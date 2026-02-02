Las 6 vidas que explican por qué Torrejón es la ciudad más feliz de la Comunidad de Madrid: "Te vas sorprendido"

Torrejón de Ardoz ha sido nombrada como la ciudad más feliz de la Comunidad de Madrid. Los datos han sido ofrecidos por el Spain Happy Index 2025, un estudio elaborado por la empresa Sonneil Homes. Este ranking se ha realizado basándose en el bienestar humano y calculando factores como el clima, la calidad de vida, la conectividad, el acceso a servicios y oportunidades internacionales, a partir de varios datos oficiales extraídos del INE y la Aemt.

La localidad ha conseguido una puntuación de 85,9 sobre 100 puntos posibles. Esta cifra se puede explicar gracias a factores como su ubicación y su dotación de servicios. La proximidad con otros lugares de la Comunidad ayuda a este dato, encontrándose a tan solo 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas y a unos 25 minutos en coche del centro de Madrid.

Además, su clima también ha favorecido a esta puntuación, gracias a su temperatura media de 16ºC y sus 304 días de sol al año. Otro factor a tener en cuenta es la calidad de sus servicios y oportunidades. El municipio cuenta con 42 escuelas y 29 hospitales para la comodidad de sus 143.526 habitantes. No obstante, este bienestar también se refleja en la población inmigrante, puesto que Torrejón de Ardoz también es la ciudad más segura para ellos en la Comunidad de Madrid.

Este reconocimiento ha generado cierto orgullo entre sus vecinos y autoridades. El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, junto a varios habitantes de la ciudad han expresado su satisfacción ante estos resultados.

Distintos vecinos de la localidad como Manuel Ojeda, conocido muralista de la ciudad; Joaquina Joaquín Trinidad, directora del Centro Comercial Parque Corredor; Julio Riera, director de la Asociación Ciudadana de Torrejón de Ardoz; y Bernardo Martínez, máximo responsable de La Martinica, han querido compartir sus experiencias resaltando la calidad de vida, la cercanía entre los habitantes y el ambiente positivo que, según ellos, hacen de Torrejón un lugar ideal para vivir.

Alejandro Navarro, alcalde de Torrejón de Ardoz

Alejandro Navarro lleva siendo alcalde de Torrejón de Ardoz desde 2023. Gracias a su mandato, Torrejón de Ardoz se ha convertido en una de las ciudades de la Comunidad de Madrid donde se disponen más ofertas de ocio. Desde las emblemáticas Mágicas Navidades y de sus grandiosas fiestas patronales, pasando por el conocido Parque Europa y llegando hasta los centros comerciales Parque Corredor y Oasiz, hacen de la localidad un lugar grande y tranquilo donde poder disfrutar.

La localidad se ha convertido en una gran opción, tanto para los torrejoneros como para las personas que vienen de otros puntos de la Comunidad de Madrid, a la hora de poder disfrutar y relajarse a partes iguales: "Somos una ciudad que nos gusta celebrar y no se entendería sin sus fiestas populares, su Semana Santa, las Mágicas Navidades, el Parque Europa, etcétera".

Alejandro Navarro, alcalde de Torrejón de Ardoz. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Además, añade: "Gracias a ello hemos conseguido que mucha gente hable muy bien de Torrejón. Antes no se tenía una buena visión sobre nuestra ciudad, pero hemos conseguido que ahora muchas personas la vean como una donde se vive muy bien, puedes visitar cómodamente y de la que te irás muy sorprendido".

Sin embargo, para el alcalde, el nombramiento de Torrejón de Ardoz como la ciudad más feliz de la Comunidad de Madrid ha sido inesperado pero, también, un apoyo importante: "Nos sorprendió cuando recibimos la noticia. Creo que representa el sentimiento que tienen los vecinos a la hora de vivir en Torrejón, una ciudad en la que se vive muy bien, con una calidad de vida alta y que se encuentra sustentado, sobre todo, en que tenemos unos servicios y unas infraestructuras que están muy bien para el desarrollo de nuestra propia vida".

