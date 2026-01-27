El peor año de la historia de Cercanías Madrid: más de 1.500 incidencias en lo que va de 2025, una media de 4 al día

2025 fue un año muy complicado para la movilidad en Cercanías en Madrid. La red acumuló más de 1.500 incidencias, con problemas que afectaron tanto al material móvil, que sufrió nada menos que 322 averías, como a las instalaciones, donde se registraron 597 fallos.

Las líneas más castigadas fueron la C-4, con 323 incidencias, la C-8, con 254, y la C-5, con 217.

De hecho, fuentes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) informan de que, desde que hay registros, 2025 ha sido el peor año, ya que en 2024 se produjeron 1.024 incidencias y en 2023 el número fue de 710.

En este contexto de irregularidades frecuentes, este mismo lunes los trenes de las líneas C-7 y C-10 registraron retrasos de unos 20 minutos de media debido a una incidencia en la señalización entre Príncipe Pío y Pozuelo, un tramo clave para miles de viajeros diarios.

Para el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, la situación evidencia un problema de información y confianza hacia los usuarios.

"Queremos saber qué se está haciendo. Lo que no podemos es seguir teniendo ese apagón informativo", denunció, subrayando que la incertidumbre no se limita a incidentes graves, sino que afecta a la vida cotidiana de quienes dependen del servicio para llegar al trabajo, al médico o a la universidad.

Rodrigo también se ha defendido frente a las discrepancias entre los datos que manejan distintas instituciones.

Según explicó, las incidencias que registra el CRTM son las que comunican directamente Renfe y Adif, y el ejecutivo autonómico "no se está inventando los datos".

El consejero insistió en la preocupación de la Comunidad y en que los intentos de comunicarse con el Ministerio de Transportes no han recibido respuesta, algo que achaca a que el Gobierno central "está más preocupado por sus casos de corrupción que por mejorar la vida de los madrileños y los españoles".

Aunque las averías en Cercanías nada tienen que ver con la tragedia de Adamuz, el accidente ferroviario ocurrido hace apenas unos días, en el que murieron 45 personas, ha elevado la sensibilidad social hacia cualquier fallo en la red.

De hecho, este mismo lunes, los retrasos en la C-7 y la C-10 han vuelto a repetir la escena de siempre: andenes llenos, información insuficiente y agendas alteradas.