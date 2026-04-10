Muere un menor de edad tras sufrir un apuñalamiento en un centro cultural en Villanueva de la Cañada

Los servicios de emergencia en el lugar del suceso. Summa112

Las claves nuevo Generado con IA Un menor de 11 años ha muerto tras ser apuñalado en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada (Madrid). El presunto autor del ataque huyó tras el suceso y aún no se han producido detenciones. La víctima fue trasladada en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, donde falleció a causa de las heridas. El Ayuntamiento ha expresado su pésame y ha convocado un minuto de silencio en memoria del menor.

Un menor de edad ha muerto tras ser apuñalado este jueves por la tarde en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada (Madrid), según ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad. El presunto autor del ataque ha salido huyendo del lugar del incidente.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 19:45 horas de este jueves, momento en el que el 112 de la Comunidad de Madrid recibió el aviso del suceso. Cuando los equipos del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) llegaron al lugar, el menor, de 11 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria por heridas en el tórax, el cuello y la espalda.

Tras ser atendido, los efectivos sanitarios lograron revertir la parada, lo estabilizaron y lo trasladaron con pronóstico crítico en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid. Sin embargo, el joven terminaría perdiendo la vida.

COMUNICADO

El Ayuntamiento desea trasladar su más profundo pésame a la familia del menor fallecido en el lamentable suceso ocurrido en nuestro municipio en la tarde de hoy. ℹ️https://t.co/yTYprfxqZm pic.twitter.com/7tO3sOAixW — Ayto. VDL Cañada (@AytoVDLCanada) April 9, 2026

Agentes de la policía judicial y de seguridad ciudadana de la Guardia Civil trabajan en la investigación, aunque aún no se han producido detenciones, según ha informado a la agencia Efe la Benemérita.

A través de un comunicado, el consistorio ha trasladado su "más profundo pésame a la familia del menor fallecido", así como ha manifestado su "cercanía y compromiso" en estos momentos de "enorme dolor".

Además, el Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio a las 12:00 horas de este viernes en la Plaza de España de Villanueva de la Cañada en memoria del menor muerto y ha suspendido los actos programados en la agenda municipal.