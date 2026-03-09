Dimite la concejal de Mujer de Collado Villalba tras las críticas por parar una obra feminista y tacharla de "falta de respeto"

Una imagen del momento en el que ocurre la interrupción del monólogo y la foto de Noelia Rosario Díaz Vaca, concejala de Mujer de Collado Villalba, que acaba de dimitir. Más Madrid / Ayto Collado Villalba

La concejala de Familia, Servicios Sociales y Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba, Noelia Rosario Díaz Vaca, ha presentado su dimisión este domingo. Ha sucedido justo después de las críticas recibidas por interrumpir este sábado la representación de una obra de teatro feminista de la compañía Xana Teatre protagonizada por la actriz valenciana Susana Pastor.

Se trataba de un monólogo satírico titulado Ser Mujer e incluido en la programación del Consistorio por el 8M, que frenó al considerar que el contenido de la obra suponía "una falta de respeto".

"Tras este incidente, y una vez analizada la situación, la edil ha decidido presentar su renuncia al cargo con el objetivo de asumir la responsabilidad derivada de lo sucedido", ha informado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado, que recuerda que la propia edil se disculpó por estos hechos la noche del mismo domingo.

Según un vídeo difundido por PSOE y Más Madrid del municipio, el pasado sábado la edil del PP interrumpió el monólogo a mitad de la representación que se estaba celebrando en la Casa de la Cultura de la localidad. "Discúlpenme pero esta obra de teatro y este teatro acaba aquí. Lamento mucho todas las faltas de respeto que se han tenido", dice en el mismo.

Esta interrupción de la representación ha sido tildada de "censura" por parte de los grupos municipales de PSOE y Más Madrid, que han reclamado el cese o dimisión de la edil.

La concejal pidió disculpas en redes sociales horas después en un mensaje en el que ha subrayado que su intención "en ningún momento fue limitar derechos, sino defender unos valores" que considera "fundamentales".

"Lamento lo ocurrido durante la representación teatral y pido disculpas por la forma en la que se desarrollaron los hechos. Mi reacción no fue la adecuada y soy consciente de que, como representante pública, debo actuar siempre desde la serenidad y el respeto", ha explicado el domingo la propia edil en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter).

En esto consistía la “Libertad” que vendían los del PP. La concejala de mujer del @AyuntamientoCV interrumpe un monólogo en un acto con motivo del #8M organizado por su propia concejalía. Esto es lo que quieren imponer #Censura pic.twitter.com/ISTQTKGsi4 — Más Madrid Collado Villalba (@Mas_Villalba_) March 7, 2026

En un comunicado, el Ayuntamiento ha trasladado el "respeto absoluto a la programación cultural y al trabajo de los profesionales de las artes escénicas", además de lamentar "profundamente los perjuicios ocasionados a los actores, al equipo técnico y al director de la compañía teatral Xana Teatre, que participaban en la representación".

Según ha avanzado el Consistorio, se volverán a "hacer las gestiones oportunas para que la obra sea reprogramada en próximas fechas, con el fin de que el público de Collado Villalba pueda disfrutar de esta propuesta cultural en las condiciones adecuadas".

Asimismo, ha insistido en sus disculpas a la compañía, a los asistentes y a todos los vecinos "por las molestias ocasionadas, reafirmando su compromiso con el respeto a la cultura, la libertad creativa y el correcto desarrollo de las actividades culturales del municipio".

La obra es un monólogo de humor en el que se reivindica el feminismo y la sororidad, en el que se habla de "cómo ser mujer, llegar a la cuarentena y no morir en el intento". En él, la protagonista, Pilar, plantea cuestiones como "las trampas" del matrimonio, la maternidad o el sexo en una relación estable.

Tras lo sucedido, la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, se ha mostrado "muy orgullosa del talento valenciano que defiende los valores feministas" y que "planta cara cuando intentan censurarlo".

La también delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha trasladado todo su afecto y solidaridad tanto a Xana Teatre como a la actriz Susana Pastor. "¡Un abrazo y adelante!", ha concluido a través de un mensaje en redes sociales.

Declaraciones del PP

Desde el PP de Madrid, por su parte, han subrayado que no comparten la actuación de la edil, pero han subrayado que le honra "haber reconocido su error y asumido sus responsabilidades" al presentar su dimisión.

En esta línea, desde el PP de Madrid han remarcado que seguirán trabajando "por la igualdad efectiva de la mujer". "Defender la libertad es defenderla en todas las circunstancias y en todos los contextos. Interrumpir una obra de teatro dista mucho del compromiso en la defensa de la libertad que todos los cargos del Partido Popular deben respetar y defender", han alegado.

En este mismo sentido, han trasladado que seguirán defendiendo "la libertad creativa, la pluralidad cultural y el respeto a todas las expresiones artísticas", compartan o no su contenido. "La cultura es un espacio de encuentro, de reflexión y de libertad que debe preservarse siempre desde el respeto y la convivencia", han remarcado desde la formación.

Los populares madrileños han reafirmado que su compromiso es "claro" y pasa por "actuar con responsabilidad, exigir ejemplaridad a nuestros cargos públicos y seguir trabajando por una sociedad abierta, donde la libertad, el respeto y la igualdad real entre hombres y mujeres sean los principios que guíen nuestra acción política".

Finalmente, ven "bochornoso cuando no patético" el intento de las formaciones de izquierda "de salir en tromba ante un caso como este". "La misma izquierda que cuando gobierna censura obras de teatro (Alcalá 2022), la misma izquierda que ha permitido salir a violadores a la calle por la infausta ley del solo sí es sí y tener a mujeres desprotegidas en Madrid por culpa de las pulseras chapuza que el Ministerio ni el Delegado de Gobierno controlan", han zanjado.