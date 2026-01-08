Ayuso usará la IA en los colegios para poner deberes y hablar con los padres de migrantes que no conocen el español

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid integrará herramientas de inteligencia artificial en EducaMadrid para personalizar contenidos y facilitar la comunicación con familias migrantes. La IA permitirá a los profesores generar materiales adaptados al ritmo y características de cada alumno, además de ayudar en la creación de cuestionarios, exámenes y materiales de refuerzo. Se implementará un asistente inteligente para agilizar la redacción y revisión de correos electrónicos, permitiendo ahorrar hasta tres millones de horas en tareas administrativas. Las nuevas funcionalidades se probarán inicialmente en cinco centros educativos antes de extenderse a todos los colegios e institutos de la región.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, está trabajando para integrar nuevas herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en la plataforma EducaMadrid.

Se trata de la web que integra un conjunto de servicios digitales gratuitos para toda la comunidad educativa de la región (es decir, profesores, alumnos, familias y centros públicos). Así, ofrece herramientas como aulas virtuales, correo electrónico, almacenamiento en la nube...

Ahora, también va a permitir generar contenidos personalizados para los alumnos a través de la IA. En concreto, desde la Consejería de Digitalización enumeran algunas nuevas funciones como el diseño de estos materiales para cada alumno en función de su capacidad de aprendizaje. O, también, el uso de esta herramienta para comunicarse con padres migrantes en otros idiomas.

Con esto se espera liberar a cada profesor de aproximadamente 40 horas al año dedicadas a tareas rutinarias o burocráticas para que puedan dedicarlas a labores puramente académicas.

Esto supone que, en cifras globales, el conjunto del personal docente pueda ahorrar hasta tres millones de horas en ese tipo de tareas más administrativas.

El uso de la IA

En una primera instancia, se pondrá en marcha un asistente inteligente de generación, revisión y mejora de correos electrónicos con el que los profesionales podrán seleccionar textos predeterminados, solicitar propuestas de redacción, así como realizar revisiones ortográficas o de estilo.

"Con esta nueva funcionalidad se ganará rapidez y eficacia en una labor que a veces es repetitiva, especialmente cuando se comunican mensajes como cambios de horario o la celebración de actividades habituales que se celebran de forma habitual en los centros", ha asegurado el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, en un comunicado.

En una segunda fase, se integrará una solución que permita a los profesores diseñar contenidos personalizados de manera automática para sus alumnos en función de variables como el ritmo de aprendizaje del grupo o las características de cada estudiante.

Así, por ejemplo, el sistema podrá ser entrenado para que elabore cuestionarios de autoevaluación o de repaso para la clase, exámenes o apuntes específicos y material de refuerzo sobre una materia concreta, siempre con recursos obtenidos de fuentes educativas internas.

Además, ofrecerá la posibilidad de interactuar y recibir las respuestas en diferentes idiomas para que la herramienta pueda ser usada por trabajadores y usuarios de las Escuelas Oficiales de Idioma o para permitir que los maestros puedan comunicarse fácilmente con familias que no manejen aún el castellano.

Estas funcionalidades se podrán en marcha de manera experimental en cinco centros (CRA Los Olivos, IES Maria de Molina, IES Juan Carlos I, CEIP Ciudad del Aire e IES Marie Curie) para evaluar su utilidad previa al despliegue en el resto de los colegios e institutos.

Estas mejoras se sumarán a otras implementaciones tecnológicas que ya se han integrado en EducaMadrid, como los formularios en la sección Cloud, que permiten realizar consultas digitales a los usuarios para recopilar información de manera ágil y segura sobre asuntos que afecten al funcionamiento del centro, por ejemplo, para conocer el grado de satisfacción de los alumnos y los padres acerca de una actividad organizada por el equipo educativo.

Además, en enero de 2024 entró en funcionamiento Whisper, un sistema de IA que hace posible crear de forma automática subtítulos en los vídeos educativos que se suben a la Mediateca de la plataforma, lo que ha mejorado su accesibilidad y usabilidad. También se ha lanzado recientemente EMpieza, un portal que reúne todas las secciones que integran EducaMadrid para agilizar su uso.