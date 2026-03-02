La Comunidad de Madrid unificará el uso de los datos genéticos de los pacientes para aumentar la calidad

Los 7 hospitales madrileños entre los 250 mejores del mundo: "Tenemos la menor lista de espera de España"

La Comunidad de Madrid trabaja en el lanzamiento, el próximo verano, de una nueva plataforma con tecnología de vanguardia que dará servicio al Centro Madrileño de Análisis Genómico (CMAG) para unificar el uso de los datos genéticos de los pacientes para aumentar la calidad y seguridad en los diagnósticos. Esta solución hará posible que toda la información introducida por los profesionales se realice bajo los mismos criterios, juntando así todos los estudios genómicos de la Comunidad de Madrid.

Este sistema de información se conectará a los laboratorios de los hospitales y a la Historia Clínica de los pacientes y se integrará en el proyecto SIGenES (Sistema de Información Genómica del Sistema Nacional de Salud), permitiendo identificar variantes genéticas que ayudarán a diagnosticar enfermedades o elegir mejor los tratamientos.

Dentro de esta iniciativa se desarrollará un portal web para que todos los profesionales puedan acceder a las pruebas genéticas dentro del ámbito del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), pudiendo compartirlas con las comunidades autónomas y con el Ministerio de Sanidad bajo criterios de confidencialidad y protección de datos.

Asimismo, se modernizará y ampliará el almacenamiento, procesamiento y el uso de estos contenidos. Con ello, se establecerá un modelo único, actual e interconectado de gestión de datos para que cualquier profesional pueda tener acceso a ellos, independientemente del lugar en el que atienda al ciudadano o realice las pruebas.

En la región, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, el Clínico San Carlos, los Universitarios 12 de Octubre, La Paz, Ramón y Cajal, Puerta de Hierro, Getafe y Móstoles cuentan con capacidad de secuenciación genómica, es decir, con laboratorios de análisis de ADN que generan una gran cantidad de datos especialmente sensibles.

Este nuevo sistema público aportará mayor calidad documental y seguridad en los diagnósticos de todos los pacientes madrileños que han sido sometidos a estudio y hará posible la automatización de las consultas y las comunicaciones.

En diciembre de 2024, el Gobierno regional llevó a cabo una ampliación del Centro Madrileño de Análisis Genómico para mejorar sus servicios de almacenamiento de datos genómicos de los hospitales universitarios públicos con un presupuesto de 2,4 millones de euros que ha permitido mejorar el volumen de análisis de la infraestructura.

En 2019, el Ejecutivo autonómico fue pionero en la creación del CMAG como primer paso para abordar la custodia y análisis de resultados, pruebas, diagnósticos, estudios realizados en esos centros. Ahora, la Consejería de Digitalización con esta novedosa aplicación aportará una visión global del trabajo, ya que hasta ahora cada uno de ellos solo podía acceder y tratar sus propios registros.

La actuación cuenta con una inversión de 1,2 millones de euros procedentes de Fondos Europeos Next Generation a través del proyecto SIGenES (Sistema de Información Genómica del Sistema Nacional de Salud), una iniciativa estratégica del Ministerio de Sanidad de España para crear una red nacional compartida de datos genómicos.