Pisos por 200 euros en alquiler y empleo asegurado: se buscan vecinos en este pueblo a solo 1 hora de Madrid

España es un país que tiene muchas zonas "tensionadas". Un término que se ha puesto muy de moda en los últimos años y que se puede atribuir a diferentes campos. Desde el mercado de la vivienda al del trabajo.Dos sectores que, eso sí, van de la mano de una manera poderosa, sobre todo en puntos como la Comunidad de Madrid.

Y es que si hay una zona tensionada por antonomasia en España esa es la región que hace de eje central. Y no solo por la capital, sino que muchos municipios de sus alrededores comienzan a padecer también unos efectos que se reproducen como si se trataran de un virus. Si los precios en Madrid suben y la población se marcha a vivir a localidades cercanas, estos progresivamente también subirán.

Es por ello que el efecto dominó termina llegando hasta municipios que, a pesar de estar cerca de Madrid, ya pertenecen a otras provincias y comunidades de España. Sin embargo, no todos los lugares existen las mismas oportunidades a pesar de que se encuentran en la zona que nos interese, como en este caso puede ser Madrid.

Y lo que es una realidad más poderosa aún es que no todos los municipios ofrecen oportunidades tan buenas como las que ofrece Albares, un pueblo de la provincia de Guadalajara que se sitúa a poco más de una hora de Madrid y que ofrece viviendas a precios muy asequibles y donde encontrar un trabajo no parece complicado. Por ello, es la oportunidad perfecta tanto para un nuevo comienzo como para hallar lo que es casi imposible tener en Madrid.

Albares se ha incorporado a la plataforma 'Vente a vivir a mi pueblo' a través de la cual busca nuevos vecinos que quieran formar parte de sus gentes, dando paso a esa mezcla entre los recién llegados y los que llevan toda la vida en este municipio situado muy cerca de Guadalajara.

¿Cómo es el pueblo de Albares?

Albares es un municipio de apenas 600 habitantes situado en la provincia de Guadalajara, propio de la Alcarria Baja. A pesar de que no suele estar incluido entre los pueblos más bonitos o interesantes para visitar, lo que sí es cierto es que tiene varios detalles que lo convierten en un destino atractivo para según qué propósitos.

Uno de ellos es su interesante localización geográfica, ya que se encuentra muy cerca de la frontera con la Comunidad de Madrid. Por ello, se sitúa a poco más de una hora de la capital, siendo un lugar idóneo para trabajar en Madrid, pero que permite encontrar viviendas a precios mucho más asequibles.

De hecho, una de sus ventajas para atraer a nuevos vecinos es que hay alquileres por 400 euros, cuando en Madrid podrían costar, de media, el doble. E incluso podríamos encontrar oportunidades por 200 euros. Una auténtica ganga.

Otra de sus maravillas, sobre todo para los amantes de la vida tranquila, es que no suele haber sobresaltos y que sus 600 habitantes suelen vivir en paz y armonía. El lugar ideal para escapar del ruido y del agobio de un Madrid que nunca se detiene.

Para todas estas personas, los precios que ofrece Albares son una bendición, ya que incluso podemos lanzarnos con la compra de viviendas que oscilan entre los 50.000 y los 100.000 euros. Pero para quienes decidan romper con todo o para quienes estén buscando una oportunidad, este pueblo alcarreño tiene ofertas de trabajo disponibles en sus principales sectores productivos, así que el empleo es casi asegurado.

Albares se sitúa a 75 kilómetros de Madrid y a unos 60 de Guadalajara, y muy bien comunicado con ambas ciudades, ya que cuenta con servicio de autobús hasta los dos destinos, pensado precisamente para esas personas que van y vienen a trabajar. Los mercados más activos son el sector servicios, la agricultura y la ganadería, el comercio y pequeñas empresas y talleres.

Ahora, el objetivo del pueblo es volver a ocupar casas deshabitadas para evitar que el municipio se vacíe. Por ello, sus precios son tan asequibles, lejos de los 4.000 euros de media que cuesta el metro cuadrado en Madrid o de alquileres que superan los 1.000 euros por pisos que no llegan a los 50 metros cuadrados.

Además, para incentivar aún más la llegada de nuevos vecinos, el Ayuntamiento y la Diputación han articulado ayudas y subvenciones para las familias que decidan empadronarse. Y para los que piensen que se trata de un lugar casi abandonado, Albares cuenta con servicios como centro de salud, colegio, instalaciones deportivas, gimnasio, banco con cajero, supermercado, biblioteca, centro cultural, residencia de mayores y centro de día, bares, restaurantes, estanco y pequeños comercios. Por lo que no nos faltará de nada en nuestro día a día.