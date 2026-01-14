Entra en concurso de acreedores el centro comercial Oasiz, el más grande de la Comunidad de Madrid

Las claves nuevo Generado con IA El centro comercial Oasiz Madrid, ubicado en Torrejón de Ardoz, ha entrado en concurso de acreedores tras la solicitud voluntaria de su propietaria, Carlotta Iberia. Pese a la mejora en ocupación y ventas desde el cambio de gestión en febrero de 2024 por Eurofund Group, el centro arrastra deudas superiores a 320 millones de euros. El principal acreedor, el fondo Cale Street, ha presentado una oferta para adquirir la totalidad del complejo, que sigue operando con normalidad. Oasiz Madrid abrió en 2021, tiene 90.000 m² de superficie alquilable y ofrece tiendas de grandes marcas, ocio y restauración.

El centro comercial Oasiz Madrid, ubicado en Torrejón de Ardoz, lleva desde hace un tiempo en una situación complicada. El último movimiento dado por parte de su propietaria Carlotta Iberia ha sido la solicitud voluntaria de concurso de acreedores el pasado mes de diciembre.

Este lunes el juzgado de lo Mercantil número 14 de Madrid ha aceptado dicha solicitud, según ha adelantado el diario Cinco Días y ha podido confirmar este periódico a través de fuentes cercanas.

La situación llega tras meses de negociaciones entre los acreedores para consensuar un plan que reestructure la deuda del centro. De hecho, ya el pasado verano se acogieron a preconcurso de acreedores como "mecanismo legal, técnico y preventivo, cuyo objetivo es garantizar la sostenibilidad a largo plazo de Carlotta Iberia", como afirmaron a EL ESPAÑOL en dicho momento.

Se trataba de una medida de respuesta ante una "situación jurídica heredada". Es decir, debido a la deuda acumulada, a pesar de la mejora "clara y sostenida" que presenta el centro desde el cambio de gestión en febrero de 2024 por Eurofund Group.

"La ocupación ha aumentado un 13 %, se han creado más de 100 nuevos puestos de trabajo y el tráfico de visitantes ha crecido un 5,8 % interanual. En términos generales, se ha registrado un incremento en las ventas del 20,68 % entre enero y abril de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, lo que refleja el impulso positivo y la solidez operativa del centro comercial", comentaban a EL ESPAÑOL el pasado mes de junio.

Por lo tanto, esta nueva situación implica un proceso de venta, aunque no la inoperatividad del complejo, que continúa funcionando con normalidad. Y es que, según publica Cinco Días, las deudas superarían los 320.000.000 de euros, mientras que una tasación reciente de la consultora CBRE sitúa al Oasiz en un valor de unos 140.000.000 de euros.

Así, el principal de los acreedores es el fondo Cale Street, que ha presentado una oferta por el conjunto del negocio en su totalidad (contratos con marcas, locales y otros derechos, así como la superficie).

Abierto en 2021

El macrocentro comercial lleva abierto desde diciembre de 2021 con una apuesta por tiendas multimarca al aire libre y con vistas al lago central del complejo. Un concepto de establecimientos abiertos a la calle muy típico de los malls americanos.

Actualmente -y pese a que los primeros años se vieron afectados por cierres y aperturas con escasos meses de vida útil-, cuenta con locales alquilados a marcas tan conocidas como Lidl, Fnac, Nike, Pull & Bear, Mango, Action y Adidas.

Además, cuenta que una oferta de ocio basada en cines, operados por Cinesa, circuito de motocross y karts, gimnasios, camas elásticas, juegos deportivos interactivos, recreativos y bolera, entre otras.

Su superficie bruta alquilable es de 90.000 metros cuadrados, mientras que la superficie total alcanza los 250.000 metros cuadrados (incluyendo las 3.600 plazas de aparcamiento).