con nuevas inversiones y mejoras continuas que consolidan a Fresno de Torote como un municipio a la vanguardia en seguridad en la Comunidad de Madrid y comprometido con el bienestar de sus vecinos". Con esta firme estrategia a largo plazo, el núcleo madrileño sienta las bases de un entorno hiperconectado, moderno y completamente protegido para toda su población actual.