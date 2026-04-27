Las residencias universitarias de Ayuso: tres proyectos entre Aranjuez y Móstoles y llegar a ciudades donde hay privada

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), con la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo. Jesús Hellín / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid impulsa el Plan Vive Universitario para ampliar la oferta de residencias estudiantiles, combinando nuevas construcciones y reconversión de edificios municipales en desuso. Se priorizan ubicaciones bien comunicadas por transporte público y la colaboración con ayuntamientos para integrar las residencias en el entorno universitario. El plan contempla tanto la gestión directa como la indirecta de los alojamientos, con concesiones públicas para determinar precios y condiciones de acceso. En verano, se lanzará el programa Madrid Campus 365, abriendo 38 colegios mayores para estancias temporales de futuros estudiantes y sus familias, con actividades de orientación y convivencia.

El mercado de la vivienda universitaria en Madrid se ha convertido en uno de los puntos de mayor presión del sistema educativo superior.

A las 13 residencias actualmente vinculadas a universidades públicas se suman 39 licencias en tramitación para nuevos alojamientos, a las que se añadirá ahora el despliegue del denominado Plan Vive Universitario, con el que la Comunidad de Madrid quiere ampliar de forma significativa la oferta de alojamiento estudiantil en distintos municipios.

El programa se enmarca en la estrategia Región Universitaria, impulsada por el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, y combina tanto proyectos de nueva construcción como la reconversión de edificios existentes. La idea no pasa por levantar únicamente nuevas infraestructuras, sino por aprovechar suelos disponibles o inmuebles municipales en desuso, en colaboración con ayuntamientos.

El objetivo es levantar residencias con gestión indirecta, como se ha hecho con el proyecto de residencias de mayores, a municipios con presencia universitaria o a localidades colindantes, siempre en coordinación con los consistorios. En algunos casos, como Aranjuez o Móstoles, ya se han puesto sobre la mesa edificios públicos susceptibles de ser rehabilitados para su uso como residencias.

En Aranjuez existen ya dos inmuebles ofrecidos para este fin, mientras que en Móstoles se estudia una ubicación próxima a la glorieta de la universidad que habría que levantar desde cero y necesitaría más tiempo para su ejecución.

La estrategia incluye también una condición clave: priorizar espacios bien comunicados, especialmente cercanos a estaciones de metro o transporte público, para evitar ubicaciones que dificulten la vida diaria de los estudiantes.

El plan también se abre a municipios con universidades privadas, con el objetivo de ampliar el parque de residencias más allá del sistema público sin generar competencia directa con las propias universidades, que en algunos casos ya gestionan sus propios alojamientos.

Algunos ejemplos pueden ser la zona entre Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón que concentra los principales campus de la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) y la Universidad Camilo José Cela (UCJC), estas dos últimas situadas en Villanueva de la Cañada.

El modelo combina gestión directa o indirecta de los edificios en función del proyecto concreto, con concesiones sometidas a pliego público, lo que permitirá determinar finalmente los precios y condiciones de acceso. El Ejecutivo regional insiste en que el objetivo es ordenar el crecimiento de este tipo de infraestructuras en un contexto de alta demanda y tensión residencial para los estudiantes.

En paralelo, el Gobierno autonómico trabaja con los ayuntamientos para definir qué suelos o edificios municipales pueden incorporarse al programa, siempre con criterios de viabilidad, planificación urbana y conectividad. La intención es que estas residencias se integren en el entorno universitario y no queden desconectadas de los campus.

Apertura de los colegios mayores en verano

Dentro de esta misma estrategia, la Comunidad pondrá en marcha este mismo verano el programa Madrid Campus 365, un proyecto piloto que busca dar uso a los 38 colegios mayores asociados a la Asociación de Colegios Mayores de Madrid durante los meses de julio y agosto, cuando habitualmente permanecen cerrados.

Con una inversión de 700.000 euros, el plan pretende mantener vivos estos espacios durante todo el año y convertirlos en una puerta de entrada a la ciudad universitaria. Durante el verano, ofrecerán estancias temporales —de una o dos semanas— tanto a futuros estudiantes como a sus familias, con el objetivo de facilitar un primer contacto con Madrid antes del inicio del curso académico.

El programa incluye orientación académica, información sobre la oferta universitaria de la región y actividades culturales, deportivas y de convivencia. También prevé introducir a los participantes en el aprendizaje del español y en el conocimiento del entorno urbano, con la idea de facilitar una transición más sencilla hacia la vida universitaria.

El diseño del programa está pensado tanto para estudiantes ya admitidos en universidades madrileñas como para alumnos de segundo de bachillerato que están valorando su futuro académico. La intención es que puedan conocer de primera mano los colegios mayores, la oferta formativa y la vida en la ciudad antes de formalizar su matrícula.

El Ejecutivo regional y los colegios mayores ultiman la firma del convenio que permitirá poner en marcha este programa piloto este mismo verano, con la aspiración de que los 38 centros participen en la iniciativa.

Por el momento, la consejería ha descartado hacer baremos para ver qué alumnos pueden acceder o no a este proyecto piloto porque no saben si podrán cubrir todas las plazas ofertadas. "Ojalá sea así y tengamos que trabajar en ello".