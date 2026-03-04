Ayuso premia por el 8M a las mujeres iraníes, Ausonia y la primera española campeona de artes marciales mixtas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside el acto institucional de entrega de los Reconocimientos 8 de Marzo, en la Real Casa de Correos, a 8 de marzo de 2024, en Madrid. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid premia en el 8M a las mujeres iraníes por su lucha por la libertad y los derechos. Isabel Calvo, primera española campeona mundial de artes marciales mixtas, y Ausonia, marca de higiene íntima femenina, son galardonadas. Se reconoce también a Alessandra Rojo de la Vega, activista mexicana por los derechos de la mujer, y al ginecólogo Juan Vidal por su trayectoria profesional. La doctora Eva Nogales, la empresaria Alba Pau y la revista Yo Dona figuran entre los premiados por su contribución social y científica.

La Comunidad de Madrid ya ha anunciado quiénes serán los galardonados en los Reconocimientos 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, que se celebrarán este viernes en una ceremonia que tendrá lugar en la Real Casa de Correos.

Se trata de unos premios que quieren ensalzar trayectorias profesionales destacadas por su dedicación, talento y contribución a la sociedad y de los que ha sido informado el Consejo de Gobierno en su reunión de este miércoles. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, presidirá el acto, tal y como ha informado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.

En esta XV edición, la lucha de las mujeres iraníes, tanto dentro como fuera de su país, será distinguida con uno de los reconocimientos por su valentía y determinación al desafiar la opresión y reclamar reformas democráticas. Este movimiento se ha convertido en "un símbolo de resistencia pacífica y de defensa de la libertad y la igualdad de derechos".

Todos los premiados

La doctora en biomedicina Isabel Calvo, primera española en proclamarse campeona mundial amateur de artes marciales mixtas, será también premiada en esta edición. Tras una destacada trayectoria en investigación, decidió orientar su carrera hacia el deporte de combate, que compagina con otros objetivos personales, como la preparación de oposiciones para bombera.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid también condecora a la empresa Ausonia, marca especializada en el cuidado y la higiene íntima femenina en España. Su trabajo está vinculado a un firme compromiso con la salud de las mujeres en todas las etapas de su vida, así como a su labor de sensibilización social y su colaboración en iniciativas como la lucha contra el cáncer de mama.

Por otro lado, se premia la labor de la política y activista mexicana Alessandra Rojo de la Vega, fiel defensora de los derechos de las mujeres y la igualdad en México. Ha fundado organizaciones dedicadas a combatir la violencia contra la mujer y ha impulsado acciones para prevenir y atender situaciones de abuso y discriminación. En 2024 fue elegida alcaldesa de Cuauhtémoc.

Asimismo, también se premiará al ginecólogo Juan Vidal, actual jefe de Ginecología del Hospital Ruber Internacional y uno de los médicos españoles más destacados en esta especialidad. Con más de seis décadas de ejercicio profesional, ha dedicado su carrera a la salud y el acompañamiento de las mujeres, desarrollando igualmente su labor en los hospitales públicos de La Paz y Puerta de Hierro.

También será reconocida la empresaria Alba Pau, que, además de defender la cocina tradicional y mediterránea con su restaurante Can Pau, en Ibiza, recibirá esta distinción por su implicación en causas sociales y su apoyo a asociaciones que trabajan con menores víctimas de maltrato.

Igualmente, el Ejecutivo autonómico reconoce el trabajo de la doctora en biofísica Eva Nogales, reconocida internacionalmente por determinar la estructura atómica de la tubulina, un hallazgo clave para las terapias contra el cáncer. Este descubrimiento la llevó a convertirse en 2023 en la primera científica española en ganar el Premio Shaw (considerado el Nobel Oriental).

La revista Yo Dona, con más de 20 años de historia, es el suplemento para la mujer del diario El Mundo, especializado en entrevistas y reportajes sobre actualidad, cultura y moda.