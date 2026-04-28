Hito en La Paz: realiza la primera reconstrucción de pecho con robot en España a base de tejido abdominal

La intervención es fruto de la coordinación entre los equipos de Cirugía Plástica y Cirugía General de La Paz, consolidando al hospital como pionero en cirugía plástica robótica.

La tecnología robótica Da Vinci utilizada evita grandes incisiones en la zona donante, disminuyendo el riesgo de hernias o debilidades en la pared abdominal.

La cirugía robótica permite una intervención más precisa y menos invasiva, reduciendo el dolor postoperatorio, las complicaciones y la estancia hospitalaria.

El Hospital público La Paz de Madrid ha realizado la primera reconstrucción mamaria en España usando un robot y tejido abdominal propio de la paciente.

El Hospital público La Paz de la Comunidad de Madrid ha realizado un hito que le convierte en "centro pionero en la aplicación de robots en Cirugía Plástica". Se trata de la realización de la primera reconstrucción mamaria en España con tejido abdominal de la propia paciente asistida por esta tecnología.

El uso de la robótica para este caso tiene por objetivo evitar uno de los principales retos en estos procedimientos: disminuir los efectos secundarios en la zona donante.

Al ser practicada de esta manera, permite una disección más precisa y menos invasiva. Esto reduce el dolor postoperatorio, con un menor riesgo de complicaciones, acortando la estancia hospitalaria y facilitando una recuperación más rápida.

"Lo que hacemos es, más que sumar, multiplicar los beneficios para la paciente. La plataforma robótica nos permite ser muy precisos y respetar casi al milímetro las estructuras anatómicas para poder sacar las venas y la arteria, que van a ser como las tuberías que va a necesitar ese nuevo implante", explica Sergio Salido, coordinador de Cirugía Mayor Ambulatoria del hospital.

Estas son las responsables de irrigar el tejido trasplantado desde el abdomen al tórax, reduciendo el riesgo de lesiones que podrían comprometer la integridad y competencia de la pared abdominal.

Esta tecnología evita grandes incisiones en esta parte del cuerpo, disminuyendo significativamente el peligro de desarrollar una hernia o debilidades de pared tras la intervención.

Como avanzan desde la Consejería de Sanidad de la región "este hito de la sanidad pública madrileña ha sido posible gracias a la coordinación entre los equipos de Cirugía Plástica y Cirugía General de La Paz", que han integrado la experiencia en reconstrucción mamaria con el conocimiento anatómico y la destreza en cirugía robótica Da Vinci.

Personal sanitario de La Paz realizando la cirugía mamaria con robot. CAM

En los últimos años, el uso del robot se ha extendido en áreas como Ginecología, Cirugía General o Urología. Sin embargo, su incorporación en Cirugía Plástica continúa siendo limitada. "Tiene menos aplicaciones, pero sin duda es un campo muy interesante", añade el Facultativo Especialista del Servicio, César Casado. Los especialistas consideran que puede emplearse para la obtención de tejidos que serán movilizados de un territorio del organismo a otro.

Por eso, esta intervención representa "un paso decisivo" en el avance de la cirugía robótica dentro de la sanidad pública madrileña, como explican en dicho comunicado.

La Paz realiza con éxito una media de 120 transferencias de tejido microvascularizado al año, gran parte de ellas a pacientes sometidas a una mastectomía tras ser diagnosticadas con cáncer de mama.

En estas operaciones, un elemento clave es disminuir las complicaciones en la zona donante del tejido, generalmente la pared abdominal en el caso de la reconstrucción mamaria, por lo que se buscan alternativas innovadoras para minimizar estos riesgos.