Ya ha entrado en vigor: estos son los madrileños que podrán tener el nuevo abono de transporte gratuito en 2026

En una ciudad como Madrid, los transportes públicos son muy importantes cada mañana. El hecho de que cada vez más gente viva en la capital hace que moverse por carretera sea casi imposible, especialmente a horas críticas en las que el tráfico es un caos. Además, cada vez más gente también acude cada mañana a Madrid, o a su periferia, solo por motivos laborales.

Aunque después regresen a su lugar de residencia, esté o no en la Comunidad, también son usuarios que contribuyen involuntariamente al colapso de las vías de entrada y salida de la ciudad. Por ello, son tan necesarios unos servicios de transporte público útiles y eficientes. Pero sobre todo, aquellos que no van por carretera, como sucede con el Metro de Madrid.

Sin embargo, la guerra con el transporte público cuenta con años de historia y con infinidad de batallas entre las instituciones regionales y las estatales. Mientras la Comunidad de Madrid ha hecho todo lo posible por que los ciudadanos puedan disfrutar de los diferentes servicios de transporte con precios reducidos, el Gobierno de España y el Ministerio de Transportes han puesto más trabas de las esperadas para continuar con los descuentos.

Por ello, de cara al año 2026, la Comunidad de Madrid tiene confirmado el mantenimiento de todas las bonificaciones extraordinarias al transporte público, las cuales se mantendrán tal y como se venía haciendo en la recta final del año 2025. Concretamente, desde el 1 de julio. Esto es así a raíz de la resolución aprobada por el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

De esta forma, no está prevista una subida de precios. Sin embargo, lo realmente interesante es que habrá ciertos sectores de la población que podrán usar el transporte público totalmente gratis. Un reducido grupo de madrileños que no tendrán que preocuparse por la subida de los precios ni por la pérdida de bonificaciones.

¿Quiénes podrán viajar gratis en transporte público?

A pesar de las desavenencias con el Gobierno central, la Comunidad de Madrid mantendrá una serie de bonificaciones para que los madrileños puedan seguir permitiéndose, en su gran mayoría, la utilización frecuente del transporte público cada mes.

La buena noticia de cara a 2026 es que no está prevista una subida de precios, algo de lo que se beneficiarán unos 6 millones de usuarios. A pesar de que hace 12 meses la situación era muy ventajosa, al menos los usuarios de Metro, EMT, interurbanos y Metro Ligero seguirán con las mismas condiciones económicas que en el segundo semestre de 2025.

Se trata de una prórroga del Gobierno regional, el cual mantiene los incentivos destinados a reducir el coste del transporte para familias, jóvenes, niños y personas mayores. Y son precisamente estos colectivos los más beneficiados por esta decisión, ya que pertenecen a los sectores sociales que podrán viajar completamente gratis.

Los madrileños que podrán usar los diferentes servicios sin coste alguno son los beneficiarios de la tarjeta infantil, de la tarjeta de 7 a 14 años, o los que tienen la tarjeta de mayores de 65 años. Así ha sido confirmado de manera reciente por parte del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Todos ellos podrán desplazarse por toda la región sin coste alguno.

Una posibilidad que, tal y como explica el Gobierno autonómico, se produce gracias únicamente a su intervención, ya que es la Comunidad quien financia estos títulos gratuitos de manera íntegra a través de sus presupuestos. Otra de las grandes victorias del equipo de Isabel Díaz Ayuso es el mantenimiento del descuento del 50% en el Abono Joven, para personas entre 15 y 25 años, y que seguirá costando 10 euros.

Por su parte, los abonos de transporte público para usuarios de entre 26 y 64 años mantendrán una rebaja del 40%, como en 2025. Una condiciones ventajosas que estarán en vigor, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta financiación se realizará conjuntamente por la Comunidad de Madrid, las administraciones adheridas al CRTM y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.