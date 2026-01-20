El plan de Ayuso al no poder contratar profesores de Matemáticas: multiplicar con robots y calcular con canciones

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid enfrenta una escasez de profesores de Matemáticas, con 250 vacantes sin cubrir solo en la región. El Plan de Rescate de las Matemáticas incluye el uso de robots y canciones para enseñar, y se aplica en más de 1.200 centros públicos. El Gobierno central rechazó la propuesta de Ayuso de permitir que estudiantes universitarios y jubilados impartan clases de Matemáticas. Se están ofreciendo cursos de didáctica de las Matemáticas para más de 500 docentes, apoyando nuevas estrategias educativas en las aulas.

La Comunidad de Madrid lleva desde que comenzó el nuevo curso ideando un plan para paliar la falta de profesores de Matemáticas. Un problema que no solo afecta a la región madrileña, sino que se encuentra en todo el territorio nacional.

Según los últimos datos publicados por el Monitor de la Educación y Formación de la Unión Europea, durante el año 2023 más de 720 plazas de profesores de Matemáticas se quedaron sin cubrir en España. De las cuales, 250 corresponden a Madrid, según el sindicato CSIF.

La primera solución que aportó la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, el pasado mes de septiembre fue la de pedir al Gobierno central de Pedro Sánchez que "de manera excepcional y ante la escasez de profesores" se permitiese dar clases a los estudiantes de tercero de la carrera universitaria de Matemáticas e Ingenierías, así como a los docentes sin máster habilitante o jubilados.

Sin embargo, l Ministerio de Educación ha abandonado a su suerte a Ayuso rechazando su propuesta y argumentando que las medidas propuestas "socavan la calidad de la docencia".

Ante esto, los colegios de la región han tenido que adaptarse a las otras medidas del Plan de Rescate de las Matemáticas para "salvar" esta asignatura. Un programa que se está poniendo ya en marcha en más de 1.200 centros educativos sostenidos con fondos públicos para mejorar la formación de 500.000 alumnos.

Así, este martes el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha visitado el colegio público Marqués de Suanzes del distrito San Blas-Canillejas de la capital, uno de los que ya lo está aplicando desde el principio del curso 2025/26.

Durante su estancia, Viciana ha acompañado a alumnos y docentes en una de las sesiones de diez minutos de práctica de cálculo mental que realizan a diario los escolares de segundo ciclo de Infantil y Primaria. Algunas de las actividades han consistido en hacer la tabla de multiplicar del 7 con un robot y escuchar la canción Bailemos de Dani Fernández.

"La forma de trabajarlo les interesa un poquito más. Cuando hacemos actividades en grupos, el hecho de estar con sus compañeros hace que sea más llamativo para ellos y que encuentren un apoyo en sus iguales. Muchas veces el estar en una clase más teórica, algunos se hacen pequeñitos y no participan tanto. De esta forma, todos participan en el proceso, aunque lleguen al resultado de formas diferentes", ha destacado Andrea Campos, tutora de 6º de Primaria, en declaraciones a Europa Press.

Además, el Gobierno regional ha puesto a disposición de todos los centros unas guías para facilitar el repaso continuado de la materia, adaptadas a los conocimientos exigidos en cada etapa y curso. Incluyen un glosario de palabras y expresiones matemáticas o ejemplos de actividades para las clases habituales y en los diez minutos de prácticas diarios, entre otros contenidos.

Y es que, como ha señalado el consejero, esta iniciativa tiene el doble objetivo de elevar el nivel de los estudiantes "en una asignatura tan importante para su formación" y revertir el déficit estructural de profesores, que afecta a toda España y Europa.

Asimismo, los cinco Centros Territoriales de Innovación y Formación (CTIF) y el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa (ISMIE) están impartiendo actualmente 24 cursos sobre didáctica de las Matemáticas, en los que más de 500 docentes reciben conocimientos y estrategias para hacer la asignatura más atractiva. Este aprendizaje continuará todo el curso académico con nuevos grupos de profesores y maestros.

Falta de profesores

Por otro lado, desde la Consejería de Educación aseguran que el Ejecutivo autonómico "ha tomado las medidas en su mano para revertir" la falta de profesores. Por ello, se sigue reclamando al Gobierno central que tanto los docentes de la materia sin el máster habilitante, como los estudiantes y jubilados puedan dar clases, "algo que ya se permitió durante la pandemia con buenos resultados".

Por ahora, han comentado que los titulados universitarios en cualquier ingeniería y otras carreras de ciencias ya pueden ser candidatos para participar en el listado de interinos permanentemente abierto para cubrir las necesidades puntuales que se puedan plantear.