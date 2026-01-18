La Comunidad de Madrid avisa: la nueva ayuda de Ayuso de más de 3.000 euros para familias con hijos menores de edad

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid prepara una nueva ayuda de hasta 3.113 euros para familias con hijos menores escolarizados en centros privados autorizados de 0 a 3 años. La beca cubre 11 meses del curso escolar, con una cuantía mensual de 177 euros, que puede aumentar a 283 euros para familias con menores ingresos. Para acceder a la ayuda, el menor debe haber nacido antes del 1 de enero de 2026, estar matriculado en un centro privado autorizado y no superar un límite de renta per cápita de 35.913 euros. La solicitud debe hacerse telemáticamente y puede incluir a varios hermanos en un solo trámite.

No corren tiempos fáciles para los habitantes de las grandes ciudades como Madrid. Es en estos núcleos sociales donde más se está acentuando el aumento del coste de vida, el cual se hace realidad sobre todo en cómo se han disparado los precios de la vivienda, de la cesta de la compra o incluso de ocio.

Sin embargo, no en todas las regiones de España las instituciones públicas están tan pendientes de esta situación como sucede en la Comunidad de Madrid. Y es que en los últimos años, el Ejecutivo regional se ha caracterizado por lanzar una buena cantidad de ayudas dirigidas hacia diferentes ámbitos. Desde bonificaciones para la vivienda hasta los colectivos más desfavorecidos como los autónomos.

Además, la Comunidad de Madrid también se ha convertido en la región del país que mayores bonificaciones fiscales ha incluido dentro de sus políticas y medidas. Ahora, buena parte de los esfuerzos del Ejecutivo comunitario se centran en diseñar la hoja de ruta de nuevas ayudas para el año 2026 y para el año 2027.

Y fruto de ese estudio surge un proyecto que será de gran ayuda para las familias en los próximos meses. Se trata del paquete de medidas que incluirá ayudas para las familias que tengan hijos menores de edad. Unas bonificaciones destinadas a solventar el impacto del curso escolar y que ya se encuentran consolidadas dentro del sistema de ayudas regionales.

No obstante, con la llegada del nuevo año, la Comunidad de Madrid tiene la necesidad y la obligación de volver a poner en marcha este tipo de ayudas, las cuales se encuentran todavía en tramitación, pero avanzando en los nuevos proyectos de cara al nuevo año. Por ello, desde el equipo de Isabel Díaz Ayuso ya ponen sobre aviso a los interesados.

¿Cómo será la nueva ayuda de Ayuso a las familias?

La Comunidad de Madrid lleva ya varios años convirtiéndose en una de las regiones de España que mayor número de ayudas pone en marcha para intentar mejorar la situación de sus ciudadanos. Uno de sus paquetes de bonificaciones que mayor atención está generando en estos momentos es el que gira en torno a las familias.

Pero más concretamente, las familias con hijos menores que están en edad de escolarización infantil. Se trata de la beca para la escolarización en centros privados autorizados en el primer ciclo, de 0 a 3 años, de hasta 1.947 euros. Sin duda, un gran impulso que permite reducir en gran medida el coste mensual de estas escuelas.

Con la convocatoria para el curso 2025-2026 en tramitación, la mirada ya está puesta en la próxima edición de esta ayuda en la que se aumentará el apoyo económico para miles de familias madrileñas.

Estas becas se conceden en un periodo de 11 meses que arranca en septiembre y que finaliza en julio, abarcando el periodo del curso. La cuantía de esta ayuda se reparte con un bonus de 177 euros cada mes. Sin embargo, las familias con menores ingresos, calificadas con cinco puntos según el criterio de ingresos familiares, pueden acceder a una cuantía de 283 euros mensuales, alcanzando un total de 3.113 euros durante todo el curso.

Además, el Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso explica que estas ayudas se pueden complementar con otros bonus destinados a la misma finalidad. Eso sí, la suma total no puede exceder la cuota de escolarización. Y están destinadas para padres, madres o tutores legales

Pueden beneficiarse de esta beca tanto menores de hasta 3 años como aquellos niños mayores de esa edad que tengan que estar un año más en el primer ciclo por necesidades educativas. Y para poder solicitar esta ayuda será necesario cumplir con una serie de requisitos.

Que el menor haya nacido antes del 1 de enero de 2026.

Estar matriculado o tener reserva de plaza en un centro privado autorizado.

No supeerar el límite de renta per cápita de 35.913 euros.

Aportar el libro de familia o certificado de nacimiento del menor.

En caso de que la ayuda se solicite para varios hermanos se puede hacer en una sola vez. Y esta debe realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid. El plazo máximo de resolución es de cinco meses y transcurrido ese tiempo, el silencio administrativo se entiende como efecto desestimatorio.