Plaza Mayor y Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Daniel Nieva

No obstante, la felicidad depende de muchos factores. Para Navarro, sin duda, la calidad de vida de sus habitantes es lo que marca la diferencia con otras localidades: "Pretendemos cuidar de nuestras personas mayores y nuestros jóvenes. Este año vamos a ser nombrada como Ciudad Europea del Deporte, tenemos un albergue abierto los 365 días del año donde se ofrecen alimentos... Tratamos de adaptarnos para que todo el mundo pueda tener sus derechos garantizados".

La realidad es que la felicidad de los torrejoneros se ve reflejada, a su vez, en el propio crecimiento que está teniendo la ciudad. Para ello, desde el Ayuntamiento se están promoviendo nuevas medidas que impulsen el desarrollo urbanístico y familiar: "La vivienda es una de las prioridades para nuestro gobierno, sobre todo para la gente más joven que tiene una mayor dificultad de acceso a la vivienda, se está creando un plan de ayuda al alquiler para los empadronados que quieran emanciparse a un precio más asequible que el del mercado".

Alejandro Navarro, alcalde de Torrejón de Ardoz, junto a una vecina Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Por otra parte, para que esta medida se desarrolle de la mejor forma posible, el gobierno de Alejandro Navarro se encuentra trabajando en una solución al problema demográfico de la ciudad: "El término municipal de Torrejón es pequeño, casi colmatado entre San Fernando de Henares y Alcalá de Henares. Por eso, tenemos una zona industrial que en los años 80 tuvo mucho sentido, pero, actualmente, ya no lo tienen tanto porque divide el municipio".

Para apoyar un crecimiento poblacional de Torrejón, se están poniendo en marcha distintos planes generales: "Esperemos que el plan vea la luz muy pronto. Trataremos de sacar esa zona industrial para que pase a ser una zona residencial, que aporte un nuevo espacio que ayude a que siga creciendo poblacionalmente como venimos haciendo, que tenemos un crecimiento anual en torno a las 2.000 personas".

Desde la alcaldía, la noticia sobre la felicidad de los torrejoneros ha sido un motivo de alegría e ilusión. Por ello, confían en poder repetir este dato durante este 2026: "Los ciudadanos son felices aquí, en su ciudad, y este año será muy positivo y muy propicio para nuestra ciudad. Estamos trabajando en ello sin parar".

Los murales de Manuel Ojeda

La felicidad de los ciudadanos de Torrejón de Ardoz también pasa por el estado de sus calles, algo en lo que la labor de Manuel Ojeda, un muralista de 70 años, ha sido de gran importancia. Lleva viviendo en la ciudad más de 55 años por amor, ya que su mujer vivía en el municipio: "Por mi mujer comencé a venir aquí. Además, me tocó hacer la mili en la base de Torrejón y, finalmente, nos casamos".

Sin embargo, la imagen de las calles de aquel Torrejón de Ardoz eran muy diferentes al actual: "Cuando empecé a recorrer las calles, hace 50 años, era una ciudad muy deprimente, gris y anodina. No tenía mucho atractivo".

Manuel trabajaba en el mismo Ayuntamiento de Torrejón cuando propuso al gabinete del gobierno dedicarse a hacer murales: "Le propuse a los anteriores concejales del gobierno poder adornar con murales la ciudad, pero no fue hasta el cambio de gobierno con Pedro Rollán, cuando me aceptaron la propuesta. Yo siempre había trabajado de ello, pero lo veían como un acto de gamberrismo y quería cambiar esa visión".

Manuel Ojeda pintando el mural de la estación de autobuses de Torrejón de Ardoz en 2011. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Desde que Manuel tuvo permiso, no ha dejado de realizar su verdadera pasión: "Hice una prueba en una fachada y al alcalde le encantó. A partir de entonces comencé a pintar, pintar y pintar, y no he parado".

