Madrid hace un llamamiento urgente a la donación de sangre: seis grupos en alerta roja y reservas al 46%

Una persona dona sangre durante la 28º maratón para donar sangre en el Hospital Ramón y Cajal, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Gustavo Valiente / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento urgente a la donación de sangre por la baja reserva tras Semana Santa. Seis grupos sanguíneos están en alerta roja: '0+', '0-', 'A+', 'A-', 'B-' y 'AB-'. Las reservas de sangre están al 46%, con solo 2.276 bolsas frente a las 5.000 necesarias. Se requieren 900 donaciones diarias para cubrir la demanda hospitalaria y hay 30 hospitales y varias unidades móviles disponibles para donar.

La Comunidad de Madrid ha hecho este viernes un llamamiento urgente a la población de la región para que acuda a donar sangre. Actualmente, hay seis grupos sanguíneos en alerta roja y las reservas al 46% tras las vacaciones de Semana Santa.

En concreto, se encuentran en alerta roja los grupos '0+', '0-', 'A+', 'A-', 'B-' y 'AB-' para su donación urgente, según ha apuntado el Gobierno regional en un comunicado.

Esta situación se debe a la disminución de las donaciones en Semana Santa y a que durante esta semana no se ha mostrado el repunte necesario para recuperar los niveles habituales.

En declaraciones a los medios durante un acto en la Real Casa de Correos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha animado a los madrileños a sumarse a este gesto altruista. "Apelamos a la solidaridad que caracteriza a todos los madrileños para que donen vida", ha remarcado.

En este momento, el stock se encuentra con 2.276 bolsas, muy por debajo del nivel óptimo, que son 5.000. En la Comunidad de Madrid son necesarias 900 donaciones diarias para poder dar cobertura a toda la actividad hospitalaria.

Las necesidades de sangre son constantes en los hospitales de la Comunidad de Madrid para atender a los pacientes que acuden a las urgencias hospitalarias, los que se someten a cirugías, aquellos que necesitan transfusiones para sus tratamientos, entre otros, y estos requerimientos no se pueden suplir con ninguna otra terapia, pues la sangre no se puede fabricar y sus componentes caducan.

Además del Centro de Transfusión regional, ubicado en el barrio de Valdebernardo de la capital, la Comunidad de Madrid cuenta con 30 hospitales para donar sangre, así como las unidades móviles de Comunidad de Madrid y Cruz Roja, más la sala de Cruz Roja (en la calle Juan Montalvo, 3 de la capital).

Los requisitos mínimos para donar sangre son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud, en un proceso que apenas dura 20 minutos.