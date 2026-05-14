Las seis rutas de la Comunidad de Madrid perfectas para recorrer a pie: sus 40 kilómetros los recorrerán 110 personas

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 4.000 personas participarán este sábado en la tercera edición de WalkingRivers, caminando junto a ríos locales en todo el mundo. En la Comunidad de Madrid se celebrarán seis rutas a pie, recorriendo unos 40 kilómetros en torno a ríos como el Tajo, Manzanares y Lozoya. La edición de este año tiene como tema 'Sonidos de un río', invitando a los participantes a descubrir la biodiversidad y los cambios en los ríos a través de la escucha activa. España destaca por su implicación en el evento, con 52 rutas en más de 40 ríos y arroyos, sumando más de 330 kilómetros recorridos a nivel nacional.

Desde pequeños cauces urbanos hasta grandes ríos internacionales, más de 4.000 personas de todo el mundo caminarán este sábado, 16 de mayo, junto a sus ríos locales para celebrar la tercera edición de WalkingRivers.

Promovida en España por el Observatorio del Agua de la Fundación Botín, el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF), la Universidad Complutense de Madrid y Wetlands International Europe, esta iniciativa constituye un acto colectivo que busca promover la conexión entre la ciudadanía y los ecosistemas fluviales a través de caminatas abiertas a la participación comunitaria.

En el caso de la Comunidad de Madrid, se realizarán 6 caminatas, con un recorrido total aproximado de 40 kilómetros, en torno a ríos y cursos de agua como el Tajo, el Manzanares, el Lozoya o el arroyo de Meaques.

En total, se han organizado 118 recorridos en 26 países de cinco continentes, impulsados por entidades ambientales, universidades, administraciones públicas y grupos ciudadanos. Por su parte, España es uno de los puntos con mayor participación, con 52 rutas en más de 40 ríos y arroyos, sumando más de 330 kilómetros.

Las caminatas nacionales recorrerán algunos de los grandes ríos españoles, como el Duero, el Ebro, el Guadalquivir, el Júcar, el Segura o el Tajo, además de pequeños cauces y espacios fluviales locales en territorios como Andalucía, Castilla y León, Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón o Comunidad de Madrid.

En línea con el lema de esta edición, “Sonidos de un río”, las propuestas organizadas incluirán identificación de cantos de aves, grabaciones de paisajes sonoros, paseos de escucha activa, actuaciones musicales, limpiezas de riberas y espacios de reflexión sobre el impacto del ruido y la degradación ambiental en estos entornos naturales.

“España está demostrando un fuerte compromiso con el cuidado de sus ríos, no solo desde las instituciones, sino también desde la ciudadanía”, afirma Lucia De Stefano, directora adjunta del Observatorio del Agua de la Fundación Botín y profesora de la Universidad Complutense de Madrid.

“WalkingRivers refleja ese impulso colectivo por recuperar, valorar y proteger nuestros ecosistemas fluviales”, apuntó.

Desde su primera edición, el proyecto ha movilizado a más de 7.000 personas en más de 200 actividades celebradas en decenas de países. Este año, además, se incorporan por primera vez iniciativas en Albania, Kosovo, Rumanía y Ucrania, que se suman a los recorridos organizados en otros países europeos como Francia, Italia o Países Bajos, así como en distintos puntos de África, Asia y América, con acciones en Sudáfrica, India, Bangladesh, Indonesia, Colombia, Brasil, México o Estados Unidos.

“Sonidos de un río”

Por primera vez, WalkingRivers propone un tema común para todas las actividades organizadas: “Sonidos de un río”. A través de este lema, la iniciativa invita a reflexionar sobre la relación entre las personas y los espacios fluviales a partir de la escucha y la observación del entorno natural.

Así, el objetivo es redescubrir los ríos desde una perspectiva diferente, prestando atención a los sonidos que los acompañan y a cómo estos reflejan tanto la biodiversidad como las transformaciones e impactos que afectan a estos espacios naturales.

El murmullo del agua, el canto de las aves, el viento entre la vegetación o, incluso, el sonido de los propios pasos durante la caminata, servirán como punto de partida para observar y comprender mejor el entorno fluvial.

Creado en 2008, el Observatorio del Agua de la Fundación Botín impulsa el análisis, el debate y la generación de conocimiento en torno a la gestión sostenible de los recursos hídricos. Su trabajo reúne a especialistas, instituciones y profesionales del sector para abordar los principales retos relacionados con la gobernanza y conservación del agua.

En los últimos años, ha centrado buena parte de su actividad en la mejora del estado de ríos y acuíferos en España, promoviendo también una mayor implicación ciudadana en el conocimiento y cuidado de estos ecosistemas.