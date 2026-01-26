Ayuso dice que la visita "histórica" del Papa León XIV en Madrid será de "cuatro días": podría ser en junio o en octubre

León XIV este jueves en el Vaticano en una reunión con los cardenales. Mario Tomassetti Reuters / Vaticano

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este lunes en el desayuno informativo Nueva Economía Fórum que la visita del Papa León XIV a Madrid durará "cuatro días".

"Desconozco la organización y la agenda que va a tener el Papa en Madrid. Todavía no sabemos los detalles", ha comentado. "Es desde luego un motivo de absoluto orgullo que Su Santidad tenga a España entre sus primeros viajes y que además venga a la capital por cuatro días", ha añadido.

Además, ha afirmado que será "histórica", espera que todas las administraciones estén "a la altura" y pondrá "todo lo que esté en su mano" para colaborar y ayudar en este viaje.

"Me parece que es un gesto enorme con el mundo en español, con nuestro país y también con aquellos que sufren, porque en parte también tiene la vista puesta en los inmigrantes y en las Islas Canarias, muchas veces olvidadas", ha expresado la dirigente regional.

Espera que el resto de administraciones "colaboren" porque es algo que afecta "a España entera" y también influye en su prestigio. "Se trata de una ciudad, una región y de un país que somos de convivencia, en pluralidad, en su mayoría católico, se sea o no se sea creyente y creo que eso es lo que tiene que quedar de la visita de Su Santidad a nuestro país", ha valorado.

La visita: octubre o junio

Desde que se conociera el anuncio oficial de una visita del Papa este año para Madrid, Canarias y Barcelona en España, se han ido conociendo algunos pequeños avances, pendientes aún por confirmar.

Pese a que la agenda prevista no está cerrada ni se ha hecho oficial, las fechas barajadas por parte de la Iglesia española se encuentran entre junio y octubre.

Las mismas fuentes han insistido en que la fecha del viaje aún "no está cerrada" y podría ser, bien en junio, mes que se había barajado hasta ahora, ya que coincide del centenario de la muerte del arquitecto, Antonio Gaudí, que dirigió la construcción de la Sagrada Familia desde 1883 hasta su muerte, y con la culminación de la torre de Jesucristo, pero para el que van "muy justos" de tiempo; o bien en octubre, dando a la Iglesia española y a las administraciones algo más de tiempo para organizar la visita.

Además, han asegurado que ya han mantenido "conversaciones" con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, así como el nuncio de Su Santidad en España, Piero Pioppo, con la Casa Real y con el Gobierno español para transmitirles que el viaje "está sobre la mesa".

Otro de los detalles que se han podido conocer es la propuesta del Bernabéu, el estadio del Real Madrid, como uno de los escenarios de la visita, según han confirmado fuentes eclesiales. También El Escorial se podría encontrar entre sus paradas.

En este sentido, las diócesis implicadas en el viaje, Madrid, Barcelona y Canarias -los destinos que el Papa quiere visitar-, están constituyendo sus "equipos" para preparar la logística, buscar voluntarios, financiadores, y "barajar las posibilidades" de la visita.