La Justicia paraliza de forma cautelar el cierre del centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón a petición del Gobierno

Migrantes procedentes de Canarias en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón, a 30 de octubre de 2023. A. Pérez Meca / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La Justicia ha paralizado cautelarmente el cierre del centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón, respondiendo a la petición del Gobierno. El ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP, había ordenado el cierre del centro alegando la falta de licencia para su actividad. El Ejecutivo recurrió la decisión municipal tras anunciarse que se podría trasladar a estas instalaciones a unos 400 menores migrantes no acompañados desde Canarias.

El Gobierno ha logrado que la justicia paralice de forma cautelar el cierre del centro de refugiados que el Ejecutivo gestiona en Pozuelo de Alarcón, una clausura que el ayuntamiento de este municipio madrileño ordenó alegando la falta de licencia.



Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han indicado a EFE este jueves que el Juzgado de lo Contencioso número 16 de Madrid ha aceptado las medidas cautelares pedidas por el Ejecutivo, paralizando así el cierre del centro, que no será clausurado mientras no resuelva el recurso interpuesto, según señalan estas fuentes.



La Alcaldía de Pozuelo de Alarcón, gobernada por el PP, ordenó cerrar este recurso el pasado 31 de julio alegando que el Ejecutivo no disponía de licencia para su actividad después de que trascendiese que se barajaba trasladar a estas instalaciones a unos 400 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias.



La Secretaría de Estado de Migraciones presentó entonces alegaciones y un recurso de reposición, pero el 15 de septiembre el Ayuntamiento declaró su cierre definitivo, por lo que el Ejecutivo acudió a la vía judicial el pasado 17 de noviembre para evitar este final.