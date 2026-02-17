El rincón de la Comunidad elegido para ser rehabilitado por el Gobierno de Ayuso: ayudas de 130 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destina más de 11 millones de euros para rehabilitar Anchuelo, Corpa, Santorcaz y Los Santos de la Humosa dentro del plan 'Pueblos con Vida'. Las actuaciones incluyen reformas estructurales, eliminación de barreras arquitectónicas, mejora de infraestructuras públicas y modernización de espacios como ayuntamientos, casas de juventud y piscinas. El programa busca revertir la despoblación en municipios de menos de 20.000 habitantes, beneficiando a cerca de 630.000 madrileños y dotado con más de 133 millones de euros hasta 2026. Gracias a estas inversiones, la población en la zona sudeste de la Comunidad de Madrid ha crecido un 14,2% en los últimos cinco años.

Pocas regiones en España están más pendientes de su propia tierra desde el punto de vista social que la Comunidad de Madrid. Esta es una tendencia que se acentuó desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso al poder. Y es que la hoja de ruta del Ejecutivo en curso ha lanzado, a través de diferentes programas, ayudas para garantizar el bienestar de los madrileños.

Sin embargo, este no solo pasa por su situación personal y la de sus seres más cercanos. También depende de que sus diferentes entornos se encuentren en la mejor situación posible. Solo si, por ejemplo, las calles de su municipio se encuentran en buen estado, se considerarán ciudadanos felices.

O si el entorno natural en el que se sitúa su ciudad o pueblo se encuentra cuidado y bonito serán más propensos a considerarse en una situación de paz y de tranquilidad. Por ello, de vez en cuando, la propia Comunidad de Madrid decide poner en marcha programas para mejorar las infraestructuras de algunas zonas de la región.

En líneas generales, estas inversiones van destinadas a mejorar pueblos pequeños y sin demasiados recursos que, en condiciones normales, pasarían verdaderos apuros para adaptar a unas condiciones mínimas de habitabilidad muchos de sus espacios.

Por ello, ahora, dentro del programa 'Pueblos con vida', el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha potenciado la vida de hasta cuatro municipios con ayudas que superan los 11 millones de euros. Los rincones agraciados por esta lluvia de dinero han sido Anchuelo, Corpa, Santorcaz y Los Santos de la Humosa.

¿Cuáles son las mejoras del plan 'Pueblos con Vida'?

Estos cuatro municipios han sido los elegidos para ser sometidos a un programa de reformas estructurales que van a requerir una inversión de alrededor de 11 millones de euros. En todos ellos se van a acometer trabajos de reforma y modernización para hacer de su entorno un lugar más cómodo y accesible sin perder su carácter íntimo y rural.

El objetivo es rehabilitar y dotar de nuevas infraestructuras públicas a municipios como Anchuelo, donde se han eliminado las barreras arquitectónicas de acceso al Ayuntamiento. Además, se va a sustituir mobiliario urbano y se va a acondicionar la Casa de la Juventud.

Por su parte, en Corpa, se han arreglado caminos rurales, se ha vallado el colegio, se ha mejorado la calle Huertos y se ha restaurado la fachada, la cubierta y el entorno de la Casa del Médico. Y en Santos, se está acondicionando el mirador de El Balcón del Henares y se van a remodelar los vestuarios y el bar de la piscina. Por último, en Santorcaz se está restaurando la muralla y el Consistorio.

En total serán 11 millones de euros destinados a mejorar el entorno de la Campiña del Henares. "Para el Gobierno regional es una prioridad que todos los madrileños, vivan donde vivan, cuenten con las mejores infraestructuras y con los servicios públicos que necesiten", decía Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local.

"Nuestros pueblos son pasado y presente, y queremos que todos ellos formen parte también de nuestro futuro". De momento, el municipio de Anchuelo ya ha instalado el primero de los 142 carteles de bienvenida a los 'Pueblos con Vida' de la región. De momento, algunas de las mejoras llevadas a cabo en este rincón de la Comunidad han requerido partidas presupuestarias de 75.000 y 188.000 euros respectivamente.

Otro ejemplo es el arreglo de caminos rurales en Corpa por valor de 250.000 euros. Aunque una de las inversiones más ambiciosas es la de la remodelación de los vestuarios y del bar de la piscina municipal de Los Santos de la Humosa, la cual tiene un coste de 2,7 millones de euros.

El programa 'Pueblos con Vida' busca revertir la situación de despoblación en la Comunidad de Madrid y a él se han incorporado los 142 municipios de la región de menos de 20.000 habitantes, en los que viven alrededor de 630.000 madrileños. Esta iniciativa está dotada con más de 133 millones de euros hasta 2026 y está compuesto por 13 medidas, de las que el 92% ya están cumplidas.

La puesta en marcha de este plan ha conseguido que en las zonas rurales se haya incrementado la población. Así, con respecto a hace cinco años, en la parte sudeste ha aumentado un 14,2% y, concretamente, los municipios de Anchuelo, Corpa, Santorcaz y Los Santos de la Humosa suman solo entre ellos más de 6.000 habitantes.