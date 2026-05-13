Madrid limita el incremento de los precios de los VTC a macroeventos y danas dejando fuera la hora punta

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid limitará los incrementos de precios de los VTC solo a situaciones excepcionales como macroeventos, danas o incidencias graves en el transporte. Quedan excluidos de las subidas de precio los momentos de alta demanda ordinaria, horas punta y noches de mayor actividad. El recargo máximo no podrá superar el 75% del precio base y solo se aplicará tras declaración oficial de circunstancias excepcionales. El nuevo reglamento incluye también distintivos antifraude y medidas para mejorar la accesibilidad y la identificación de los vehículos adaptados.

Macroeventos, danas o incidencias graves en el transporte. Ésos serán los únicos escenarios en los que los VTC —los vehículos de alquiler con conductor— podrán disparar sus precios en Madrid.

La Comunidad dejará fuera de estas subidas la hora punta, los picos habituales de demanda o las noches de mayor actividad, en un intento de poner coto a las tarifas dinámicas que las plataformas, como Uber o Cabify, llevan años aplicando de forma generalizada y a las que la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso quiere poner fin.

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, el Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles la modificación del Reglamento de VTC, cuya entrada en vigor está prevista para julio y que supone un paso más en la regulación que el Ejecutivo autonómico inició tras la polémica por los sobrecostes aplicados de forma habitual por las plataformas. Además de implantar nuevos distintivos antifraude para mejorar la identificación de estos medios de transporte.

La nueva norma delimita ahora de forma más precisa en qué supuestos podrán aplicarse incrementos de precio y refuerza las garantías para los consumidores.

Así, las subidas sólo estarán permitidas cuando exista una declaración previa de circunstancias excepcionales por parte de la autoridad competente, como grandes eventos extraordinarios, fenómenos meteorológicos adversos (como puede ser una dana), incidencias graves en infraestructuras de transporte o situaciones de emergencia "que afecten de forma significativa la movilidad", como pudo ser el apagón eléctrico que afectó recientemente a España.

Además, el recargo no podrá superar en ningún caso el 75% del precio base ni incluir suplementos adicionales no previstos en la normativa.

Por el contrario, quedarán expresamente excluidos de estas subidas los momentos de alta demanda ordinaria, los picos habituales de actividad o cualquier circunstancia no declarada formalmente como excepcional.

Las críticas

La reforma supone un nuevo paso en el intento de la Comunidad de Madrid de acotar las llamadas tarifas dinámicas después de años de críticas por parte del sector del taxi y de los usuarios. El debate sobre estos suplementos se intensificó especialmente en 2023, cuando un estudio elaborado por la consultora Games Economics para la Asociación Nacional del Taxi concluyó que el recargo por "alta demanda" no tenía en realidad un carácter excepcional.

Según aquel informe, el suplemento se aplicaba en hasta dos de cada tres viajes realizados en plataformas VTC. Además, el análisis denunciaba la "volatilidad y opacidad" de los precios y sostenía que el coste de un mismo trayecto podía llegar a multiplicarse por dos veces y media dependiendo del día y la hora.

La consultora detectó que el suplemento por alta demanda incrementaba el precio de los viajes entre un 30% y un 50% de media y alertó de que el algoritmo de las plataformas generaba fuertes variaciones incluso en trayectos idénticos realizados a la misma hora y en las mismas condiciones.

La modificación normativa conocida este miércoles llega precisamente después de que el Ejecutivo madrileño avanzara en julio de 2025 su intención de limitar este tipo de incrementos para evitar que situaciones de alta demanda ordinaria acabaran justificando subidas desproporcionadas.

Nueva identificación

Junto a esta regulación de precios, el nuevo decreto incorpora también cambios en la identificación de los vehículos para reforzar la seguridad y combatir posibles fraudes. Madrid implantará nuevos distintivos identificativos con elementos antifalsificación que permitirán diferenciar de forma más clara si la autorización del vehículo es urbana o interurbana.

La reforma incluye además medidas dirigidas a mejorar la accesibilidad del servicio para personas con movilidad reducida. Entre ellas, se obligará a reforzar la identificación visual de los vehículos adaptados mediante pictogramas específicos y se flexibilizarán determinados requisitos ambientales para facilitar la disponibilidad de este tipo de coches.

En concreto, los VTC adaptados podrán contar con etiqueta ambiental C para garantizar una oferta suficiente de vehículos accesibles, una medida que el Ejecutivo autonómico ya había avanzado para facilitar que las flotas cumplan con la obligación de disponer de coches adaptados.