Actualmente, acumula más de 40 obras. Sus murales, muchos de ellos muy conocidos, han ayudado a colorear la ciudad. "Del que me siento más orgulloso es el que, también, más trabajo y esfuerzo me ha costado, el que se encuentra debajo del puente del hospital, llamado el puente de los besos desde que realicé el mural, ya que es una galería con más de 40 cuadros con escenas de besos de todo tipo".

Sin duda, los murales de Ojeda han influido en la felicidad de sus habitantes, dándole a la localidad una imagen nunca antes vista, ganándose grandes apoyos y detractores: "He pintado para todo tipo de personalidades como futbolistas, actores, ministros, artistas... muchas veces he sido felicitado y halagado, pero, también, me han atacado a mí y a alguna de mis obras".

¡Corazón de Corazones' de Manuel Ojeda. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Pese a ello, Manuel sigue haciendo lo que más le gusta con la misma pasión que siempre y, sobre todo, para contentar a la gente que de verdad le importa: "La gente hace fotos a mis pinturas y lo disfrutan. Eso me hace muy feliz, pero para mí, lo más grande, es que mis nietos disfruten mis obras, son mis tres grandes admiradores".

Joaquina Joaquín, directora del ocio

Para la felicidad de una localidad, el ocio tiene que ser una de sus máximas. Para Torrejón, un lugar donde hay diversas opciones de ocio como el Parque Europa, sus fiestas populares o las Mágicas Navidades, contar, también, con uno de los centros comerciales más exitosos de la Comunidad de Madrid es un factor de gran relevancia.

El Centro Comercial Parque Corredor es un gran punto de influencia para el ocio de Torrejón de Ardoz. Por ello, la directora del centro, Joaquina Joaquín Trinidad, habla del papel del Parque Corredor en la felicidad de los torrejoneros: "Nos gusta pensar que Parque Corredor es mucho más que un lugar donde se reúnen marcas: es un punto de encuentro que genera experiencias y crea una conexión especial con sus clientes".

Para Joaquina Joaquín, sin duda, la afluencia del Parque Corredor ha contribuido en lograr este hito para Torrejón: "La felicidad y el bienestar influyen directamente en la forma en la que las personas disfrutan de su tiempo libre, y eso también se refleja en la manera de acudir a un centro comercial, como Parque Corredor".

Joaquina Joaquín Trinidad en el Centro Comercial Parque Corredor Centro Comercial Parque Corredor

El propio centro cuenta con más de 179 tiendas entre las que se encuentran grandes marcas como IKEA, Cines Yelmo, Primark, Zara o MediaMarkt entre otras. "Contamos con un mix comercial amplio y muy variado, que abarca una gran diversidad de sectores, desde decoración hasta deporte, accesorios, telefonía o belleza. En definitiva, Parque Corredor es un espacio pensado para que cada persona encuentre algo a su medida, con opciones para todos los gustos y para cada momento de compra".

Sin duda, para Joaquina, el hecho de que Parque Corredor esté ubicado en Torrejón de Ardoz es un enorme privilegio: "La felicidad de una ciudad se nota en su forma de vivir, de relacionarse y también en cómo las personas disfrutan de su tiempo libre. Una población satisfecha y orgullosa de su entorno es más abierta, participativa y solidaria, y eso se refleja en la manera en la que comparte, consume y se relaciona con los espacios que siente como propios".

La solidaridad de Julio Riera

Los datos de la felicidad, a su vez, también tienen que verse reflejados en la calidad de vida de sus habitantes. En este punto es donde entra la labor de Julio Riera, director de la Asociación Ciudadana de Torrejón de Ardoz. Se trata de una organización vecinal que ayuda a las familias en situaciones vulnerables.

A sus 67 años, Julio se deja la piel ayudando a conseguir el sustento necesario para las 22 familias afiliadas a la organización: "Tenemos que dividir a las familias en dos grupos. A continuación, los sábados, cuando se reparte la comida, pretendemos que sean ellos mismos quienes se autogestionen los alimentos, encargándonos nosotros únicamente de la parte social".

