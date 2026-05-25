Madrid cambia las normas en 303 estaciones de Metro: el billete sencillo costará 1,5 euros con el nuevo método de pago

Las claves

Las claves Generado con IA Metro de Madrid permitirá pagar billetes sencillos con tarjeta bancaria o dispositivos contactless en las 303 estaciones a partir del 1 de junio. El billete sencillo costará 1,5 euros si se paga con este nuevo método, incentivando su uso durante las primeras semanas. El sistema estará disponible en 1.249 tornos y beneficiará especialmente a turistas y usuarios eventuales, facilitando el acceso y agilizando los desplazamientos. Esta modernización, financiada con fondos europeos, se suma a otras iniciativas digitales recientes y prepara el camino para el ticketing basado en cuenta en 2027.

Metro de Madrid permitirá el pago directo desde el próximo 1 de junio con tarjeta bancaria de débito, crédito o prepago, tanto físicas como integradas en teléfonos móviles o relojes inteligentes con tecnología contactless, en las 303 estaciones de la red del suburbano de la capital, sin necesidad de adquirir sin necesidad de adquirir previamente una Tarjeta de Transporte Público (TTP).

Un nuevo avance de la compañía metropolitana en sus formas de pago digital que arrancará en una primera fase únicamente para la compra de billetes sencillos, que tendrá temporalmente un precio reducido y único de 1,5 euros al ser abonado por este método para incentivar su uso las primeras semanas.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, acompañado del consejero delegado de Metro, Ignacio Vázquez, el director general de Mastercard España, Juan Pablo Vivas, y el director general de Visa en España, Eduardo Prieto, han presentado esta iniciativa en la estación de Feria de Madrid de la Línea 8, uno de los puntos donde se han realizado las pruebas del nuevo sistema.

Un sistema de pago disponible en las 303 estaciones de la red que permitirá agilizar el acceso al suburbano y facilitar los desplazamientos de los más de 2,5 millones de viajeros que utilizan cada día este medio de transporte.

"Queremos que los ciudadanos madrileños tengan la oportunidad de acceder a los sistemas de transporte de las maneras más rápidas y de la manera accesible", ha remarcado Rodrigo, quien ha subrayado que "va a ser perfecto para los usuarios eventuales, en este caso especialmente visitantes y turistas, y para cualquier otro ciudadano madrileño que no tenga tiempo para recargar en un momento puntual el abono transporte o la tarjeta multi".

En este sentido, su implantación coincidirá además con grandes eventos previstos para este año, como la visita del Papa León XIV, del 6 al 9 de junio, cuando se espera gran afluencia de turistas a la capital, o el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará en septiembre.

Este nuevo sistema, en el que la Comunidad ha invertido más de 6,6 millones de euros, beneficiará a las alrededor de 210.000 personas que compran billetes sencillos cada día y seguirá siendo plenamente compatible con el resto de los títulos actuales del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Todas las estaciones incorporarán estos dispositivos preparados para validar títulos de transporte mediante códigos QR, ampliando así las opciones de acceso y adaptando el sistema a los nuevos hábitos digitales de los viajeros.

Estará operativa en 1.249 tornos distribuidos por toda la red. De ellos, 470 son ya inteligentes y, en las estaciones con modelos anteriores, al menos dos de ellos permitirán esta modalidad, y uno estará habilitado para la lectura de códigos QR.

Estas ventajas ya han sido probadas con éxito a nivel global en ciudades como Nueva York, Sydney, Londres, Milán y Ámsterdam, donde Mastercard ha colaborado en la implementación del pago EMV contactless en el transporte público. "Poder hacer tap en el Metro de Madrid -acercar la tarjeta o el dispositivo al lector para realizar un pago- es un avance muy significativo que transformará la experiencia de viaje en la capital", ha destacado el director general de Mastercard España, Juan Pablo Vivas.

Entre otras, Vivas ha subrayado que al simplificar el acceso a la red de Metro, que se suma a la ya existente en los autobuses de EMT, interurbanos y en Renfe Cercanías, no solo se mejora "la experiencia diaria de los ciudadanos madrileños" sino que también se hace de Madrid "un destino aún más atractivo y accesible para los turistas, además de contribuir a la sostenibilidad y a impulsar el gasto en la economía local, beneficiando a todos".

Entre otros beneficios en experiencias similares internacionales, ha apuntado una satisfacción del usuario del 86% al 98% en Sídney, 22 millones de transacciones contactless en sus primeros seis meses en Países Bajos, donde un 42% de los usuarios destacó la velocidad del servicio como el factor clave de su experiencia, un ahorro directo de costes en el Metro de Londres, con una bajada de costes de recaudación de tarifas del 14% al 9%, o una reducción de 1.800 toneladas de emisiones de CO2 al año en Ámsterdam.

Modernización

Esta iniciativa, financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resistencia, se suma al despliegue de estos pagos ya existente en los autobuses de la capital y los autobuses interurbanos.

Igualmente, se añade a otras de modernización impulsadas por la compañía metropolitana como el abono transporte en el móvil, posible para sistemas Android 9.0 o superior desde mediados de enero y que próximamente llegará también a iPhone.

En 2027 además está prevista la llegada del Ticketing Basado en Cuenta (Account-Based Ticketing o ABT), un sistema de acceso al transporte público que elimina los billetes físicos y gestiona los viajes y las tarifas en la nube, asociándolos a una cuenta de usuario digital.