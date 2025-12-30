El 'megatúnel' de 518 millones de euros que unirá estos barrios de Madrid: 6,6 kms de largo y una obra única en España

Las claves nuevo Generado con IA Madrid construirá un 'megatúnel' de 6,6 kilómetros que conectará Plaza Elíptica con Conde de Casal, con una inversión de 518 millones de euros. El túnel incluirá cinco estaciones de Metro, de las cuales dos serán de nueva creación: Comillas y Madrid Río, actualmente en construcción avanzada. Este nuevo eje de movilidad facilitará conexiones entre barrios y nuevos desarrollos, reduciendo transbordos y descongestionando otras líneas de Metro. La obra finalizará en 2027 y forma parte de un plan mayor que prevé 33 kilómetros de túnel y 20 estaciones, uniendo Cuatro Vientos con Valdebebas.

La movilidad de Madrid se encuentra en constante revolución. Sobre todo en los últimos meses, ya que la capital de España y en buena parte de la Comunidad se han encontrado afectados por continuas obras de mejora y actualización que han sufrido algunas importantes infraestructuras. Desde carreteras hasta líneas de Metro.

Algunos de los núcleos más importantes que se han encontrado involucrados en este tipo de trabajos son la carretera A-5 o la Línea 6 del Metro de Madrid. Una revolución a gran escala que ha llegado a todos los frentes y que ha sido especialmente traumática en los trabajos que han afectado a la renovación de la Línea 11 del suburbano madrileño.

La cifra de dinero invertido en esta tarea supera ya los 670 millones de euros. Un tramo que conectará dos puntos muy importantes de Madrid y que ha necesitado de muchos pasos previos para salir adelante. De hecho, uno de los últimos trámites ha sido que el Consejo de Gobierno haya autorizado la licitación de nuevos contratos para la puesta a punto de la infraestructura con una inversión de 7,4 millones de euros.

Estos se han destinado a labores de dirección de los trabajos y coordinación de las instalaciones y se suman los 22,4 millones aprobados recientemente para la señalización. Además, a este presupuesto hay que añadir los 123 millones destinados a la instalación de 29 ascensores, 60 escaleras mecánicas, un sistema de protección contraincendios, catenarias y otras actuaciones complementarias.

Sin embargo, el grueso de la inversión destinada a estos trabajos de mejora de la infraestructura han ido dirigidos hacia la construcción de un impresionante 'mega túnel' que se convertirá en una de las grandes joyas arquitectónicas de Madrid y de toda España. Un pasadizo que va a unir la zona de Plaza Elíptica con Conde de Casal y que cambiará el dibujo subterráneo de la capital por completo.

¿Cómo es el nuevo 'megatúnel' de Madrid?

Madrid es una ciudad en constante transformación y en continuo movimiento. Una gran urbe que crece a pasos agigantados con magnánimos proyectos como el nuevo 'megatúnel' que será realidad en un futuro muy cercano. Se trata de un pasadizo que tendrá una longitud aproximada de 6,6 kilómetros.

El coste total de la nueva infraestructura será de 518 millones de euros, los cuales se invertirán en la creación de este impresionante túnel que tendrá cinco estaciones de Metro en su través, dos de ellas de nueva creación. Por un lado Comillas y por el otro Madrid Río. Por el momento, se encuentran en proceso de creación, una al 60% y la otra en 58%.

Se trata de un nuevo eje de movilidad que dará a los madrileños una alternativa útil y eficiente para evitar la zona del centro. La parte más positiva de este proyecto es que mejorará el enlace de barrios y nuevos desarrollos urbanísticos haciendo menos transbordos. Además, reducirá el tiempo de viaje y descongestionará otras líneas como la Circular.

Las obras de este tramo finalizarán en el año 2027, pero será solo la primera fase de un proyecto mucho más grande. El total del programa contempla afectar a 33 kilómetros y constará de un total de 20 estaciones uniendo la zona de Cuatro Vientos con Valdebebas. Como parte de estos trabajos también se ha proyectado la renovación del parque de Comillas con la restauración de 34.675 metros cuadrados.

Así pues, este contará con un espacio con áreas de práctica deportiva, juegos infantiles y paseos con pérgolas. Este proyecto, como apuntó el Gobierno regional, está basado en las peticiones planteadas por las asociaciones vecinales y familiares, y tratará de reducir el área afectada y preservar al máximo los árboles existentes, con el fin de minimizar el impacto en la vida de los vecinos y mantenerse como un pulmón verde.

Dicho proyecto ha salido adelante también gracias a la estimable ayuda de Mayrit, la cual se encuentra en pleno proceso de montaje y supone un importante paso para la ejecución de estas obras. Sus trabajos comenzarán en marzo de 2026 y acelerarán el proceso de construcción del túnel, que pasará a tener un ritmo de 15 metros diarios en lugar de los 50 mensuales que alcanza el método tradicional de pico y pala.

Esta tuneladora procede de Alemania, concretamente desde la ciudad de Schwanau, y ha recorrido 2.000 kilómetros a pesar de sus brutales dimensiones. Y la previsión es que la máquina trabajará las 24 horas los siete días de la semana, operando en turnos continuos para maximizar la velocidad. Solo se detendrá para reemplazar las piezas desgastadas, aproximadamente cada 1.000 metros.