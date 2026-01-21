El método de éxito de Manuel Bautista, alcalde de Móstoles: es la ciudad del sur de Madrid donde más baja el paro

Los números han terminado por darle la razón a Manuel Bautista. Y es que bajo su mandato, Móstoles ha cerrado 2025 como la ciudad del sur de la Comunidad de Madrid con la mayor caída del paro del año.

Al frente de la alcaldía desde 2023, califica estos "buenos datos" como "el resultado del compromiso" iniciado desde que se encuentra al frente del Gobierno municipal. Y las cifras lo avalan: 463 personas salieron de las listas del paro en el último año, lo que supone una caída del 4,83%, por encima de municipios vecinos como Alcorcón (138), Getafe (329), Leganés (356) o Fuenlabrada (426).

Señala a Madrid Total que el 'secreto' de este éxito han sido varios pilares: la "fiscalidad a la baja", presupuestos "ambiciosos y realistas", medidas formativas, así como orientación laboral y la aceleradora de startups, además del apoyo al pequeño comercio.

El alcalde del Partido Popular llegó al gobierno local tras ocho años con la izquierda al mando. Por ello, ya en una entrevista con EL ESPAÑOL a comienzos de su mandato aseguraba que "había muchas cosas que mejorar". Su objetivo: volver a poner a la ciudad que le vio crecer en el mapa de "municipios importantes".

En ese momento, ya enumeró alguna de las medidas que estaba poniendo en marcha y que ahora, después de dos años, pone de ejemplo. Es decir, la apuesta por el pequeño comercio, la confianza en sus presupuestos "aprobados en cada uno de los ejercicios" -en contraposición con los que se encontró en 2023, "prorrogados del 2022 y hechos en diciembre del 2021"-; así como la bajada de impuestos.

La estrategia para Móstoles

Manuel Bautista ya había ocupado puestos en el terreno político antes de acabar siendo el primer edil de Móstoles. Fue así concejal de Fuenlabrada (2011-2015) y también ocupó un escaño con el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid durante la XII Legislatura.

Aunque su carrera profesional se había centrado en la docencia. Ha sido así director de escuelas infantiles y colegios en otros municipios como Rivas, Coslada y Fuenlabrada, y ha impartido clase en casi todos los niveles educativos, desde Infantil hasta Secundaria.

Manuel Bautista, alcalde de Móstoles durante su entrevista en las oficinas de EL ESPAÑOL. Javier Carbajal.

Quizá por eso es que Móstoles presentara el pasado año la mayor oferta formativa concedida a un municipio de la Comunidad de Madrid. Se trata de una de las bases que, según Bautista, forma parte de esta estrategia que ha hecho que Móstoles haya presentado estos datos.

Tal y como apuntan fuentes municipales, en 2025 la empresa municipal Móstoles Desarrollo impartió 68 acciones formativas gratuitas y contó con más de 900 participantes. "Casi un 50% de quienes participaron en estos programas ha regresado al mundo laboral".

"Continuaremos, con el empleo de calidad, la formación y el desarrollo profesional de los mostoleños", afirma el alcalde en declaraciones a este periódico en este sentido. Por ello, asegura que dichos programas seguirán este año, con 62 cursos gratuitos y 1.000 plazas relacionados con la administración y gestión, comercio y marketing, idiomas, actividades deportivas, sanidad, jardinería, servicios socioculturales, imagen personal, informática, hostelería y construcción.

Unos cursos que "no se eligen al azar, sino en función de la demanda real de las empresas": electricidad, fontanería, soldadura, atención sociosanitaria, logística, marketing digital, idiomas...

Asimismo, ha sido el primer año en organizarse el primer Encuentro de Empleo para Personas con Discapacidad y personas vulnerables. "Más de 300 asistentes, 200 ofertas de trabajo y se realizaron 1.315 entrevistas en un solo día".

También en la Feria de Empleo Activa Móstoles participaron "grandes empresas a nivel nacional". En los dos días de encuentro se realizaron "un total de 2.332 entrevistas a candidatos" de las cuales consideraron aptas "248 candidaturas para continuar en sus procesos de selección".

Por otro lado, la bajada de impuestos también pretende generar un entorno atractivo para la inversión de empresas, "impactando directamente en la creación de empleo".

"Desde el inicio del mandato hemos apostado por aliviar la carga fiscal, tanto a las familias como al tejido productivo, porque creemos firmemente que bajar impuestos es una herramienta eficaz para dinamizar la economía y crear empleo. Nuestro objetivo es claro: facilitar que quien quiera invertir en Móstoles lo haga aquí y crezca aquí", comenta Bautista.

Destaca así, la reducción del IBI, que este año pasa del 0,52% al 0,49%. Esto supone, en este mandato, "un ahorro de más de 6 millones de euros para los vecinos y empresas locales".

Además, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en Móstoles destaca, entre los grandes municipios de la región, con la tasa más baja y se mantienen las bonificaciones del 40% al 80% para obras que generen empleo, según el número de puestos creados.

De esta forma, también matiza la apuesta por "proyectos de innovación" que regeneren los barrios, revitalicen el tejido productivo y generen oportunidades para los mostoleños. "Queremos seguir en la senda de convertir a Móstoles en una ciudad más moderna, sostenible y con mayores oportunidades para quienes impulsan el empleo y el crecimiento desde el ámbito local", señala el alcalde.

Una iniciativa realizada a través del programa MIEB, para "fortalecer un entorno donde conviven jóvenes emprendedores y compañías consolidadas, generando sinergias, formación y oportunidades reales de desarrollo".

Pero no solo pretenden impulsar los nuevos proyectos, también el pequeño comercio: "El impulso económico y comercial de Móstoles también ha sido una prioridad para nosotros. En ese sentido, hemos desarrollado campañas y actividades para dinamizar nuestros establecimientos, nuestra hostelería y los productos locales, fortaleciendo el tejido empresarial de la ciudad", comenta el primer edil.

Más de 1.300 establecimientos han participado este año en distintas acciones de promoción, como ferias del comercio local y bonos de consumo. El retorno económico ha superado el millón de euros.

Por último, desde el Consistorio expresan la credibilidad de los presupuestos, "a diferencia de otros municipios de la zona". El de 2026 serán los más altos de la historia de la ciudad: con 230,9 millones de euros -casi 23 millones de euros más que el del pasado ejercicio-.

"Se trata de unos presupuestos históricos, ambiciosos y realistas. Demuestran que es posible crecer, invertir más y mantener una gestión responsable de los recursos públicos con menos impuestos", apunta Bautista.

En el municipio -el segundo más poblado de la región, con más de 214.000 habitantes, según datos recientes del INE para 2025-, hay en la actualidad 9.123 personas desempleadas, de las cuales 5.491 son mujeres y 3.632 hombres.

Por sectores, el sector servicios continúa siendo el que más alta tasa de paro registra, con 7.168 personas en situación de desempleo, seguido de la construcción (785) e industria (524).