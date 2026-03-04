Carmelo García, nuevo rector de la Universidad de Alcalá con un plan de salud mental: "Hay que escuchar a las personas"

García propone reforzar la excelencia académica, mejorar infraestructuras y aumentar la financiación, además de escuchar y cuidar a todo el personal y estudiantes.

Su candidatura destaca por la inclusión de un ambicioso plan de salud mental para la comunidad universitaria.

Carmelo García Pérez será el nuevo rector de la Universidad de Alcalá tras ganar la primera vuelta con el 57,65% del voto.

Carmelo García Pérez, catedrático de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, será el próximo rector de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) tras imponerse en la primera vuelta en las elecciones celebradas este martes, al obtener el 57,65% del voto ponderado de la comunidad universitaria. Entre sus particularidades está el haberse presentado con un plan de salud mental.

Así lo han trasladado fuentes universitarias a Europa Press, que han detallado que José Antonio Portilla, catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones, ha obtenido el 27,44% de los apoyos; María Jesús Such, catedrática de Economía Aplicada, el 6,87%; y María Sarabia, catedrática de Organización de Empresas; y María Jesús Such, catedrática de Economía Aplicada, el 5,75%. Los resultados definitivos se confirmarán este viernes, una vez terminado el plazo de reclamaciones.

La candidatura de Carmelo García ha sido la más votada en la primera vuelta de las elecciones al Rectorado y ha conseguido el apoyo mayoritario de todos los colectivos llamados a las urnas, por lo que no será necesaria la celebración de una segunda vuelta, tal y como establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El próximo rector dirigirá la institución durante los próximos seis años.

Los comicios se han celebrado entre las 10 y 18 horas de este martes con un total de 17 puntos habilitados. El porcentaje de participación ha alcanzado el 60%, destacando especialmente la computada entre el profesorado y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), así como la del estudiantado, que ha sido significativamente superior a la de convocatorias anteriores.

Por colectivos, la participación del personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y del profesorado permanente laboral o contratado doctor se elevó al 97,46%; la del profesorado no doctor con vinculación permanente a la universidad y del profesorado contratado sin vinculación permanente, doctor y no doctor, incluido el interino, fue del 22,50%; entre ayudantes, becarios y personal contratado para investigación alcanzó el 73,59%; entre los estudiantes se situó en el 17,22%; y entre el personal técnico, de gestión, administración y servicios, en el 84,13%.

Experiencia

Nacido en 1969, García ha desempeñado los cargos de secretario de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (1995-2006), director del Campus de Guadalajara (2006-2008), vicerrector de Docencia y Estudiantes (2008-2010), vicerrector de Estudiantes y Deportes (2010-2012) y vicerrector del campus de Guadalajara (2014-2018) y ha presidido las Comisiones de Docencia y Reglamentos.

Desde junio de 2012 hasta marzo de 2014, en situación de comisión de servicios, fue subdirector general adjunto de Análisis Coyuntural y Previsiones Económicas en la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del Ministerio de Economía y Competitividad.

También ha sido delegado principal de España ante la OCDE en el proceso NAEC (New Approaches to Economic Challenges) y en el grupo de expertos del mismo nombre dedicado al diseño de nuevos enfoques en los estudios y recomendaciones de política económica emanadas por este organismo internacional. En su estancia en el Ministerio de Economía y Competitividad también ha sido Consejero del Consorcio de Compensación de Seguros.

"Las personas en el centro"

En su carta abierta a la comunidad universitaria, cuando se presentó como candidato con el lema 'Carmelo Impulso UAH', definió su proyecto como "sereno, serio y pegado a la realidad", que "pone en el centro a las personas y, sobre todo, las escucha".

"Hablar de la burocracia que nos agota, de la incertidumbre profesional, de los procedimientos que se eternizan, de las infraestructuras que necesitan atención. Ahí está la clave: en resolver lo cotidiano. Si mejoramos la vida diaria en la universidad, estaremos construyendo algo más sólido que cualquier eslogan", trasladó.

En este sentido, García subrayó la necesidad de reforzar su "excelencia académica", con una docencia "dinámica y estimulante", una investigación "competitiva y socialmente útil" y una transferencia "real hacia su entorno".

Principales líneas

Según las principales líneas de su programa, el nuevo rector de la Alcalá de Henares buscará que el centro universitario "escuche y cuide" al personal docente e investigador (PDI), estudiantes y personal técnico, de gestión y de administración y servicios.

Asimismo, plantea acometer "reparaciones urgentes" de las facultades. Se trata de una cuestión "imprescindible" para abordar una "transformación progresiva que mejore su aspecto, su funcionalidad y la calidad de uso para la comunidad universitaria".

Ante la Comunidad de Madrid, García defenderá "un incremento" de la financiación y un modelo que "reconozca las necesidades específicas" derivadas del cuidado del patrimonio histórico y del crecimiento del campus de Torrejón de Ardoz.

En Castilla-La Mancha, trabajarán en la negociación de un nuevo contratoprograma en 2026 que incorpore ingresos adicionales vinculados a la implantación de nuevas titulaciones y al refuerzo de la financiación básica. Al Gobierno de España exigirá una financiación "suficiente" que permita cumplir la LOSU en "condiciones adecuadas".

Por otra parte, su equipo trabajará en un plan de bienestar emocional y salud mental enfocado en la evaluación, prevención, intervención temprana y acompañamiento continuado, promoción de un entorno institucional "saludable", transparencia, evaluación y "mejora continua".