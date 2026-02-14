Cierre inesperado de la estación de la Puerta del Sol: las líneas de Cercanías C-3 y C-4, las más afectadas este fin de semana

Las claves nuevo Generado con IA Las líneas de Cercanías C-3 y C-4 no circularán este fin de semana por el túnel de Sol debido a obras de mejora en la infraestructura. Los trenes de la C-3 finalizarán su recorrido en Atocha y los de la C-4 en Nuevos Ministerios; los viajeros pueden usar otras líneas por el túnel de Recoletos. El corte afecta a muchos madrileños que celebran el carnaval, inaugurado por el mago Jorge Blass en Matadero, con múltiples actividades culturales y lúdicas. El carnaval incluye desfiles, teatro de calle, música y talleres hasta el miércoles, ofreciendo alternativas de ocio para todas las familias en Madrid.

Los trenes de Cercanías de las líneas C-3 y C-4 no circularán durante este fin de semana por el túnel de Sol entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Atocha debido a unas obras que también conllevarán el cierre de la estación de Sol.

En concreto, estas medidas están motivadas por las obras de mejora que lleva a cabo Adif en la infraestructura del túnel de Sol y para la mejora de la explotación en Atocha Cercanías.

De esta forma, durante este sábado y domingo los trenes de la C-3 procedentes de Parla/Getafe Sector 3 y Aranjuez finalizarán su recorrido en Atocha, mientras que los de la C-4 procedentes de Colmenar Viejo y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes finalizarán en Nuevos Ministerios.

Los viajeros de estas dos líneas que deseen hacer el trayecto entre Nuevos Ministerios y Atocha podrán utilizar las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10, que hacen este recorrido por el túnel de Recoletos con parada en la estación del mismo nombre, ha apuntado Renfe en un comunicado.

Desde Renfe han recalcado que se avisará a los usuarios de la C-3 y C-4 por megafonía y a través de su personal en estaciones de la posibilidad de continuar el viaje en estas líneas.

Carnaval

El corte afectará a muchos de los madrileños que quieran vivir el carnaval, que ha inaugurado el mago Jorge Blass, junto a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, este sábado desde la plaza principal de Matadero. Él ha sido el encargado de inaugurar el carnaval "más mágico" hasta la fecha y con el el que ha aprovechado para declarar su "amor por Madrid".

Cientos de familias, muchas de ellas disfrazadas, han podido presenciar, coincidiendo con el día de San Valentín, la intervención del mago que, a propósito de la fecha, ha querido celebrar "el amor romántico, el amor gamberro, el amor de barra en barra y el amor por esta ciudad".

"Madrid también sabe de disfraces. Aquí nos disfrazamos de viernes cuando es lunes, de tradición, de barrio y de pura guasa. En Madrid nos disfrazamos de nosotros mismos, que ya es bastante espectacular. Nuestra ciudad es puro carnaval todo el año. Es un gran teatro donde cada día pasa algo imposible", ha manifestado.

Desde el escenario, Jorge Blass ha querido lanzar un "hechizo colectivo" para "transformar las calles" de Madrid "en un escenario" donde cada uno de los ciudadanos sea "actor protagonista", invocando para ello "el poder de lo absurdo, de lo libre y de lo creativo".

Como madrileño, Blass ha reconocido que le ha hecho especial "ilusión" ser el pregonero oficial del Carnaval y ha recordado que este fin de semana se encuentra dirigiendo el XVI Festival Internacional de Magia en el Circo Price de la capital.

"Madrid es una ciudad mágica no sólo por el festival sino por todo lo que rodea. Y realmente es una ciudad en la que cualquier cosa, en cualquier momento... puede pasar", ha declarado a los medios mientras dejaba aparecer una baraja de cartas de su boca.

Actividades

Al pregón le ha seguido el gran desfile del Carnaval, que ha partido desde el Puente de Toledo recorriendo Madrid Río hasta llegar a Plaza Matadero para transformar el espacio urbano en un gran escenario al aire libre con teatro de calle, música, circo y propuestas visuales de gran formato.

Así lo ha explicado a los medios Rivera de la Cruz que, por su parte, sí iba disfrazada de "una mezcla de Los Bridgerton y Willy Wonka", con una chistera y un chaqué de terciopelo azul marino prestados por Peris Costumes, "la gran casa de disfraz de la Comunidad de Madrid".

La delegada ha detallado las diferentes actividades que se darán en la ciudad con motivo de esta festividad hasta el próximo miércoles, cuando se celebrará el Entierro de la Sardina. Durante la tarde de este sábado se impartirán bailes latinos en la plaza principal de Matadero, mientras que el domingo los cuadros de Goya "cobrarán vida" con el manteo del pelele, además de recibir a murgas y chirigotas.

Asimismo, Rivera de la Cruz ha asegurado que los madrileños "lo van a pasar muy bien" gracias a toda la oferta de "actividades, talleres y demás propuesta cultural y lúdica para toda la familia" puesta en marcha hasta el próximo miércoles.