Las dos 'compañeras' de Mónica García contra la ministra por la huelga: "Ha perdido la capacidad de empatizar"

Los médicos de toda España han comenzado este lunes la primera jornada de la nueva huelga para reclamar a las consejerías de sus comunidades y al ministerio que dirige Mónica García un estatuto marco propio para la profesión.

La del lunes fue la primera de las cinco jornadas de huelga estatal convocadas para mostrar el rechazo al acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco alcanzado el pasado 26 de enero entre Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF.

De este modo, más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga. El sindicato médico madrileño Amyts, convocante en la Comunidad, ha cifrado en un 65-75% el seguimiento en la región en la primera jornada de paros, mientras que la Consejería de Sanidad ha apuntado a un 10-15% de seguimiento en el turno de mañana.

Durante esta semana, los parones se complementan con numerosas concentraciones frente a hospitales y centros de salud de toda España.

Durante la jornada del lunes, la ministra de Sanidad, Mónica García, publicó en sus redes sociales en respuesta a Juanma Moreno que ella se había "sentado en más de 20 ocasiones con los sindicatos médicos" y que "el Estatuto Marco" eliminó "las guardias de 24 horas" y "se mejoraron "condiciones tras 23 años".

Me he sentado en más de 20 ocasiones con los sindicatos médicos.



Con el Estatuto Marco eliminamos las guardias de 24h y mejoramos condiciones tras 23 años.



Pero los salarios, plantillas y jornadas los decide usted. Dependen de la comunidad autónoma.



500 médicos abandonan cada… https://t.co/m1CJX73AZX — Mónica García (@Monica_Garcia_G) February 16, 2026

Pero lo cierto es que los facultativos del madrileño Hospital 12 de Octubre, lugar en el que la ministra ha trabajado durante más de 20 años, no lo ven del mismo modo.

Otilia Bisbal, médico internista del citado hospital y secretaria de Médicos Unidos por sus Derechos, cuenta a Madrid Total que "el estatuto se hizo en el año 2003 y desde entonces todo ha cambiado mucho".

Médicos concentrados frente al Hospital Gregorio Marañón, en Madrid. Gabriel Luengas / Europa Press.

"La reforma que han hecho a los médicos nos deja igual que antes o incluso peor. Nosotros no estamos representados en las mesas de negociación y no lo hemos estado durante 23 años. Reclamamos tener una jornada laboral como la del resto de trabajadores y compañeros sanitarios", explica Otilia.

Cuenta que, ahora mismo, es como si tuvieran "dos jornadas laborales": "Tenemos la jornada normal, cuyas horas dependen de cada comunidad, pero también tenemos guardias, que son obligatorias hasta los 55 años. Son de 17 o de 24 horas y no cotizan para la jubilación. A pesar de ser horas fuera de tu jornada ordinaria, se paga a menos cantidad que la hora ordinaria".

De este modo, Otilia apunta a que "no se puede seguir trabajando así". "En las guardias de urgencias apenas se puede parar para comer o cenar y no podemos ver así a los pacientes; tenemos que poder hacer bien nuestra profesión. El estatuto marco deja la situación exactamente igual", explica Otilia.

"Nosotros tenemos una preparación de muchos años que requiere mucho esfuerzo. Por eso, en el estatuto tenemos que tener una clasificación acorde a eso. Además, queremos tener una mesa de representación propia, ya que tenemos que poder negociar todo esto directamente con la administración", cuenta esta facultativa del 12 de Octubre.

EuropaPress_7297768_concentracion_puertas_hospital_clinico_universitario_lozano_blesa_zaragoza MAASZOOM COMUNICACIÓN/ Europa Press

Ante estas condiciones, Otilia explica que no quieren tener que "elegir entre la vida personal y la vida profesional" y poder "conciliar". Es todo esto que mucha gente "deja la sanidad, se va del país" o elige "trabajar en hospitales privados".

Y sobre su compañera Mónica García: "Dice que no va a hacer más concesiones, pero nos parece que no ha hecho ninguna. La verdad es que es una pena, porque pensábamos que una ministra que es médico iba a hacer las cosas de otra manera. De momento, no sabemos nada".

🏥La profesión médica sigue alzando su voz por un Estatuto Propio que nos permita atender a los pacientes en mejores condiciones



▶️ Nuestras reivindicaciones van en beneficio de todos



🗣️ Hoy hemos tratado de explicárselo a la prensa, la ciudadanía y a los responsables políticos pic.twitter.com/JzbPla48k3 — Tomás Merina (@icomemparatodos) February 16, 2026

Del mismo modo lo ve Eva María Aguilar Blanco, cirujana cardiaca del 12 de Octubre y delegada sindical de AMYTS en el hospital, que además destaca que, en esta ocasión, los médicos "están muy unidos": "Estudiamos muchos años para cuidar a los pacientes e investigar para que la medicina avance; ese es nuestro trabajo. Pero ahora debemos ir todos a una para defender unas condiciones mejores".

Eva coincide con Otilia en su posición respecto a la ministra de Sanidad y la huelga: "Después de la concentración del Gregorio Marañón del lunes por la mañana, no hemos tenido ni noticias suyas ni de la consejería que dirige Fátima Matute".

"En ese sentido, no tenemos nada que ver con partidos políticos. Ya que se cambia el estatuto marco, que se mejore nuestra situación. Por desgracia, muchos tenemos la sensación de que somos mano de obra barata y somos un colectivo superviviente", detalla.

Esta facultativa no pierde la esperanza de que desde la consejería o el ministerio se produzcan "movimientos esta semana" a raíz de "la huelga". "También somos conscientes de que puede no suceder".

Facultativos de urgencias del Hospital 12 de Octubre coinciden con las opiniones de Otilia y Eva sobre el motivo de la huelga y añaden que parece que Mónica García "no empatiza" con los médicos.

"La ministra sabe lo que es hacer guardias y trabajar en el hospital. Parece que ha perdido la capacidad de empatizar con nosotros a la hora de mejorar nuestras condiciones. Irónicamente, ha conseguido que los médicos nos unamos, algo que no es nada fácil", cuentan.

Estos facultativos esperan "una respuesta" por parte de la ministra de Sanidad: "Esperemos que nos tenga en consideración a la hora de escuchar a los sindicatos mayoritarios, sobre todo con la presión después de la huelga".

"Está en su mano darnos una respuesta. Nos gusta nuestro trabajo, pero como han dicho nuestras compañeras, tenemos que poder conciliar nuestra vida laboral con la personal", relata.

Este grupo de profesionales apostilla que el 12 de Octubre es el "hospital de Madrid" con "más urgencias" y con la "menor plantilla", pero detallan que las necesidades de los pacientes se verán atendidas pese a la huelga.