No obstante, para Riera, Torrejón es más una ciudad alegre que feliz: "Una cosa es alegre y otra feliz. Lo llamaría la ciudad de la alegría antes que la ciudad de la felicidad".

Julio Riera junto a dos trabajadores de la Asociación Julio Riera

Esta opinión se sustenta por la parte social de la ciudad: "Torrejón es un buen sitio, es una ciudad plana, con una buena conectividad, puedes ir andando prácticamente a cualquier sitio y tiene gente maravillosa, pero en cuanto a la parte social es muy distinto, tenemos muy pocas ayudas".

La labor de Julio trasciende más allá de la solidaridad. Con su ayuda, muchas familias han conseguido tener los recursos básicos que cualquier familia necesita: "Repartimos cestas gracias a la colaboración de muchos locales de Entrevías, San Fernando de Henares, Torrejón... Vienen muchas familias, sobre todo de acogida, e intentamos ayudar a todos".

La historia de Mariel

Gracias a la ayuda de Julio, Mariel y su familia luchan por salir adelante. Llevan más de tres años en la Asociación ya que llegaron a Torrejón desde Perú hace cuatro años, en 2022. Para Mariel, Torrejón es un lugar fantástico: "Torrejón me encanta porque es una ciudad donde hay mucha disponibilidad, muy buena conectividad, muchos supermercados, muchos colegios cerca…".

Su familia la conforma junto a su marido y sus tres hijos. Por ello, Mariel, ha comentado lo acogedores que han sido los ciudadanos de Torrejón con ellos: "Desde el principio nos han recibido muy bien, nos tratan muy bien y nos han ayudado mucho”. Además, no se olvida del trabajo de Julio: "Estamos muy agradecidos con la labor de Julio y con la ayuda que tenemos de la Asociación".

Mariel. Cedida

Sin embargo, el hecho de que Torrejón de Ardoz sea el municipio más feliz de la Comunidad de Madrid ha ayudado a la comodidad de Mariel y su familia: "Me encantaría quedarme aquí mucho tiempo. Soy muy feliz aquí, mis hijos también lo son y siempre que ellos estén contentos, yo voy a estarlo".

El negocio de La Martinica

La Martinica es uno de los locales más longevos de Torrejón de Ardoz, creando una fidelidad en sus clientes y colaborando en la felicidad del municipio. El negocio fue fundado en 1955. Actualmente, Bernardo Martínez es el director de la empresa que 71 años atrás fundaron sus padres: "Estamos muy felices en Torrejón y hemos conseguido fidelizar a muchos clientes que comenzaron viniendo con mis padres y ahora vienen con sus hijos y nietos".

Tanto Bernardo como su familia son nativos de la ciudad, encontrándose muy orgullosos de crecer allí: "La recomiendo. Mucha gente que viene a Torrejón se queda porque se encuentra muy a gusto, las ofertas de ocio ayudan mucho, sobre todo a los jóvenes. También es una ciudad con muchos parques para descansar, con muchos hospitales... y eso da tranquilidad".

Sin embargo, el crecimiento del municipio ha propiciado, también en la felicidad del mismo: "Torrejón ha ido evolucionando en los últimos 25 años, dejando de ser una ciudad dormitorio a una donde se vive muy bien, muy bien cuidada, con un buen sistema de hospitales, limpia, con una buena recogida de basuras, y, en general, apetecible para vivir".

Fachada de La Martinica La Martinica

Este desarrollo de la ciudad también ha ayudado a hacer crecer La Martinica, haciendo posible que tantos años después de su nacimiento, el local siga consolidado como una de las opciones preferidas de todos los torrejoneros gracias a la profesionalidad de sus trabajadores y, también a la atención personalizada de sus servicios: "Para nosotros, la ilusión y la predisposición que tenemos hacia nuestros clientes es lo más importante".