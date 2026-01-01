Los retos de Madrid en 2026, el año de los grandes eventos: del récord de Bad Bunny a la F1 o la ampliación del Movistar Arena

Ya lo lleva avisando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde hace tiempo. La última vez, hace unas semanas, cuando presentaba la región como foco de eventos deportivos en el Middle East Sports Investment Forum, un foro sobre inversiones en el mundo del deporte: "Madrid está viviendo sus mejores momentos".

Así lo avalan las celebraciones estos últimos años de grandes acontecimientos, como la del partido de la NFL que tuvo lugar el pasado mes de noviembre en el Santiago Bernabéu o el gran concierto de Taylor Swift en este mismo estadio.

Y en esta línea encara este 2026 que entra con una agenda que integra fechas tan esperadas como los conciertos de récord de Bad Bunny o la Fórmula 1, que agotó las primeras entradas generales en apenas dos minutos.

Grandes eventos deportivos

Cuando se habla de grandes eventos en Madrid este 2026, el primero que viene a la cabeza sin dudarlo es el Gran Premio de España de la Fórmula 1. El próximo mes de septiembre es la fecha en la que los meses de espera para los fans del automovilismo por fin se terminarán.

Desde que se anunciara la acogida de este premio por la capital, hace dos años, las expectativas por este evento han ido en aumento. Aún está todavía en construcción el circuito -Madring- que se ubicará en Ifema, pero ya ha habido pequeñas píldoras de emoción para ir abriendo boca.

De hecho, el pasado mes de junio el piloto de carreras Carlos Sainz, embajador de este nuevo circuito, se subió a un FW45 (coche utilizado por su escudería en la temporada 2023), para probar por primera vez Madring en un tramo de un poco más de un kilómetro.

Pero esta no es la única cita destacada en cuanto al deporte del motor se refiere. El próximo mes de marzo, por primera vez en la historia, el Circuito de Madrid Jarama acogerá una carrera del Campeonato del Mundo de Fórmula E (el equivalente a la Fórmula 1 de los coches eléctricos).

Arco de salida que tendrá el Gran Premio de España de Fórmula 1, en Ifema Madrid. Alberto Ortega Europa Press

Y no se queda aquí. Las aspiraciones de Ayuso para el futuro son celebraciones de tal calibre como la NBA, tras la llegada de la NFL hace unos meses. De hecho, en los próximos años ya está programado la final de la Champions en 2027 y el Euro Basket en 2029.

También por ello hace unas semanas que se anunció la ampliación del aforo del Movistar Arena (antes WiZink Center) hasta los más de 20.000 espectadores. Una intención que está prevista también para este 2026.

Conciertos de récord

Hasta 10 conciertos tiene programados Bad Bunny para la próxima primavera en Madrid. El Estadio Metropolitano será testigo de uno de los récords conseguidos por el cantante puertorriqueño.

Y es que el pasado mes de mayo fue de órdago para sus fans. Las entradas volaron en cuestión de horas. Más de 600.000 vendidas para sus 12 conciertos totales (contando con los dos que también dará en Barcelona).

Díaz Ayuso visita las instalaciones del pabellón de eventos Movistar Arena. CAM

Algo parecido ha pasado con otros artistas nacionales e internacionales que también llegarán a la capital este año que empieza. Rosalía, tras el evento que colapsó el centro de Madrid; The Weeknd, Agorazein, el grupo de rap de C. Tangana que se une después de siete años sin cantar juntos, o La Oreja de Van Gogh, que vuelve a los escenarios con Amaia Montero tras dejar el grupo en 2007. Una serie de hitos que han hecho historia de la música y que tendrán su sede en la capital.

Así como estos, otros festivales de gran índole volverán a aterrizar en la capital, que se ha consolidado como la segunda ciudad del mundo del ocio nocturno, solo por detrás de Las Vegas. Así, el Mad Cool celebrará su 10º aniversario, el multicultural Río Babel traerá nombres como Katy Perry y Elrow Town volverá a Torrejón, a pesar de que el municipio haya cancelado el resto de sus festivales.

Otros eventos

No solo hay música y deporte. Eventos como congresos, foros y ferias también llegarán a la región durante este año. Algunos repiten y otros aterrizan en Madrid por primera vez.

Este último caso es el ejemplo de una de las novedades que anunció la presidenta del Gobierno autonómico este mes de diciembre: The District, el mayor evento europeo del sector inmobiliario. También ESMO, el Congreso Europeo de Oncología Médica, llegará por primera vez de la mano de Ifema.

Por otra parte, repiten algunos como FITUR, la Feria Internacional de Turismo; Madrid Fusión, de gastronomía; ARCO, Feria de Arte Contemporáneo; la Mercedes-Benz Fashion Week, el mayor evento de moda en España, el South Summit, de innovación y emprendimiento; el Mutua Madrid Open, de tenis, o el Open de España, de golf.

Sin embargo, La Vuelta se irá después de años celebrándose su final en Madrid, precisamente por su coincidencia en el tiempo con la mencionada ya Fórmula 1.