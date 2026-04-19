Ya está listo para entrar en vigor: becas de entre 1.947 € y 3.113 € para los alumnos matriculados en los centros privados

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid destinará 67,3 millones de euros a becas para alumnos de 0 a 3 años matriculados en centros privados en el curso 2026/27. Las ayudas oscilarán entre 1.947 y 3.113 euros anuales por alumno, según la renta familiar, y buscan favorecer la igualdad de oportunidades y la conciliación familiar. La baremación prioriza a familias con mayores necesidades de conciliación y contempla puntos extra por familia numerosa, discapacidad o ser víctima de violencia de género. También podrán acceder a las becas menores mayores de 3 años con necesidades educativas especiales acreditadas y es posible prorrogar la ayuda si se cumplen los requisitos.

La Comunidad de Madrid destinará 67,3 millones de euros a las becas de primer ciclo de Educación Infantil (0‑3 años) para el curso 2026/27, con el objetivo de llegar a cerca de 34.000 niños escolarizados en centros privados autorizados de la región.

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 15 de abril la financiación de esta convocatoria, cuyo plazo se abrirá próximamente con su publicación en el Boletín Oficial regional, ha indicado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.

Niños entrando en un Centro de Educación Infantil EFE

La cuantía de las ayudas oscilará, dependiendo de la renta familiar, entre los 1.947 y los 3.113 euros anuales por alumno.

La medida se enmarca en la política del Ejecutivo autonómico de reforzar la escolarización temprana y es compatible con la gratuidad ya implantada en la red pública de escuelas infantiles desde 2019, según informa Europa Press.

El Gobierno regional sostiene que este programa busca favorecer la igualdad de oportunidades, facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y fortalecer la libertad de elección de centro para las familias con hijos de 0 a 3 años.

Sistema de puntos

La convocatoria contempla una baremación que prioriza los hogares con mayores necesidades de conciliación.

Se otorgarán 7 puntos cuando los dos progenitores trabajen a jornada completa, cuando exista un único progenitor con empleo a tiempo completo, o cuando uno de ellos trabaje a tiempo completo y el otro tenga reconocida una incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , en visita a una escuela infantil EP

En caso de trabajo a tiempo parcial, estas mismas situaciones sumarán, en cambio, 5 puntos.

Además, se valorarán circunstancias como la condición de familia numerosa, la existencia de discapacidad en padres o hijos y la situación de víctimas de violencia contra la mujer, que dispondrán de más facilidades para acceder a las ayudas.

También se contemplan becas para menores mayores de 3 años que, por necesidades educativas especiales acreditadas por el Equipo de Atención Temprana, deban permanecer un año más en el primer ciclo de Infantil.

El Ejecutivo autonómico prevé que las becas del curso 2025/26 puedan prorrogarse, siempre que las familias lo soliciten y sigan cumpliendo los requisitos establecidos en la convocatoria.