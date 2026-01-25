La 'megaobra' de 671 millones de euros que conectará estos dos barrios de Madrid: 6 kms de recorrido y 12 meses de trabajos

Las claves nuevo Generado con IA La ampliación de la Línea 11 del Metro de Madrid tendrá una inversión de 671 millones de euros y conectará Conde de Casal con Plaza Elíptica. La obra incluye la construcción de cinco nuevas estaciones: Comillas, Madrid Río, Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal. La tuneladora Mayrit excavará 5.227 metros de túnel a un ritmo diez veces más rápido que el método tradicional, comenzando en marzo. El nuevo eje permitirá conectar Cuatro Vientos con Valdebebas a lo largo de 33 kilómetros y enlazará con siete intercambiadores, mejorando la movilidad en Madrid.

En los últimos años, diferentes infraestructuras de Madrid están sufriendo trabajos de modernización y actualización de manera constante. Aunque ninguna como el Metro de Madrid, el cual está siendo el epicentro de un gran cambio en los transportes de la capital de España y de buena parte de la Comunidad.

Por ejemplo, una de las renovaciones más importantes es la que se ha llevado a cabo en la Línea 6, donde se ha procedido a la automatización del servicio, lo que ha obligado a tener las estaciones cerradas durante muchos meses y donde todavía continúa trabajándose.

Sin embargo, estas transformaciones que afectan a la Comunidad de Madrid no solo son los que avanzan por vías férreas, sino también por carretera. Sin embargo, los trabajos más intensos en estos momentos se están llevando a cabo en la Línea 11, la cual ha sufrido actualizaciones constantes recientemente.

De hecho, fuentes oficiales han informado de que la ampliación de esta Línea 11, una obra que va a suponer una inversión de más de 600 millones de euros, ya ha avanzado más allá del 50% de la realización de los trabajos necesarios. Una obra que conseguirá unir la zona entre Conde de Casal y Plaza Elíptica.

Uno de los puntos más importantes de estos trabajos se centra en la futura estación de Comillas, punto a partir del cual empezará a trabajar la tuneladora más famosa de España, Mayrit. Esta, una vez termine su montaje, va a suponer otro gran impulso para concluir los trabajos que ya se están llevando a cabo y que van a hacer del suburbano madrileño un servicio mucho más avanzado y mejorado.

Una obra de 671 millones

En total, la inversión necesaria para la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid será de 671 millones de euros, de los cuales más de 55 se invertirán en la creación de un impresionante túnel. De momento, ya se han producido avances importantes y es que los 679 metros que separan Plaza Elíptica y la futura estación de Comillas ya han sido excavados.

Sin embargo, estos trabajos se han realizado de manera manual. "Ya tenemos una bóveda que se está ejecutando al 63%", decía Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, quien también ha celebrado el mayor "hito" hasta el momento, el cale del túnel ejecutado entre Plaza Elíptica y la futura estación de Comillas.

Está previsto que estas excavaciones continúen hasta el próximo verano, cuando se realice otro cale para conectar con el extremo del túnel en el fondo de saco de Plaza Elíptica. Y en marzo será turno para que Mayrit entre en acción, perforando los 5.227 metros de túnel que restan hasta Conde de Casal, a un ritmo de 500 metros al mes, diez veces más rápido que con el método tradicional.

En ese momento llegarán otros cuatro cales, uno por estación: Madrid Río, Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal. La ampliación de este tramo, cuyas obras está previsto que finalicen en 2027, contempla la construcción de cinco estaciones, ya que a las cuatro anteriormente mencionadas se une la de Comillas. El resultado será una diagonal que conectará en el futuro Cuatro Vientos con Valdebebas, a lo largo de 33 kilómetros, y enlazará con siete intercambiadores.

Los expertos aseguran que las obras se encuentran avanzadas en más de un 50%, destacando sobre todo las estaciones de Comillas (63,5%), Madrid Río (67,4%), Palos de la Frontera (60,6%). El nuevo eje permitirá reducir el paso por áreas centrales y mejorará el enlace de barrios y nuevos desarrollos urbanísticos.